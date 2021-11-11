Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

У вас в гараже завалялись старые автомобильные покрышки и вы уже собираетесь их выкинуть, так как не нашли какое-либо применение для них? Обычно из ненужных покрышек делают всевозможные клумбы и другие поделки для участка, однако вы можете также сделать из них по-настоящему полезную и красивую вещь. Вот такой вот стильный столик, например!

Вам потребуются:

автомобильная покрышка;

лист фанеры;

хлопковый канат или иной материал для оплетки;

ткань;

мебельные ножки;

картон;

краска;

стекло для столешницы;

инструменты

Обычно на покрышках есть рисунок, в том числе продольные глубокие полосы, их необходимо закрыть. Сделать это можно, например, при помощи полосок из коврика для ванной. Для этого просто вклеиваем полосы в углубления.

Далее необходимо перетянуть колесо достаточно плотной тканью, во-первых, для того чтобы сгладить поверхность, а, во-вторых, для того, чтобы черная покрышка не проглядывала через плетение. Если вы используете синтетическую ткань, то в конце оклейки можно прогладить ее горячим утюгом, приплавив таким образом бахрому от отрезков ткани.

Затем необходимо нарезать заготовки нужной длины из выбранного для оплетки материала, в нашем случае это белый хлопчатый канат. Концы каната приклеиваем в верхней части покрышки по всему периметру внутреннего отверстия.

Теперь можно переходить к оплетке. Для этого через подготовленные на предыдущем этапе столбцы в шахматном порядке пропускам вертикально расположенный канат. Оплетаем покрышку примерно до середины.

Далее необходимо подготовить основание столешницы будущего стола. Его можно вырезать из листа фанеры или какого-либо другого материала, например, даже из ненужной мебели.

Также потребуются ножки. Их тоже можно позаимствовать у какой-либо ненужной мебели или использовать в качестве ножек черенки от садового инструмента. При необходимости покрываем ножки краской. Подготовив все детали, соединяем столешницу и ножки друг с другом.

Соединяем получившийся столик с покрышкой при помощи клея или крепежа. Теперь можно продолжить оплетку до самого низа покрышки, предварительно замаскировав место стыка столешницы и покрышки тканью.

Закончив плетение, концы рабочих нитей фиксируем внизу столешницы при помощи строительного степлера.

Лишние концы нитей обрезаем и маскируем при помощи полоски ткани.

Теперь необходимо оформить внутреннюю часть покрышки. Для нее будем использовать плотный, но эластичный картон. Просто вклеиваем его внутрь отверстия по всему периметру

Маскируем, а заодно и декорируем места стыков канатом или косичкой из каната, а затем покрываем внутреннюю часть покрышки краской желаемого цвета.

Вот и все осталось только положить сверху вырезанную из стекла столешницу и стильный столик готов.