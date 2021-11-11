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Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

У вас в гараже завалялись старые автомобильные покрышки и вы уже собираетесь их выкинуть, так как не нашли какое-либо применение для них? Обычно из ненужных покрышек делают всевозможные клумбы и другие поделки для участка, однако вы можете также сделать из них по-настоящему полезную и красивую вещь. Вот такой вот стильный столик, например!

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Вам потребуются:

  • автомобильная покрышка;
  • лист фанеры;
  • хлопковый канат или иной материал для оплетки;
  • ткань;
  • мебельные ножки;
  • картон;
  • краска;
  • стекло для столешницы;
  • инструменты

Обычно на покрышках есть рисунок, в том числе продольные глубокие полосы, их необходимо закрыть. Сделать это можно, например, при помощи полосок из коврика для ванной. Для этого просто вклеиваем полосы в углубления.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Далее необходимо перетянуть колесо достаточно плотной тканью, во-первых, для того чтобы сгладить поверхность, а, во-вторых, для того, чтобы черная покрышка не проглядывала через плетение. Если вы используете синтетическую ткань, то в конце оклейки можно прогладить ее горячим утюгом, приплавив таким образом бахрому от отрезков ткани.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Затем необходимо нарезать заготовки нужной длины из выбранного для оплетки материала, в нашем случае это белый хлопчатый канат. Концы каната приклеиваем в верхней части покрышки по всему периметру внутреннего отверстия.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Теперь можно переходить к оплетке. Для этого через подготовленные на предыдущем этапе столбцы в шахматном порядке пропускам вертикально расположенный канат. Оплетаем покрышку примерно до середины.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Далее необходимо подготовить основание столешницы будущего стола. Его можно вырезать из листа фанеры или какого-либо другого материала, например, даже из ненужной мебели.

 

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

 

Также потребуются ножки. Их тоже можно позаимствовать у какой-либо ненужной мебели или использовать в качестве ножек черенки от садового инструмента. При необходимости покрываем ножки краской.  Подготовив все детали, соединяем столешницу и ножки друг с другом.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Соединяем получившийся столик с покрышкой при помощи клея или крепежа. Теперь можно продолжить оплетку до самого низа покрышки, предварительно замаскировав место стыка столешницы и покрышки тканью.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Закончив плетение, концы рабочих нитей фиксируем внизу столешницы при помощи строительного степлера.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Лишние концы нитей обрезаем и маскируем при помощи полоски ткани.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Теперь необходимо оформить внутреннюю часть покрышки. Для нее будем использовать плотный, но эластичный картон. Просто вклеиваем его внутрь отверстия по всему периметру

 

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

 

Маскируем, а заодно и декорируем места стыков канатом или косичкой из каната, а затем покрываем внутреннюю часть покрышки краской желаемого цвета.

Невероятно стильная и практичная идея из ненужных покрышек для дачного домика

Вот и все осталось только положить сверху вырезанную из стекла столешницу и стильный столик готов.

 

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