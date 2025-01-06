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Как жили бы в СССР Кен и Барби

Кукла Барби и СССР — мало сочетающиеся понятия. Но это только добавляет очарования новой фотосерии, появившейся на днях в сети. Это просто шедевральная фантазия на тему того, какими бы были советские будни Барби и Кена. Знаменитой кукольной паре, скорее всего, пришлось бы жить в обычной коммуналке. И вот как, вероятно, выглядел бы их быт…

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Автор этого атмосферного шедевра — фотограф Лара Вычужанина, которая создала эту миниатюру специально для конкурса кукол, продемонстрировав невероятное внимание к деталям: от плакатов на стенах и газеты «Правда» в мусорном ведре до эмалированной миски недовольного котейки.

На этих фото уже не Барби, а Варвара, не Кен, а Иннокентий, из которого сделали настоящего брутала. Вероятно, он бывший афганец, а может быть, служил в ВДВ…

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Как жили бы в СССР Кен и Барби

Как жили бы в СССР Кен и Барби

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