Придумали шоколад, но не изобрели колесо: 6 занятных фактов о цивилизации майя

Древние цивилизации и их история всегда будоражит воображение современных людей. И в этом отношении империя майя, пожалуй, является одной из самых привлекательных для обывателя. Впрочем, и историки не устают изучать этот мезоамериканский народ, который, при всех исследованиях, не утрачивает свой таинственный ореол.
1. Роль майя в создании шоколада
Жрец древних майя отказывает простолюдину в питье шоколада . /Фото: cigartime.ru
История появления и распространения шоколада начинается именно с открытий мезоамериканских цивилизаций. Именно древние майя разобрались, как собрать и подвергнуть ферментации какао-бобы, чтобы приготовить шоколадный напиток. Причём в те далёкие времена его не просто употребляли в жидком виде - он даже не был сладким, а имел горький привкус. Да и пить его давали далеко не всем: к нему могли притронуться только знатные мужчины.
2. Уровень письменности
Сохранившийся образец письменности майя. /Фото: wikipedia.org
Богатый исторический материал, который оставили после себя древние майя, чётко даёт понять, насколько у них была развита письменность. Более того, по информации редакции novate.ru, эта центральноамериканская цивилизация была на тот момент единственной в региона, обладавшей собственной письменностью. Особенно поражает знаковая система, которой майя пользовались для письма: она состоит более чем из 800 различных символов, или глифов, которые размещались в колонки и читались как бы по зигзагу.
3. Уровень урбанизации в мацянской империи
Тикаль - полноценный мегаполис майя. /Фото: adcitymag.ru
Пожалуй, самым значительным, причём во всех смыслах наследием империи майя является их архитектура. Ведь эта мезоамериканская цивилизация была просто передовым урбанизатором для своего времени. По разным данным, они построили от нескольких десятков до нескольких сотен городов, причём многие из них, согласно предположениям археологов, ещё попросту не обнаружены. Поражают и размеры этих местечек: в крупнейшем городе древних майя, Тикаль, могло одновременно жить до 200 тысяч человек, так что его вполне можно назвать мегаполисом из далёкого прошлого.
4. Стандарты красоты древних майя
Восстановленный облик представителя майя с косоглазием. /Фото: vk.com
А вот стандарты красоты у майя были весьма своеобразными, особенно в сравнении с современными понятиями об идеале. Например, если сегодня такая проблема как косоглазие активно лечится, то у майя она была символом благочестия - её даже развивали специально, используя специальные подвешенные шарики у переносицы. Не меньшим бьюти-трендом неожиданно оказался большой нос, который, за неимением пластической хирургии, наращивали с помощью искусственных насадок. Отдельная история была с зубами: у женщин древних майя была традиция подпиливать их, чтобы они были острыми.
5. Потомки майя
Так выглядят потомки коренного населения мезоамерики сегодня. /Фото: pikabu.ru
Несмотря на сохранившиеся рассказы о жестокости конкистадоров, все майя, к счастью, не вымерли. После падения своей империи они расселились преимущественно по Южной Америке, но были и более дальние эмиграции. В итоге на сегодняшний день представители коренных народов майя компактно проживают Перу, Гватемале, а также Мексике - всего же по миру потомков древней цивилизации насчитывается от шести до семи миллионов.
6. Неосвоенные технологии
Поразительно, как можно было создать круглый каменный календарь, но не изобрести колесо. /Фото: vk.com
При всех своих неоспоримых достижениях в строительных технологиях, сельском хозяйстве и даже медицине, некоторые результаты эволюции человечества народ майя всё-таки обошли стороной. Так, например, столь могущественная империя не научилась обрабатывать железо. Впрочем, отсутствие развитой металлургии заставило их активно использовать другие материалы - камень, дерево и вулканическое стекло. Но ещё более загадочным является отсутствие у цивилизации майя колеса, так как получается, что все свои великие сооружения они строили без помощи столь простого, но удивительно эффективного механизма.
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