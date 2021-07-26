Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

У всех есть свое место для жительства. У птиц это гнездо. А у некоторых птиц гнезда настолько поразительны и удивительны, что стоит о них рассказать отдельно.



Гнезда птиц байя уивер











Птицы-ткачи, живущие в пустыне Калахари, плетут необычные гнезда огромных размеров.







Особенно они любят линии электропередач







Рыжие печники делаю такие интересные гнезда из глины







Фазан австралийской глазчатой курицы. Самое большое гнездо в мире – холмы, достигают 4, 57 м в высоту и 10, 6 м в ширину. Подсчитано, что на постройку одного такого гнезда ушло 250 м3 строительного материала весом 300 т.







Орлан. Известны гнезда орлана диаметром 2,9 метра и глубиной 6 метров, а весом около тонны







Гнезда колибри. На персике











Гнезда аистов







Аисты устраивают свои гнезда на опорах электропередач, на трубах, крышах домов, предпочитают селиться поближе к людям.







Фламинго строят гнезда в виде илисто-грязевых кочек.







Гнезда птиц-носорогов интересны тем, что самка, отложив яйца, замуровывает себя изнутри, высиживает яйца и растит птенцов, а самец кормит семью через узкую щель.



После того, как птенцы подрастут, самка изнутри разбивает гнездо и вылетает, вместе с птенцами.







Интересные гнезда, для привлечения самок, строит шалашник – расчистив территорию и построив из веточек шалаш, он украшает его яркими ягодами, цветами, камушками, даже мусором.

Интересный факт – исследователи отмечают, что самки предпочитают синий цветИнтересное гнездо у пальмового стрижа – он приклеивает на полоску слюны, снизу пальмового листа, несколько перьев и к ним также слюной приклеивает яйца, после того, как вылупятся птенцы они все время цепляются за подстилку и прижимаются грудью к листОгромными колониями также гнездятся касики и оропендолы, строя на деревьях огромные города.Кстати говоря, в гнезда этих птиц , часто подкидывают свои яйца местные «кукушки» воловьи птицыГнезда, сделанные из слюны саланганы, люди употребляют в пищу и они особо ценятся в странах Юго-Восточной Азии, т.к. считаются лечебнымиИ немного интересных мест гнездования птицЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)