Как долго могут храниться домашние заготовки овощей и фруктов без порчи

Даже сегодня на территории стран бывшего Советского Союза есть огромное количество людей, которые все еще держат дачные участки. И более того, ведут на них хозяйство с целью создания каких-либо полезных запасов на зиму. В первую очередь запасы выражаются в создании закаток. Как и у любого другого продукта питания у них есть свой срок годности. Правда, по понятным причинам на домашней заготовке нет этикетки с понятными циферками.
У закаток есть вполне конкретный срок годности. /Фото: 123ru.net.
Каждый хозяин прекрасно сам знает о том, что львиная доля сделанных заготовок съедается уже в первый же год за зиму. Тем не менее, иногда остается некоторое количество банок, содержимое которых автоматически переходит на длительное хранение. При этом иногда бывает так, что отдельные банки стоят в погребе или холодильнике годами. И здесь же появляется закономерный вопрос: а что у нас по поводу срока годности закаток?
Держать больше пары лет точно не стоит. /Фото: yandex.ru.
Итак, абсолютное большинство банок-закаток может храниться на протяжении 3-4 лет. После выхода данного срока употреблять содержимое таких консервов настоятельно не рекомендуется. В лучшем случае они просто испортятся. В худшем случае – употребление в пищу подобных продуктов может стать причиной серьезного пищевого отравления с крайне негативными последствиями, вплоть до летального исхода. При этом важно знать и помнить про два «но».
За банками нужно следить. /Фото: fishki.net.
Момент первый – в силу разных причин закатка может испортиться раньше срока, даже в первый год. Поэтому следует постоянно следить за состоянием банок и их содержимого. Появление плесени на крышке или на содержимом банки, появление ржавчины на крышке, вздутие крышки – все это свидетельствует о том, что употреблять в пищу продукт из этой банк нельзя. Также следует следить за рассолом в банке. Если он стал мутным – закатка испортилась.
Варенье лучше съедать побыстрее. /Фото: 24tv.ua.
Момент второй – варенья. Любое варенье, сделанное из косточковых культур, должно быть в обязательном порядке съедено уже в первый год после закатки. На второй год в банке начинает повышаться содержание сенильной кислоты, которая способна отразиться на здоровье человека самым негативным образом.
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