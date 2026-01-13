С нами не соску...
С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Попробуйте сейчас спросить у современного ребенка: «Будешь батон с сахаром?» Он наверняка посмотрит на вас как на мамонта и потянется за привычными крекерами. Мало кто из нынешних детей знает, что это одна из самых вкусных вещей на свете. Как и многие другие лакомства из нашего советского детства.

Вспоминаем рецепты из прошлого и ностальгирует вместе с вами.


Домашнее пирожное


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Любимое лакомство и сегодня. Батон, намазанный маслом и вареньем (обычно малиновым или смородиновым).

Черный хлеб с солью


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Самой простой разновидностью этого бутерброда был кусок черного хлеба, посыпанный солью. А дальше можно было фантазировать как душе угодно: хлеб перед посолкой мазался маслом, корочка натиралась чесноком, или, как на фото, получившееся лакомство заедалось молодым зеленым луком.

Белый хлеб с сахаром


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Батон, намазанный сливочным маслом и посыпанный сахаром, мог заменить любой «заморский» торт.

Вареная сгущенка


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Каждый из нас, наверно, по 10 раз за час бегал на кухню посмотреть, не взорвалась ли банка сгущенки на водяной бане и не надо ли соскребать ее с потолка. Но эти часы ожидания того стоили.

Гренки


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Все реже, придя к кому-то в гости, мы можем увидеть на столе старые добрые гренки. Современные дети не знают, что обычно так утилизировали хлеб, который начинал высыхать. Кусок хлеба обмакивался в яйцо и поджаривался на сковороде. Если жарился белый хлеб, то к яйцу обычно добавляли еще и молоко.

Леденцы


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Кто из нас не грел сахар в ложке! Это вам не какой-то чупа-чупс! Натуральный продукт, который мама делала с любовью.

Шоколадная сгущенка


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Делалась из сгущеного молока и какао «Золотой ярлык».
Того самого, помните, в зеленой пачке? И никакого крема не нужно.

Пирожное из печенья


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Сладкий бутерброд из любимого печенья «Юбилейное» и сливочного масла. И не было ничего лучше, чем получить на завтрак это лакомство.

Жареные гвозди


Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Невозможно спокойно смотреть даже на фотографию. «Жареными гвоздями» обычно называли жареную колбасу. Причем жарить можно было вареную, «докторскую» или «русскую».

Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

И даже варено-копченую типа ароматной «одесской» или «краковской». Из «жареных гвоздей» прекрасно получался горячий бутерброд: кусок хлеба мазался маслом и горчицей, а сверху выкладывалась горячая колбаса. Тающая масляно-горчичная смесь пропитывала хлеб, и это было настоящее объедение.

