Лакомства из детства, о которых не знают наши дети

Попробуйте сейчас спросить у современного ребенка: «Будешь батон с сахаром?» Он наверняка посмотрит на вас как на мамонта и потянется за привычными крекерами. Мало кто из нынешних детей знает, что это одна из самых вкусных вещей на свете. Как и многие другие лакомства из нашего советского детства.
Домашнее пирожное
Любимое лакомство и сегодня. Батон, намазанный маслом и вареньем (обычно малиновым или смородиновым).
Черный хлеб с солью
Самой простой разновидностью этого бутерброда был кусок черного хлеба, посыпанный солью. А дальше можно было фантазировать как душе угодно: хлеб перед посолкой мазался маслом, корочка натиралась чесноком, или, как на фото, получившееся лакомство заедалось молодым зеленым луком.
Белый хлеб с сахаром
Батон, намазанный сливочным маслом и посыпанный сахаром, мог заменить любой «заморский» торт.
Вареная сгущенка
Каждый из нас, наверно, по 10 раз за час бегал на кухню посмотреть, не взорвалась ли банка сгущенки на водяной бане и не надо ли соскребать ее с потолка. Но эти часы ожидания того стоили.
Гренки
Все реже, придя к кому-то в гости, мы можем увидеть на столе старые добрые гренки. Современные дети не знают, что обычно так утилизировали хлеб, который начинал высыхать. Кусок хлеба обмакивался в яйцо и поджаривался на сковороде. Если жарился белый хлеб, то к яйцу обычно добавляли еще и молоко.
Леденцы
Кто из нас не грел сахар в ложке! Это вам не какой-то чупа-чупс! Натуральный продукт, который мама делала с любовью.
Шоколадная сгущенка
Делалась из сгущеного молока и какао «Золотой ярлык».
Пирожное из печенья
Сладкий бутерброд из любимого печенья «Юбилейное» и сливочного масла. И не было ничего лучше, чем получить на завтрак это лакомство.
Жареные гвозди
Невозможно спокойно смотреть даже на фотографию. «Жареными гвоздями» обычно называли жареную колбасу. Причем жарить можно было вареную, «докторскую» или «русскую».
И даже варено-копченую типа ароматной «одесской» или «краковской». Из «жареных гвоздей» прекрасно получался горячий бутерброд: кусок хлеба мазался маслом и горчицей, а сверху выкладывалась горячая колбаса. Тающая масляно-горчичная смесь пропитывала хлеб, и это было настоящее объедение.
