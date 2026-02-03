5 небанальных рецептов с творогом от шеф-повара

Творог давно перестал быть скучной диетической едой. Он замечательно работает и в сладких, и в соленых блюдах, дает сытость и разнообразие вкуса.
А еще он невероятно полезен. В нем много легкоусвояемого белка, который нужен для мышц, восстановления и нормального чувства сытости. Он хорошо насыщает, не перегружая рацион, поэтому подходит и для завтрака, и для ужина.
Еще один плюс творога в том, что он мягко влияет на пищеварение и подходит для самых разных форматов питания. Его можно готовить без термической обработки или запекать, сочетать с овощами, фруктами и злаками. Это продукт, который легко вписывается в повседневную жизнь и помогает даже большую семью или компанию друзей накормить без сложных плясок с бубном у плиты. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные рецепты, по которым легко готовить самостоятельно дома.
Творожные лепешки с зеленью и сыромИнгредиенты:
Творог 5% — 300 г.
Яйцо — 1 шт.
Твердый сыр — 80 г.
Зелень укропа или зеленого лука — по вкусу.
Мука — 3-4 ст. л.
Соль — по вкусу.
Растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Творог размять, добавить яйцо, мелко натертый сыр, рубленую зелень и соль, затем вмешать муку до мягкого, но не липкого теста. Сформировать лепешки и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Запеченный творог с ягодами и медомИнгредиенты:
Творог — 400 г.
Яйца — 2 шт.
Мед — 2 ст. л.
Ягоды — 150 г.
Ваниль — по желанию.
Приготовление:
Творог смешать с яйцами, медом и ванилью до однородности, выложить в форму, сверху распределить ягоды и запекать при 180 градусах около 30 минут до легкой румяной корочки.
Соленый творожный крем для тостов и овощейИнгредиенты:
Творог — 250 г.
Сметана или густой йогурт — 2 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Соль — по вкусу.
Черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Все ингредиенты пробить блендером до кремовой текстуры, охладить 15 минут и подавать с тостами, хлебцами или свежими овощами.
Творожные шарики с какао и финикамиИнгредиенты:
Творог — 300 г.
Финики без косточек — 6-8 шт.
Какао — 2 ст. л.
Кокосовая стружка — для обсыпки.
Приготовление:
Финики измельчить, смешать с творогом и какао до плотной массы, сформировать небольшие шарики и обвалять в кокосовой стружке, затем убрать в холодильник минимум на 30 минут.
Творожная запеканка с тыквой и корицейИнгредиенты:
Творог — 500 г.
Тыква — 250 г.
Яйца — 2 шт.
Мед или сахар — 2-3 ст. л.
Корица — 0,5 ч. л.
Манка — 3 ст. л.
Приготовление:
Тыкву натереть на мелкой терке, смешать с творогом, яйцами, манкой, медом и корицей, выложить в форму и запекать при 180 градусах около 40 минут до плотной, но нежной текстуры.
