5 небанальных рецептов с творогом от шеф-повара

Творог давно перестал быть скучной диетической едой. Он замечательно работает и в сладких, и в соленых блюдах, дает сытость и разнообразие вкуса.







А еще он невероятно полезен. В нем много легкоусвояемого белка, который нужен для мышц, восстановления и нормального чувства сытости. Он хорошо насыщает, не перегружая рацион, поэтому подходит и для завтрака, и для ужина.

Творожные лепешки с зеленью и сыром

Запеченный творог с ягодами и медом

Соленый творожный крем для тостов и овощей

Творожные шарики с какао и финиками

Творожная запеканка с тыквой и корицей

За счет кальция и фосфора творог поддерживает кости и зубы, а это важно в любом возрасте.Еще один плюс творога в том, что он мягко влияет на пищеварение и подходит для самых разных форматов питания. Его можно готовить без термической обработки или запекать, сочетать с овощами, фруктами и злаками. Это продукт, который легко вписывается в повседневную жизнь и помогает даже большую семью или компанию друзей накормить без сложных плясок с бубном у плиты. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные рецепты, по которым легко готовить самостоятельно дома.Ингредиенты:Творог 5% — 300 г.Яйцо — 1 шт.Твердый сыр — 80 г.Зелень укропа или зеленого лука — по вкусу.Мука — 3-4 ст. л.Соль — по вкусу.Растительное масло — для жарки.Приготовление:Творог размять, добавить яйцо, мелко натертый сыр, рубленую зелень и соль, затем вмешать муку до мягкого, но не липкого теста. Сформировать лепешки и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.Ингредиенты:Творог — 400 г.Яйца — 2 шт.Мед — 2 ст. л.Ягоды — 150 г.Ваниль — по желанию.Приготовление:Творог смешать с яйцами, медом и ванилью до однородности, выложить в форму, сверху распределить ягоды и запекать при 180 градусах около 30 минут до легкой румяной корочки.Ингредиенты:Творог — 250 г.Сметана или густой йогурт — 2 ст. л.Чеснок — 1 зубчик.Оливковое масло — 1 ст. л.Соль — по вкусу.Черный перец — по вкусу.Приготовление:Все ингредиенты пробить блендером до кремовой текстуры, охладить 15 минут и подавать с тостами, хлебцами или свежими овощами.Ингредиенты:Творог — 300 г.Финики без косточек — 6-8 шт.Какао — 2 ст. л.Кокосовая стружка — для обсыпки.Приготовление:Финики измельчить, смешать с творогом и какао до плотной массы, сформировать небольшие шарики и обвалять в кокосовой стружке, затем убрать в холодильник минимум на 30 минут.Ингредиенты:Творог — 500 г.Тыква — 250 г.Яйца — 2 шт.Мед или сахар — 2-3 ст. л.Корица — 0,5 ч. л.Манка — 3 ст. л.Приготовление:Тыкву натереть на мелкой терке, смешать с творогом, яйцами, манкой, медом и корицей, выложить в форму и запекать при 180 градусах около 40 минут до плотной, но нежной текстуры.