История француза, который пересек Атлантический океан в бочке

В одной из своих сказок великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал: «Туча по небу идет, бочка по морю плывет…». И кажется, что путешествие по воде столь необычным способом может быть разве что плодом воображения светоча отечественной литературы. И вряд ли сам Пушкин или его современники могли предположить, что через два столетия один смелый француз сумеет почти за полгода пересечь Атлантический океан именно в бочке.

Справедливости ради, следует уточнить, что попытки переплыть Атлантику на том, что не совсем приспособлено к такому сложному путешествию, были и ранее. Так, в 1952 году французский медик, биолог и путешественник Ален Бомбар пересек океан в обычной надувной лодке. Более того, этот смельчак отправился в плавание без продовольствия, а его рацион состоял из морепродуктов, которые тот ловил прямо за бортом. По мотивам своих приключений путешественник написал книгу "За бортом по своей воле". Ему же принадлежит задумка пересечения Атлантического океана в бочке. Именно примером Алена Бомбара вдохновился его земляк Жан-Жак Савен. Жизненный путь отважного француза был полон приключений и экстрима. В молодости будущий путешественник служил военным десантником, после выхода в отставку был летчиком в Африке, затем работал там же в заповеднике. Сегодня Жан-Жаку уже 72 года, но преклонный возраст не стал препятствием к воплощению в жизнь смелой задумки – пересечь Атлантику в бочке. Плавание началось 26 декабря 2018 года. Исходной точкой путешествия стал остров Йерро, Канарские острова. Плавсредство Савена представляет собой цилиндрический контейнер оранжевого цвета длинной в 3 метра и шириной в 2,10 метра.Удивительно, но ни двигателя, ни даже паруса у корабля-бочки нет : все дело в том, что Жан-Жак принял решения использовать для перемещения только направление течения и ветряных потоков. По сути, в этих условиях француз просто дрейфует по Атлантическому океану. Само же судно было создано на одной из верфей департамента Жиронда, что в юго-западной Франции. Материалом для строительства стала толстая фанера. Внутри бочка объемом в 6 кубических метров вмещает в себя койкоместо, кухню, небольшой столик для просмотра морских карт и навигационное оборудование. Савен также попросил оснастить его каюту иллюминатором для того, чтобы он мог "любоваться во время путешествия рыбами". Интересный факт: так как на период плавания по Атлантике пришлось празднование Нового года, то Жан-Жак Савен, чтобы побаловать себя в ночь с 31 декабря на 1 января деликатесами , решил взять в путешествие бутылку вина сотерн и кусок фуа-гра, которые и составили его праздничное меню. Пересечение Атлантического океана Жан-Жак Савеном несет также научную ценность: во время плавания путешественник занимался изучением морских течений, запуская в воду радиомаяки Совместной технической комиссии по океанографии и морской метеорологии (СКОММ). Кроме того, он занимался исследованием собственных реакций: регулярно проходил психологические тестирования на переносимость человеком одиночества . Сам же Жан-Жак Савен отметил, что его эмоциональное состояние было удовлетворительным на протяжении всего плавания, и дрогнуло лишь в конце пути, когда он понял, что несколько не рассчитал объемы продовольствия: по словам мужчины, в последние дни у него исчерпалось оборудование для ловли летучих рыб. Кроме того, ему приходилось довольно экономно расходовать запасы консервов. Также у Савена иногда возникали опасения, что течение может унести его от намеченного маршрута. Однако, несмотря на некоторые сложности, большое рискованное путешествие длиной почти в полгода завершилось благополучно. 27 апреля 2019 года бочка Жан-Жака добралась до Карибского бассейна и пересекла условную финишную линию. Сам путешественник сообщил: «После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!» . Приключение оставило след в душе отважного француза: Жан-Жак планирует написать книгу по мотивам этого плавания. Но на одном путешествии он останавливаться и не думает: новая цель Савена - самостоятельно, без каких-либо вспомогательных средств, пересечь Ла-Манш. Однако это будет в будущем, а пока мужчина планирует отдохнуть и, вероятно, посетить несколько морских соревнований, куда его уже пригласили как почетного гостя.