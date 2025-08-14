5 оригинальных начинок, с которыми картошка в мундире станет кулинарным шедевром

Картофель – тот самый универсальный и любимый многими продукт, из которого можно приготовить практически всё, что угодно: от простейших гарниров, салатов и супов до кулинарных изысков с мишленовской звездой. Впрочем, картошечка в мундире, поданная с оригинальными и необычными начинками – отличный тому пример.
1. Из арахиса
Арахисовая паста. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Как оказалось, арахисовая паста сочетается не только со свежим хлебом, галетами или же тостами, а и с отваренным в мундире картофелем.
Ингредиенты:
• Картошка крупная – 4 шт;
• Арахис очищенный сырой – 150 г;
• Перец чили – 1 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 70-100 г;
• Молотый перец чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Молоко не сильно жирное – опционально;
• Петрушка – 3-4 веточки;
• Кинза – для подачи;
• Масло оливковое – опционально.
Ореховая начинка для картошки. \ Фото: stylesatlife.com.
Способ приготовления:
• Картошку тщательно вымыть;
• Просушить;
• Разрезать вдоль на две равные части;
• Смазать оливковым маслом;
• Слегка посолить и поперчить;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку примерно на час, или до тех пор, пока картофель не станет румяным;
• Арахис высыпать в сухую сковороду с толстым дном;
• Готовить десять-двенадцать минут на медленном огне;
• Затем слегка остудить;
• Высыпать в чашу блендера;
• Добавить перец чили, несколько веточек петрушки, нарезанный кусочками сыр и пару столовых ложек молока;
• Перебить всё до однородной густой массы с небольшими кусочками;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по картофельным половинкам;
• Посыпать свежей кинзой и подать к столу.
2. Из говядины
Говяжья начинка. \ Фото: i.pinimg.com.
Зачастую, картофель идёт в качестве гарнира к мясному или овощному блюду, но на этот раз всё с точностью, да наоборот.
Ингредиенты:
• Картошка крупная – 2 шт;
• Вырезка говяжья – 350 г;
• Соус-дип гуакамоле – 8 ч.л;
• Масло оливковое – опционально;
• Перец чили красный – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Мексиканская приправа – по вкусу.
Начинка для картошки из говядины. \ Фото: bellanaija.com.
Способ приготовления:
• Картошку хорошенько вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на две части вдоль;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Половинки смазать оливковым маслом;
• Слегка посолить и посыпать мексиканской смесью;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на час или до тех пор, пока картофель не станет мягким и румяным;
• Говядину вымыть;
• Просушить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Посолить;
• Обжарить пятнадцать минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем выложить на тарелку;
• В той же скороде обжарить три-четыре минуты нарезанный кольцами перец чили;
• Смешать с мясом;
• Готовый картофель смазать соусом гуакамоле, сверху выложить обжаренную говядину;
• При желании посыпать мексиканскими специями и подать к столу.
3. Из овощей и фарша
Фарш с овощами. \ Фото: frugalandthriving.com.au.
А вот эта начинка отлично подойдёт как для варёной картошки в мундире, так и для печёной.
Ингредиенты:
• Фарш говяжий или из телятины – 1,5 кг;
• Томаты с плотной мякотью – 0,5 кг;
• Оливки зелёные без косточки – 1 упаковка (200 г);
• Перец чили – 2 стручка;
• Чеснок – 1 головка;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 3 шт;
• Корнишоны – 1 банка (200 г);
• Уксус белый винный – 8 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Гвоздика молотая – по вкусу;
• Лавровый лист – 2-3 шт;
• Острый соус – по вкусу.
Из фарша и овощей. \ Фото: australianmushrooms.com.au.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок отчистить;
• Лук нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Чеснок нарезать кружками средней толщины;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в сотейник с толстым дном;
• Добавить немного оливкового масла;
• Готовить до тех пор, пока лук не станет прозрачным;
• После выложить в миску или на тарелку;
• В сотейник добавить немного оливкового масла и выложить фарш;
• Готовить до тех пор, пока фарш не станет румяным;
• В небольшой кастрюльке смешать нарезанные на четыре части оливки и измельчённые корнишоны;
• Заправить острым соусом, уксусом, корицей, гвоздикой, солью, перцем;
• Бросить лавровый лист;
• Готовить десять-пятнадцать минут на среднем огне;
• Получившийся соус смешать с луком и мясным фаршем;
• Добавить очищенные и нарезанные небольшим кубиком томаты;
• Тушить под крышкой на среднем огне примирено час, периодически помешивая;
• За пять-десять минут до готовности снять крышку;
• Мясную начинку подавать с отварным или запечённым в мундире картофелем.
4. Из курицы с грибами
Курица с грибами. \ Фото: diethood.com.
Курочка с грибами – прекрасный дуэт. Особенно, если это касается начинки для картофеля в мундире как отварного, так и запечённого в духовке.
Ингредиенты:
• Грибы – 300 г;
• Филе куриное небольшое – 2 шт;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально;
• Крахмал кукурузный – 1 ч.л;
• Молоко – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 3-4 веточки;
• Кинза – 3-4 веточки.
Курино-грибная начинка для картошки. \ Фото: slenderkitchen.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Нарезать слайсами;
• Обжарить семь-десять минут на оливковом масле;
• Затем добавить крахмал;
• Перемешать;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Готовить около трёх-четырёх минут;
• После влить полстакана молока;
• Тушить на среднем огне примерно пятнадцать минут;
• Выложить на тарелку;
• Куриное филе вымыть;
• При необходимости удалить всё лишнее;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой или кубиком;
• Обжарить пятнадцать-двадцать минут на оливковом масле;
• Посолить и поперчить;
• Смешать с грибами;
• Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой и кинзой.
5. Из зелёного лука и копчёной рыбки
Рыбная начинка. \ Фото: girlheartfood.com.
Тонкий копчёный аромат, хрустящий лук и едва уловимые лимонные нотки сделают картофель в мундире самым настоящим кулинарным шедевром.
Ингредиенты:
• Скумбрия копчёная филе – 4 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Сметана средней жирности – 1 стакан;
• Лимон – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Микс салата – для подачи.
Начинка из рыбы и зелёного лука. \ Фото: therockymountainwoman.com.
Способ приготовления:
• С рыбного филе снять шкурку;
• Мякоть мелко нарезать;
• Выложить в миску;
• Зелёный лук вымыть и просушить;
• Измельчить;
• Смешать с рыбным филе;
• Заправить лимонным соком;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Добавить сметану;
• Всё хорошенько перемешать;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по отварному или запечённому картофелю;
• Подавать с листьями салата.
