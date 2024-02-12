Как древний музыкальный инструмент австралийских аборигенов может спасти мир: Секреты диджериду

Сегодня в разных местах по всему миру идут войны, вспыхивают региональные конфликты, болеют и умирают люди. Каждый человек, наверняка, не задумываясь, готов был бы отдать всё что угодно за универсальное решение этих проблем, если таковое существует. Австралийские аборигены утверждают, что они владеют ключом к исцелению и миру. Они говорят, что уже 40 000 лет назад их предки владели этим простым секретом. Как решают конфликты, укрепляют здоровье и формируют единство аборигены Австралии с помощью специальных ритуалов и некого древнего музыкального инструмента?
Что такое диджериду и в чём его уникальность
Историки считают диджериду одним из древнейших духовых инструментов в мире. Истинное происхождение этого музыкального инструмента окутано тайной. Сами коренные австралийцы говорят, что диджериду насчитывает около 40 000 лет. Учёные этот возраст не подтверждают, они считают, что диджериду «всего» 1500 лет. Первые наскальные рисунки людей с этим музыкальным инструментом, которые были обнаружены археологами, датируются 5 веком нашей эры. Тем не менее есть историки, которые допускают более солидный возраст диджериду.
Наскальные рисунки подтверждают использование диджериду с 5 века нашей эры. / Фото: sites.duke.edu
Самое интересное, что диджериду — это не австралийское слово. Оно имеет иностранное происхождение. На слух кажется, что оно принадлежит аборигенам, но это колониальная словесная конструкция, не присущая языкам коренных австралийцев. Специалисты говорят, что его неуловимая этимология коренится в звукоподражаниях, когда слова аборигенов пытались воспроизвести колонисты. Результатом этих лингвистических потуг и стало слово диджериду. Аборигены называют этот инструмент ngarrriralkpwina, yidaki и mako, каждое из слов уникально для разных племен и их отличительных стилей инструментов.
У каждого племени своё название диджериду. / Фото: breathelife.org
Диджериду издаёт воистину гипнотические звуки
Древний музыкальный инструмент диджериду всегда изготавливался и изготавливается сегодня из полых ветвей или стволов эвкалиптовых деревьев. Процесс создания идеальных экземпляров невероятно сложен. По словам музыковедов, для изготовления используются толстые ветви, которые изнутри съели термиты, а потом устроили там гнездо. Именно такое сырьё необходимо для создания уникального музыкального инструмента.
Изготовление уникального музыкального инструмента - это сложный процесс. / Фото: abc.net.au
Диджериду издает глубокий, резонансный звук, характеризующийся ритмичным, пульсирующим гулом. Его уникальное звучание, часто описываемое как гипнотическое, использовалось опытными музыкантами для создания непередаваемой атмосферы гармонии. Музыка такого рода всегда использовалась в духовных ритуалах.
Диджериду используют в духовных практиках, ритуалах и церемониях. / Фото: ididj.com.au
Эти ритуалы и церемонии были не просто представлениями, а глубоким выражением связи со Временем Снов. Считалось, что вибрации диджериду передают некие послания в высокие духовные сферы. Высшие силы дают ответ, помогая в разрешении любых конфликтов мирным путём, ведь самое ценное — это мир и сотрудничество внутри общества. Недавние медицинские исследования показали, что игра на диджериду приносит целебную пользу для здоровья: от помощи при апноэ во сне до излечения такого заболевания как астма.
Диджериду способен лечить болезни и дарить мир. / Фото: didgeproject.com
Развенчание распространенных мифов о диджериду
Несмотря на своё богатое культурное значение, о диджериду существует масса мифов. Например, в 1993 году Мадонна решила использовать этот инструмент и нарвалась на критику и даже осуждение. Это популяризировало миф о том, что женщинам запрещено играть на этом древнем музыкальном инструменте или даже прикасаться к нему. Некоторые «эксперты» даже утверждали, что прикосновение к диджериду или игра на нём могут привести к бесплодию. Тем не менее законы о правильном использовании этого инструмента различаются в зависимости от племени, хотя женщины обычно ограничиваются нецеремониальной сферой.
На диджериду играют и женщины, но в духовных ритуалах этот инструмент используют лишь мужчины. / Фото: kaitlinbove.com
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