Как помогут в быту подложки из-под конфет и луковая шелуха: нестандартное использование простых веще



Бытовые хитрости можно использовать для решения множества задач. Удивительно, что большинство людей этим не пользуются. Ведь это очень удобно. Еще наши мамы и бабушки использовали их для ведения быта. Если и вы хотите попробовать, то просто следуйте нашим рекомендациям. Уверены, вам они понравятся. Бытовые хитрости можно использовать для решения множества задач. Удивительно, что большинство людей этим не пользуются. Ведь это очень удобно. Еще наши мамы и бабушки использовали их для ведения быта. Если и вы хотите попробовать, то просто следуйте нашим рекомендациям. Уверены, вам они понравятся.

1. Помощь стиральной машине



Уксус Незаменим для чистки спиральной машины. Уксус Незаменим для чистки спиральной машины.

Мы так привыкли к бытовой технике, что не готовы от нее отказываться. Но что делать, если стиральная машинка вдруг сломается? Нам страшно такое даже представить. Чтобы этого избежать, мы советуем проводить чистку стиральной машинки хотя бы два раза в год. И речь идет не о дорогих средствах. Все куда проще.

Для того чтобы провести плановую чистку стиральной машинки, достаточно вооружиться уксусом. Он наверняка найдется на вашей кухне. Необходимо взять один стакан девятипроцентного уксуса и залить его в лоток для порошка. После чего запустить самый длительный режим стирки. Через пятнадцать минут стирки следует поставить ее на паузу. Выждать полчаса и вновь запустить стирку. После окончания стирки нужно запустить режим полоскания. Это необходимо для полного удаления накипи и грязи. Когда полоскание закончится, откройте дверь стиральной машинки минимум на полчаса. Это позволит полностью просушить барабан. Выполняя такое действие два раза в год, вы забудете про поломку стиральной машины.

2. Крахмал и соль для ваших вещей



Крахмал и соль обновят ваши вещи. Крахмал и соль обновят ваши вещи.

Многие из нас помнят, как бабушки в детстве накрахмаливали вещи.

Для того чтобы ваши вещи дольше оставались чистыми и легче отстирывались, просто воспользуйтесь нашим советом. В крахмальный раствор, который использовали наши бабушки, добавьте чайную ложку соли. Тщательно перемешайте. Выстирайте вещи в полученном растворе. Результат вам точно понравится.

3. Самый простой способ наточить ножи



После солевого раствора, ножи легче точатся. После солевого раствора, ножи легче точатся.

Все мы знаем, что кулинарный нож должен быть хорошо заточен. Но не все мы любим и умеем их затачивать. К счастью, есть очень простой способ сделать это легко и быстро.

И поможет нам в этом вопросе самая обычная соль. Необходимо взять чайную ложку соли и развести ее в литре холодной воды. После чего нужно опустить ножи в полученный раствор и оставить на полчаса. Далее наточите ножи как обычно. Вы удивитесь, но после солевого раствора вы сможете сделать это гораздо легче и быстрее.

4. Нестандартное использование луковой шелухи



Морковь следует хранить с луковой шелухой. Морковь следует хранить с луковой шелухой.

Если летом все высаживают овощи, то осенью ищут способы их хранить. Если и вы сталкивались с проблемой хранения большого объема моркови, то наверняка знаете, что это не так просто. Часто овощи начинают гнить еще до того, как вы готовы их съесть. Чтобы такое больше не повторилось, просто следуйте нашему совету.

Отличный вариант для хранения моркови – это использование луковой шелухи. Именно ее необходимо засыпать в контейнер с морковкой. После чего вынести его на балкон. Такое простое действие позволит надолго сохранить свежесть овощей.

5. Отличное решение для летнего времени



Вариант для большего количества льда. Вариант для большего количества льда.

Летом все изнывают от жары. Спасают лишь напитки со льдом. Вот только что делать, когда все формы для льда уже заняты? Закупить больше форм? Нет. Просто последуйте нашему совету.

Мы часто советуем смотреть на решение проблемы нестандартно. И этот случай как раз такой. Если вам нужны формы для льда, просто возьмите больше подложек из-под конфет. Именно в них можно без труда заморозить воду. Такое вот простое и бесплатное спасение от жары.