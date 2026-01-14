С нами не соску...
Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Что про кошек? Задвоили про женщин. Дискриминация однако домашних животных.Любопытные факты ...
  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...

Фокусы со спичечным коробком

Фокусы любят и дети, и взрослые. Смотреть на мастера интересно, а еще интереснее уметь показывать трюки самому. Для самых простых, но зрелищных фокусов не требуется вообще никакого реквизита. Достаточно будет обычного спичечного коробка. Метаморофозы подростков за последние 50 лет

Для начала нужно усвоить несколько основных правил. Содержание фокуса рассказывать зрителям не стоит, это рушит магию.

Повторять трюк, как бы не просила компания, тоже не нужно — интрига это половина успеха. И самое главное, без многочисленных репетиций перед зеркалом не выходят даже самые опытные фокусники. Практика в этом деле очень важна. Метаморофозы подростков за последние 50 лет Большинство фокусов со спичечным коробком требуют небольшой подготовки. К примеру, для трюка с проходящей сквозь коробок веревкой надо использовать заранее отрезанную верхнюю часть другого спичечного коробка. Исчезновение спичечного коробка на глазах изумленных зрителей провернуть тоже довольно просто. Главное — не забывать о практике!

