Фокусы со спичечным коробком

Фокусы любят и дети, и взрослые. Смотреть на мастера интересно, а еще интереснее уметь показывать трюки самому. Для самых простых, но зрелищных фокусов не требуется вообще никакого реквизита. Достаточно будет обычного спичечного коробка.



Для начала нужно усвоить несколько основных правил. Содержание фокуса рассказывать зрителям не стоит, это рушит магию.

Повторять трюк, как бы не просила компания , тоже не нужно — интрига это половина успеха. И самое главное, без многочисленных репетиций перед зеркалом не выходят даже самые опытные фокусники. Практика в этом деле очень важна. Большинство фокусов со спичечным коробком требуют небольшой подготовки. К примеру, для трюка с проходящей сквозь коробок веревкой надо использовать заранее отрезанную верхнюю часть другого спичечного коробка . Исчезновение спичечного коробка на глазах изумленных зрителей провернуть тоже довольно просто . Главное — не забывать о практике!