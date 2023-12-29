Skype, небоскребы и колонизация Луны: каким советские люди видели ХХI век

В советские времена люди любили фантазировать на тему недалекого будущего. Эти мечтания отразились и в массовой культуре. Одним из таких «прогнозистов» стал журнал «Техника-молодежи», в котором для волнующих воображение представлений о жизни в 21 веке была выделена отдельная рубрика – «Окно в будущее». Там рассматривали интересные, но на тот момент недосягаемые проекты и разработки будущего. Часть из них так и не вышла за пределы печатных страниц, однако, может быть, это только пока. Ведь некоторые прогнозы действительно воплотились в жизнь, став для нас повседневной реальностью.
Журнал, в котором представляли будущее. /Фото: atomicscout.wordpress.com
«Окно в будущее» о техническом прогрессе и освоении космоса
Пожалуй, больше всего «детей двадцатого века» интересовал вопрос - как и в каких направлениях будет развиваться наука и техника. И, судя по предложенным редакторами рубрики разработкам, в том, что прогресс будет идти семимильными шагами, они не сомневались. Ведь проекты на страницах журнала «Техника-молодежи» и современного человека без труда поразят своей масштабностью.
Самолёты будущего в представлении советских людей. /Фото: ekabu.ru
Советский человек, преисполненный мечтаниями о скором наступлении коммунизма, представлял новый век несколько фантастическим, даже с точки зрения наших дней. Разработки будущего виделись настолько же необыкновенными, насколько и грандиозными.
Полет фантазии мечтателей не ограничивался только планетой Земля. /Фото: yaplakal.com
Самой популярной темой для обсуждения, конечно, был космос. И даже провал советской лунной программы нисколько не смущал граждан СССР. Они с легкостью представляли, как в обозримом будущем люди будут активно исследовать Луну, на которую уже успели высадиться, а потом приступят к ее колонизации. И, конечно, на спутнике Земли человечество не остановится – стоит лишь вспомнить, что еще в те времена прославленный Сергей Королев приступал к разработке проектов по высадке на Марс.
Планы по колонизации Луны уже тогда выглядели весьма реальными. /Фото: yaplakal.com
В реальности все оказалось не совсем так. Луну, конечно, исследуют – ученые даже смогли «добраться» до ее темной стороны, однако пока на этом знакомство человека с ближайшим к нашей планете небесным телом закончилось. А проекты по колонизации спутника пока остаются на стадии разработки. С другой стороны, прогресс не стоит на месте, и кто знает, может, мы успеем застать тот момент, когда первые люди улетят на Луну на ПМЖ.
Другим масштабным прогнозом о космосе было строительство и вывод орбитальных станций. И тут наши предшественники не ошиблись в предположениях, ведь эта задумка успешно воплотилась в жизнь. На сегодняшний день орбитальные станции активно «бороздят просторы Вселенной», пусть и в небольшом удалении от планеты Земля.
Проект орбитальных станций успешно функционирует уже много лет. /Фото: archivsf.narod.ru
Батистат – подземный лифт, который остался несбыточной мечтой
Одним из самых смелых и грандиозных проектов, представленных рубрикой «Окно в будущее», была идея создания батистата – огромного лифта, способного доставить человека глубоко под землю или на дно океана. Согласно задумке авторов этой разработки, с помощью подобной технологии можно добывать энергоресурсы из недр земли или водных глубин, при этом проживая прямо над самой шахтой.
Батистат дальше фантастической статьи в журнале не пошел. /Фото:hronika.info
Часть батистата на поверхности должна была выглядеть как огромный шар, который, по сути, является комплексом для исследований, а возможно, и проживания. Внутри этой сферы размещались научные лаборатории, машинное отделение и даже дополнительные жилые комнаты. Этот амбициозный проект – яркий пример так и не реализованных надежд советских людей о техническом прогрессе будущего. И пока нечто похожее на батитстат можно увидеть разве что в научной фантастике.
Проекты из журнала «Техника-молодежи», которые стали реальностью
И все-таки современное поколение не совсем обмануло ожидания людей из прошлого. Целый ряд проектов, которые представила рубрика «Окно в будущее», были успешно воплощены в жизнь и перестали быть чем-то фантастическим, заняв свою нишу в повседневных вещах нашего настоящего.
Так, например, в рубрике был представлен проект монофона – устройства, записывающего телефонный разговор. Причем советские мечтатели даже разработали собственный алгоритм работы этого аппарата: по информации Novate.ru, запись обязательно должна начинаться после приветствия.
Монофон планировали для записи телефонных разговоров. /Фото: livejournal.com
Сегодня эта разработка прошлого находится в пользовании едва ли не у половины человечества. Вот только название у нее другое – всем известный автоответчик. Либо это просто дань этикету, либо разработчики записывающего устройства все-таки подсмотрели идею у журнала «Техника-молодежи», но каждый разговор на автоответчике действительно начинается с приветствия.
В наше время монофон из журнала называют просто автоответчик. /Фото: dic.academic.ru
Еще одной воплощенной в жизнь идеей людей 20 века были высотные дома. В те времена небоскребы уже строили, но больше на Западе и они еще не стали массовым явлением. Сегодня же высотными домами никого не удивить, ведь их количество растет едва ли не в геометрической прогрессии.
Город будущего у советского человека мог быть только с высотками. /Фото: searchbiznes.ru
Причинами столь активного применения в архитекторских проектах именно многоэтажных зданий являются увеличение численности населения и, вместе с этим, уменьшение площадей земли, которые можно задействовать под строительство.
Сегодня высотные дома - это повседневность. /Фото: seachbiznes.ru
Не забывал советский человек и о небе. Фантазии на тему авиации будущего были не менее популярными. К примеру, очень любили представлять «самолеты-невидимки». А сегодня уже существуют лайнеры, которые не способен «засечь» даже самый современный радар.
Черный дрозд - самолёт, невидимый для радаров. /Фото: techcult.ru
Но авиастроение пошло еще дальше. На сегодняшний день в разработке находятся проекты самолетов, которые могли бы летать не только в привычном небе, но и гораздо выше. Такие лайнеры должны бороздить космическое пространство и доставлять людей к звездам.Еще одним любопытным проектом был универсальный летательный аппарат, не требующий для взлета и посадки специальных условий, какие нужны для обычной авиации. То есть, самолеты, который не нуждается во взлетно-посадочной полосе на земле и аэродроме.
Эта разработка успешно воплотилась в жизнь в военной сфере. Так, ни для кого не является чем-то необычным, когда какой-нибудь истребитель или другой самолет приземляется на специальную платформу на корабле – сегодня это рядовая операция на любом авианосце. Теперь самолеты могут «присесть» даже посреди океана.
Сегодня самолёты могут не долетать до ближайшего аэродрома, если поблизости есть авианосец. /Фото: GetBg.net
Интересно также и то, что советские «прогнозисты» не обошли стороной даже виртуальную реальность. Конечно, прародители Интернета появились в Америке еще во второй половине 20 века, но «Окно в будущее» заглянули еще дальше, предполагая, что однажды люди, находящиеся далеко друг от друга смогут увидеться в реальном времени повсеместно, без применения телемостов. Сегодня эта мечта является для многих из нас частью повседневности и носит имя Skype.
Оказывается, советские мечтатели предугадали даже Скайп. /Фото: wikipedia.org
Конечно, порой идеи советских мечтателей, оставленные на страницах журнала «Техника-маолодежи» и современного человека поразят своей смелостью и оригинальностью. Но кто знает, если часть этих проектов уже воплотилась в настоящем, то другие не останутся навсегда на бумаге, а просто ждут своего часа, когда человечество «дорастет» до таких высот, которые позволят ему воплотить пока несбыточные идеи в жизнь.
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