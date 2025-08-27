11 кинозвезд, начинавших в фильмах для взрослых

Кто-то делал это от нужды, кто-то «ради искусства», а кто и «попался» из-за своей наивности. Большинство знаменитостей, конечно, не любят вспоминать свои сомнительные дебюты, но для нас, зрителей и поклонников, это все же занятные моменты их биографии.
1. Джеки Чан
Кого-кого, а Джеки Чана с трудом можно представить в фильме о плотских утехах, начисто лишенном боевых сцен. Тем не менее, на его счету есть и такой – «Все в семье», вышедший в Гонконге в 1975 году. 21-летнему Чану досталась роль водителя-рикши, который становится любовником одной скучающей замужней дамы, хотя влюблен в другую.
Впрочем, гонконгское порно 70-х – совсем не то, что можно ждать от картин такого рода: у Джеки, например, была лишь одна постельная сцена. Но, по крайней мере, это единственный фильм в его карьере, где нет ни драк, ни каскадерских трюков.
2. Кэмерон Диас
Сегодня даже в самых горячих сценах красотка Кэм прикрывает пикантные части тела. А в 19 лет, еще никому не известная, она снялась в низкобюджетной 30-минутке с убедительным названием «Она не ангел», где с вызовом щеголяла в топлесс-костюме и участвовала в сценах легкого садо-мазо. Потом один фотограф, обладавший записью, стал шантажировать актрису, и хотя та добилась его ареста, компромат все-таки успели слить в сеть.
3. Сильвестр Сталлоне
Верите или нет, 24-летний Слай дебютировал в кино, ублажая кучу женщин на «Вечеринке у Китти и Стада». Этот, по его признанию, «кошмар» случился с ним только от крайней нужды: его прогнали со съемной квартиры, так что пришлось спать на автобусной остановке. Тут и подвернулась возможность заработать целых 200 баксов, причем за каких-то два съемочных дня.
Позор нищей юности снова всплыл через 6 лет, когда на Сталлоне обрушилась мировая слава. Порнушку с теперь уже раскрученным актером перевыпустили под новым названием «Итальянский жеребец» и даже отдали в прокат кинотеатрам по 10 тысяч долларов за вечер. «Черт, да за такие деньги я бы сам пришел!» – пошутил тогда Слай.
4. Арнольд Шварценеггер
Будущий губернатор Калифорнии, оказывается, тоже ничего от публики не утаил! Задолго до всяких «Конанов» и «Терминаторов» он снимался в голых фотосессиях и, еще поговаривают, в частных мини-фильмах для богатых плейбоев, питавших слабость к мускулистым парням. В 1977-м, например, 30-летний Шварценеггер показал себя во всей красе в журнале After Dark («Когда стемнеет»), заодно украсив обложку. Теперь, правда, уверяет, что то было «ради искусства».
5. Хелен Миррен
Британская актриса с русскими дворянскими корнями никогда не стеснялась экранной обнаженки и в свои 70 свободно и смело рассуждает о сексуальности. Так что, возможно, ей даже польстит напоминание о роли разнузданной римской императрицы в знаменитой исторической порноэротике «Калигула» 1979 года.
Даже с вырезанными сценами фильм получился таким непристойным, что попал под запрет в ряде стран, включая Канаду. А Хелен Миррен только смеется: «Сверху я англичанка, но нижняя моя половина абсолютно русская», – пошутила она однажды, будучи в Москве.
6. Дэвид Духовны
Если агент Малдер из «Секретных материалов» искал истину «где-то там», то вдовец Джейк еще раньше нашел ее в эротических «Дневниках Красной Туфельки».
Впрочем, в случае Дэвида интересна не столько роль, сколько удивительное переплетение с реальной биографией. Годы спустя Духовны начал играть одержимого сексом писателя в сериале «Блудливая Калифорния» и, по иронии, после второго сезона ненадолго загремел в клинику с болезненно-неутомимым половым влечением.
7. Мэтт Леблан
Те же «Дневники Красной Туфельки» приютили на пару-тройку эпизодов будущую звезду ситкома «Друзья». Причем Мэтт в обоих сериалах изображал молодого соблазнителя с яркой улыбкой и задорной челкой, но в комедии это смотрелось несравнимо лучше.
«Дневники…»:
«Друзья»:
8. Барбара Брыльска
Вот бы удивились миллионы советских женщин, увидев, как скромница-училка Надя из «Иронии судьбы…» познает греховную «Анатомию любви» в родной Польше! А ведь именно в этом фильме 1972 года актрису, сыгравшую страстную вдову по имени Ева, и заприметил наш режиссер Эльдар Рязанов. Ему, может быть, повезло смотреть его без купюр, а вот простым российским зрителям досталась только версия с сокращениями.
9. Джон Хэмм
Всем, кто видел «Безумцев», трудно поверить, что актер, с таким шиком сыгравший главную роль, до 30 лет оставался невостребованным.
Юному Джону отказывали из-за «слишком взрослой» внешности, но он упорно продолжал бегать на кастинги, работая в основное время официантом. А в 27 лет, наконец, оказался на съемочной площадке… Правда, там снимали порно, а он был даже не актером, а постановщиком-декоратором. Но и такой опыт наверняка пригодился будущему Дону Дрейперу – неотразимому подонку и губителю женских сердец.
10. Евгения Крюкова
В 19 лет снялась у французского порно-режиссера, автора нескольких фильмов «Эммануэль», который перед самым развалом СССР, в 1990 году, приехал в Москву искать свежую натуру. Картина получила развратно-упадническое название «Секс и перестройка». О-ля-ля!
Причем в ней, помимо Евгении, отметились и другие наши известные актрисы. Например, Наталья Щукина («Интердевочка», «Небеса обетованные»)…
…и Ольга Копосова (сериал «След»).
11. Игорь Лифанов
Прежде чем на годы утвердиться в роли русского «серийного» бандита, 29-летний Лифанов успел показать себя крепким «жеребцом» в одном из выпусков первого в стране эротического киножурнала «Забава».
Эпизод 4 под названием «Фотограф» (1994 г.) включает сцену любви со спящей девушкой, которую несколько лет назад забавно описали в «Комсомолке»: «Девушка почему-то не просыпается даже в самый интересный момент. Камера выхватывает то блаженствующее лицо спящей, то показывает напряженного героя Лифанова, то вдруг непонятно откуда взявшуюся лошадь. Нет-нет, до зоофилии не скатились. Животное девушке якобы просто снится. Наконец, оттянувшись по полной программе, герой-любовник уходит».
Сам актер ничуть не смущается: «Ну да, было дело. Порнушка вроде какая-то. Пришел на съемочную площадку, увидел что к чему. Пожалел. Но отказываться было поздно».
