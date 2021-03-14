Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

В погоне за красотой женщины из прошлого использовали опасные для своего здоровья вещи и вредили себя, сами того не замечая. Одним словом, красота – страшная сила!









Корсет: смерть от удушья

Белила, пудры и средства для депиляции: смерть от отравления

Изумрудно-зеленая ткань: смерть от отравления

Кринолины: вероятность сгореть заживо

Беладонна и паслен: потеря зрения

Бинтование и перетяжка груди металлическими пластинами: деформация молочных желез

Парики: смерть от инфекции

Мужские цилиндры: смерть от отравления