13 мифов о волосах и ухаживающих процедурах

Правильный уход является важнейшим фактором для поддержания здоровья и красивого внешнего вида волос.

Сайты о красоте и тематические журналы предлагают множество рекомендаций, связанных с заботой о шевелюре. Но как разобраться, что правда, а что вымысел в целом океане информации?

Пришло время развенчать самые популярные мифы об уходе за локонами и навсегда развеять сомнения.

Миф 1: Мыть волосы лучше горячей водой

Волосы имеют хрупкую структуру, которая легко повреждается. Мытье горячей водой приведет к разогреванию кожных покровов и повышению активности сальных желез, в связи с чем локоны будут загрязняться раньше обычного.

Лучше всего смачивать волосы теплой водой и после использования шампуня ополаскивать под прохладной (но не холодной) струей. Чешуйки на волосах закроются, и локоны станут более блестящими. Такой подход предотвратит ломкость и явно пойдет на пользу.

Миф 2: Безаммиачные краски обеспечивают безопасное окрашивание

Аммиак добавляется в краску для того, чтобы наружный слой (кутикула) каждого волоса мог раскрыться, а пигмент — проникнуть в волосяную структуру и закрепиться. Отсутствие аммиака не гарантирует полную безопасность для структуры волос: для придания стойкости в такие красители добавляют аналоги, имеющие щелочную основу.

Безопасными можно считать только качественные тоники (без аммиака). Многие из них даже обеспечивают волосам уход, но не обладают такими возможностями, как обычная краска.

Миф 3: Универсальные средства по уходу подходят всем

От неправильно подобранного шампуня может пострадать и кожа головы, и сами волосы. Подбирать косметическую продукцию следует с учетом индивидуальных особенностей организма.

Универсальные средства рассчитаны для всех, и в то же время не для кого. Они могут высушить волосы или сделать их жирными, при этом вообще не оказывая положительного воздействия. Кроме того, подобного рода продукция часто выпускается в крупных емкостях. В таком случае в разы увеличивается вероятность размножения бактерий в каждой банке из-за слишком длительного хранения.

Миф 4: Массаж кожи во время мытья головы сделает шевелюру лучше

Многие парикмахеры прибегают к различным хитростям для привлечения посетителей. Например, производят массаж кожи головы своим клиентам при нанесении шампуня. Это доставляет приятные ощущения, благодаря которым люди хотят вернуться, чтобы повторить процедуру! Кроме того, женщины нередко делают себе такой массаж самостоятельно, втирая шампунь в корни волос.

На самом деле подобного рода манипуляции во время мытья головы способствуют ослаблению волосяных луковиц и провоцируют излишнюю выработку кожного сала. Кожа головы скажет «спасибо», если то же самое вы сделаете после того, как смоете средство, или же на сухие корни.

Миф 5: Косметические средства необходимо менять раз в 3 месяца

Уход за волосами с помощью любимых косметических продуктов отменять не нужно (если речь не идет о применении лекарственных шампуней с сильнодействующими компонентами в составе). Если все устраивает — к чему перемены?

Менять средства целесообразно только в том случае, если они перестали оказывать желаемый эффект. Однако, вопреки распространенному мнению, такая потребность связана вовсе не с привыканием к используемой прежде косметике, а с переменами в самом организме. В теле происходят постоянные колебания, гормональные всплески. Кроме того, на организм влияют и внешние факторы. А волосы преображаются и изменяются вместе с нами.

Миф 6: Росту волос способствует подстригание кончиков

Это миф чистой воды! Уход такого плана препятствует возникновению секущихся кончиков, но уж никак не влияет на рост локонов. Быстрый рост волос — заслуга обменных процессов в теле; он зависит от количества доступных витаминов, нутриентов и полиненасыщенных жирных кислот.

Миф 7: Расчесываться следует не менее 100 раз в день

Это заблуждение пришло из глубины веков, когда мытье головы производилось не так часто, как сейчас, и единственным способом убрать из локонов пыль и грязь было расчесывание. Разумеется, массаж кожи головы полезен во все времена, поскольку способствует восстановлению нормального кровообращения. Но что мешает делать то же самое руками? А расчесываться лучше не более 30-ти раз как утром, так и вечером, чтобы не нарушать целостность волос.

Миф 8: При мытье головы шампунь нужно наносить дважды

Важно понимать, что уход для каждого человека должен быть индивидуальным. Если волосы сухие и непосредственно перед мытьем не очень загрязнены, наносить средство нужно единожды. Другое дело, когда локоны жирные, грязные, или пропитаны лаком для укладки — в таких случаях «двойное» мытье будет уместным.

Миф 9: Собирание волос в тугой хвост способствует облысению

Данное утверждение верно лишь отчасти. Тугие прически способствуют не облысению, а выпадению волос. Это разные вещи.

Для потери слишком большого количества волос вы должны быть поклонницей африканских косичек или ежедневно носить пучок «а-ля балерина». Поэтому не следует паниковать, если вы весь день носили укладку «хвост», а затем сняли резинку и ужаснулись. За день в среднем выпадает от 50 до 100 волосков. Резинка задерживает их, и выпадение становится заметным. Если этот показатель в пределах нормы — большого вреда и поредения шевелюры не будет.

Миф 10: От сильного страха можно поседеть

Испуг никак не влияет на изменение цвета локонов. Но, как известно, длительный стресс крайне негативно влияет на организм. Под воздействием стрессов количество мелатонина уменьшается, в результате чего может появиться седина. Волосы нередко первыми реагируют на изменения в организме. У больных людей они часто выпадают, становятся блеклыми и безжизненными. Но раннее появление седины в большей степени связано с наследственным фактором.

Миф 11: Волосы растут в любое время года с одинаковой скоростью

Удивительно, но в летний период волосы растут намного быстрее, чем зимой. Это связано с тем, что в холодное время года наше тело в первую очередь заботится о поддержании оптимальной температуры внутренних органов. Летом число факторов, способных приводить к нарушению кровообращения и ограничивать поступление питательных веществ значительно меньше, поэтому организм перестает работать в столь «экономном» режиме.

Миф 12: Сушить волосы феном очень вредно

На самом деле сушка феном может и не причинять вред волосам. Нужно лишь соблюдать элементарные правила использования фена. Если во время сушки держать прибор на расстоянии не менее 15-ти сантиметров от волос и недолго удерживать струю воздуха на одном месте, шевелюра не пострадает!

Миф 13: Все шампуни, на самом деле, одинаковые

Если говорить о дешевых аналогах низкого качества, то такую мысль можно допустить. Однако хорошие средства профессионального уровня могут значительно различаться по составу и направленности. Неорганические шампуни придадут локонам ошеломительный блеск и объем, но не окажут лечебного воздействия. А натуральные — будут ухаживать за волосами и восстанавливать их структуру, но ухоженный и здоровый вид будет возвращаться постепенно.