Самые большие пойманные в истории акулы

Какой рыбак не мечтает поймать большую рыбу. Охоту на крупного «зверя» одни устраивают ради того, чтобы претендовать на рекорды, другие просто хотят похвастаться своим уловом среди знакомых рыбаков. Но какой бы ни была цель, заполучить себе такой трофей в коллекцию удается далеко не каждому. Чем крупнее рыба, тем сложнее ее поймать, и стандартными снастями здесь уже не обойтись.

Вес акулы: неизвестен

Вес акулы: 807 кг.

Вес акулы: 810 кг.

Вес акулы: неизвестен

Вес акулы: 907 кг.

Вес акулы: 1208 кг.

Вес акулы: 1520 кг.

Вес акулы: 1750 кг.

Вес акулы: 2041 кг.

Вес акулы: 2306 кг.