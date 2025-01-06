Самые большие пойманные в истории акулы

Какой рыбак не мечтает поймать большую рыбу. Охоту на крупного «зверя» одни устраивают ради того, чтобы претендовать на рекорды, другие просто хотят похвастаться своим уловом среди знакомых рыбаков. Но какой бы ни была цель, заполучить себе такой трофей в коллекцию удается далеко не каждому. Чем крупнее рыба, тем сложнее ее поймать, и стандартными снастями здесь уже не обойтись., дают хоть какие-то шансы, что рыба не проплывет мимо, махнув вслед хвостом. Одним из самых желаемых трофеев для многих рыбаков является сом — самая крупная рыба пресноводных вод. Те же, кто живет поблизости с океаном, выбирают себе добычу посерьезнее и устраивают охоту или случайно ловят его главных хищников — акул. Нам удалось разыскать 10 самых крупных акул, которые только попадались «на крючок».
Вес акулы: неизвестен
В 1945 году во время плановой рыбалки в Мексиканском заливе 6 рыбаков случайно поймали самую опасную для человека разновидность акул — белую акулу. Длина кархародона составила 6,4 метра. В честь деревушки, откуда они были родом, трофей рыбаки назвали «монстр из Коджимар».
Вес акулы: 807 кг.
Вальтер Максвелл вписал свое имя в историю как рыбак, которому посчастливилось поймать одну из самых больших тигровых акул. У Миртл-Бич, Южная Каролина, в 1964 году его добычей стала 807-килограммовая тигровая акула. Его рекорд никто не мог превзойти на протяжении 40 лет.
Вес акулы: 810 кг.
На данный момент абсолютный действующий рекорд по самой большой по весу когда-либо пойманной тигровой акуле принадлежит Кевину Джеймсу Клапсону. У берегов Улладулла, Австралия, в марте 2004 года рыбак выловил тигровую акулу весом 810 кг.
Вес акулы: неизвестен
В 1983 году в сети рыбака Дэвида Маккендрика в районе острова Принца Эдуарда попалась большая белая акула. В сети угодила самка длиной 6,1 метр. Акула вошла в топ самых крупных акул, которые были измерены специалистами Центра по исследованию акул Канады.
Вес акулы: 907 кг.
В 2012 году после очередной рыбалки мексиканский рыбак вернулся местным героем. Его основным уловом, за которым он отправился в море Кортеса, стала 907-килограммовая большая белая акула. Длина акулы составила 6 метров.
Вес акулы: 1208 кг.
Одной из крупнейших пойманных акул, зарегистрированных Международной ассоциацией агентств рыбы и дичи, стала акула, пойманная Альфом Дином. На побережье австралийского Сидуна в 1959 году рыбак выловил 5-метровую акулу весом 1208 кг.
Вес акулы: 1520 кг.
Лавры славы охотника за акулами в 1992 году достались Диону Гилмору. У берегов Южной Австралии он вытащил из океана акулу весом 1520 кг. и длиной 5,2 метра.
Вес акулы: 1750 кг.
Усилиями 10 рыбаков в 2012 году в Тайване была поймана большая белая акула весом 1750 кг. и длиной 6 метров. Обитатель подводных глубин оказался настолько тяжелым, что рыбаки затаскивали его на борт судна целый час.
Вес акулы: 2041 кг.
Чтобы поймать большую белую акулу в 1964 году, в числе прочего Фрэнку Мандусу потребовалось пять гарпунов. После 5 часов противостояния акула все же сдалась. Вес добычи составил 2041 кг.
Вес акулы: 2306 кг.
В 1970 году у острова Филлипа была поймана самая большая по весу акула в истории. Вес акулы длиной 6,2 метра составил 2306 кг. Хотя это считается абсолютным рекордом, многие ставят его под сомнение, поскольку перед тем как акула была поймана, она успела плотно подкрепиться тюленем, остатки которого были найдены в ее желудке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии