Люк сверху Сфинкса

Вообще о том, что существуют тоннели ведущие внутрь Сфинкса на плато Гизы в Египте известно давно и есть фотографии доказывающие их существование. Однако каких то подробных описаний и объяснений мне не удалось найти. Очень много мистических статей вплоть до того, что там еще один саркофаг в глубине и под Сфинском еще много помещений.

Насколько я понял по фотографиям есть шесть проходов, ведущих в статую Сфинкса...Один из них находится на спине Сфинкса. Еще один находится на уровне земли на северной стороне Сфинкса около его бедра. Третий туннель известен только по фотографии, сделанной в 1926 году. Он расположен на северной стороне около середины и был покрыт кирпичной кладкой при "реставрационных работах". Четвертый находится под ухом Сфинкса. Пятый в центре его головы сверху. Шестой проход расположен между лапами Сфинкса. Кто видел про это информацию подробнее? Или наоборот опровергающую какие то помещения в скульптуре Сфинкса...Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!