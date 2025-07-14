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Люк сверху Сфинкса

Вообще о том, что существуют тоннели ведущие внутрь Сфинкса на плато Гизы в Египте известно давно и есть фотографии доказывающие их существование. Однако каких то подробных описаний и объяснений мне не удалось найти. Очень много мистических статей вплоть до того, что там еще один саркофаг в глубине и под Сфинском еще много помещений.

Насколько я понял по фотографиям есть шесть проходов, ведущих в статую Сфинкса... Люк сверху Сфинкса

Один из них находится на спине Сфинкса. Еще один находится на уровне земли на северной стороне Сфинкса около его бедра. Третий туннель известен только по фотографии, сделанной в 1926 году. Он расположен на северной стороне около середины и был покрыт кирпичной кладкой при "реставрационных работах". Четвертый находится под ухом Сфинкса. Пятый в центре его головы сверху. Шестой проход расположен между лапами Сфинкса. Кто видел про это информацию подробнее? Или наоборот опровергающую какие то помещения в скульптуре Сфинкса... Люк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху СфинксаЛюк сверху Сфинкса Люк сверху СфинксаЛюк сверху Сфинкса


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