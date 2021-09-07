Как быстро проверить износ покрышек за 10 копеек

Износ покрышек – это не та вещь в автомобиле, с которой можно тянуть или шутить. При сильном износе протектора покрышки могут стать причиной аварийных ситуации на дороге. Поставив под угрозу жизни многих людей. Чтобы этого не случилось, следует периодически проверять положение дел. Сделать это можно всего «за» 10 копеек, причем собственноручно.
Индикатор износа - это вот такая перемычка. monateka.com.
Как можно проверить степень износа протектора покрышки? Самые опытные автомобилисты могут сделать это на глаз, впрочем, такой метод не отличается хоть какой-нибудь надежностью. Еще можно обратиться за помощью к специалистам или приобрести специальный прибор. И то, и другое требует существенных затрат. При этом мало кто догадывается о том, что «инструмент» для проверки степени износа шин, скорее всего уже есть если не в кармане, то точно в кошельке каждого автомобилиста. Речь идет об обычной монет номиналом 10 копеек.
Такую покрышку использовать уже нельзя. /Фото: youtube.com.
Итак, каждая новая шина имеет индикатор износа. Когда покрышка совсем новая, расстояние от индикатора по поверхности составляет 5-8 мм. Для того, чтобы проверить пригодность шины, берем 10-копеечную монету (в нашем случаи издания 1992 года). После этого находим индикатор износа на покрышке и устанавливаем на него нашу монетку так, чтобы слово «копеек» было внизу.
А такую еще можно. /Фото: youtube.com.
Сделав это, внимательно смотрим. Если протектор полностью перекрывает надпись, то его высота составляет минимум 5 мм, а значит такую покрышку все еще можно использовать с чистой совестью. В тоже время, если протектор перекрывает слово «копеек» частично или не перекрывает его вовсе, то покрышку скорее всего использовать нельзя. Если протектор закрывает собой лишь «веночек» под надписью, то дело совсем плохо – его высота составляет 1-1.5 мм. Такая шина точно не может использоваться дальше и подлежит замене.
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