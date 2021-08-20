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Что приходилось глотать морякам для выживания, пока не изобрели первые консервы


Что приходилось глотать морякам для выживания, пока не изобрели первые консервы

Из художественных произведений многим знают, что раньше из-за нехватки витамина «С» морякам приходилось очень туго. Их «профессиональная» проблема длилась на протяжении столетий вплоть до появления первых консервов. Современному человеку будет сложно поверить, что в старину на флоте не слишком заморачивались о том, чтобы кормить подчиненных действительно качественно. От части виной тому был не дурной умысел судовладельцев, а отсутствие технологий консервации.

Раньше не было лучше


Чаще всего мясо на флоте вялили или солили. | Фото: clutch.ua.

Чаще всего мясо на флоте вялили или солили. | Фото: clutch.ua.

 

Консервы стали одним из величайших достижений человеческой мысли. Убедиться в этом можно, оценив рацион солдат и моряков до момента появления заветных железных банок. Сохранять продукты питания на протяжении длительного срока в более-менее большом количестве можно было двумя способами.
Скудный рацион стал причиной развития цинги. Фото: fishki.net.

Скудный рацион стал причиной развития цинги. Фото: fishki.net.

 

Первый – вяление; второй – соление. Все это накладывало серьезные ограничения на рацион питания матросов кораблей и приводило к появлению проблем со здоровьем, а именно развитию цинги. В старину от этой болезни умирало огромное количество моряков. Возникала она из-за банальной нехватки витамина «С» в организме человека.
Просто для справки – в экспедиции известного морехода Васко да Гама погибла треть участников. Почти все они скончались от цинги.
Моряки хватались за любую возможность разнообразить диету. Фото: fishki.net.

Моряки хватались за любую возможность разнообразить диету. Фото: fishki.net.

 

Именно поэтому, когда на горизонте появлялась земля, и корабль подходил к ней для пополнения припасов, моряки стремились разжиться чем-нибудь свеженьким. Охота и браконьерство процветали на протяжении столетий, что привело к исчезновению многих видов животных. До XIX столетия морская черепаха была одним из любимых лакомств моряков. В пищу моряков шло все, что можно было поймать и съесть, не отравившись, в том числе морские коровы и птицы дронта. По возможности матросы старались рыбачить с борта корабля.
Рыбалка была одним из способов добыть еды. / Фото: myhistori.ru.

Рыбалка была одним из способов добыть еды. / Фото: myhistori.ru.

 

Еще одной проблемой на старинных кораблях был запас пресной воды. Из-за того, что вода была всегда в дефиците, готовка еды на огне не отличалась высоким качеством. Очень часто пища получалась сухой и пересоленной. Это также не лучшим образом сказывалось на здоровье матросов. Хлеба у моряков также не было. Вместо него употребляли сухари, в лучшем случае галеты. Однако и тут были проблемы – очень часто в хлебе заводились жучки-паразиты.
Запасы на судах были серьезно ограничены. / Фото: Поросёнка.нет.

Запасы на судах были серьезно ограничены. / Фото: Поросёнка.нет.

 

Конечно, были в жизни матроса и светлые моменты. Одним из таких был ром и грог. Считалось, что выпивка помогала от цинги. На деле подобными свойствами спиртное не обладало.

Пищевая революция


Переворот в рационе моряков случился только в начале XIX столетия. Французский кондитер Николя Франсуа Аппер изобрел консервы, которые поначалу запаковывали в стеклянные бутылки. Жестяные банки придумают уже американцы в 1920 году. Несмотря на то, что изначально консервировалось далеко не самое лучшее мясо, моряки были рады и этому. Первые консервы сильно воняли, за что матросы произвели их «вонючим французом».

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Что приходилось глотать морякам для выживания, пока не изобрели первые консервы

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Что приходилось глотать морякам для выживания, пока не изобрели первые консервыПодписаться на мой Instagram
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