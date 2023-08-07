Почему сбежала младшая жена шейха ибн Рашида после 15 лет безоблачного брака

Сегодня её имя известно даже тем, кто не интересуется жизнью монарших особ. На протяжении 15 лет Хайя бинт аль-Хусейн во всех интервью превозносила человеческие качества своего супруга и благодарила Бога за счастье находиться рядом с ним. Но в конце июня стало известно о побеге принцессы вместе с двумя детьми от Мохаммеда ибн Рашида и её просьбе о политическом убежище в Германии. Что могло заставить жену шейха покинуть свою золотую клетку?
Принцесса из Иордании
Принцесса Хайя на руках у мамы. / Фото: www.hellomagazine.com
Она появилась на свет в семье короля Иордании Хусейна ибн Талала. Малышке не было ещё и трёх лет, когда она потеряла маму. Алия Хусейн погибла в 28-летнем возрасте во время крушения вертолёта. Отец, как мог, старался компенсировать детям отсутствие матери. Хайя вместе с братом Али никогда не могли пожаловаться на отсутствие внимания со стороны отца. Все выходные они проводили вместе и даже в будни, если не было занятий в школе, дети Хусейна ибн Талала прибегали к нему на работу.
Принцесса Хайя на прогулке с папой. / Фото: www.tatler.ru
Несмотря на тоску по матери, принцесса Хайя сохранила очень тёплые воспоминания о своём детстве. Отец лично занимался воспитанием детей, отказавшись от услуг нянек. Заметив любовь дочери к животным, на шестой день рождения он преподнёс девочке в подарок настоящего жеребёнка, совершенно крохотного. Мама его погибла, и Хайя стала заботиться о нём, помогая сотрудникам конюшни убирать стойло, кормить и выгуливать.
Принцесса Хайя на занятиях верховой ездой, 1982 год. / Фото: www.tvcenter.ru
Забота о маленьком существе не только помогло смириться с болью утраты, но и способствовала появлению самого большого увлечения в жизни принцессы. Ей было всего 13 лет, когда она уже успешно участвовала в соревнованиях по конному спорту, представляя свою страну на международном уровне. Через пять лет она заняла третье место, и вошла в историю, как единственная девушка-призёр Панарабских игр.
Будни принцессы
Принцесса Хайя с братом Али. / Фото: www.hellomagazine.com
Хусейн ибн Талал, несомненно, очень любил своих детей, однако меньше всего он хотел, чтобы наследники выросли инфантильными и изнеженными. Хайе было 11, когда он отправил её учиться в Badminton School в Бристоль, в то же время Али поступил в Papplewick в Аскоте. Дети отчаянно скучали по дому, но действительно стали самостоятельнее, смогли увидеть мир, познакомиться с другими культурами и научиться общаться со сверстниками.
Принцесса Хайя с отцом. / Фото: www.instagram.com
Отец, несомненно, достиг своей цели. Хайя после Badminton School училась в Дорсете в Bryanston School, а затем стала студенткой колледжа Святой Хильды при Оксфордском университете, который закончила с отличием, получив степень бакалавра по философии, политике и экономике.
К числу несомненных достоинств принцессы можно отнести владение несколькими иностранными языками. Ещё в молодости принцесса Хайя стала первой и пока единственной женщиной в Иордании, получившей права на вождение грузовиков. Сегодня принцесса с удовольствием садится за руль скоростных автомобилей, увлекается соколиной охотой и стрельбой, любит плаванье и по-прежнему занимается конным спортом.
Принцесса Хайя за рулём грузовика. / Фото: www.princesshaya.net
Кроме того, в активе принцессы множество благотворительных программ и проектов, которыми она занимается по велению сердца и в память о маме, которая тоже занималась благотворительностью.
Жизнь с шейхом
Хайя бинт аль-Хусейн и Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в день свадьбы. / Фото: www.emirateswoman.com
В апреле 2004 года состоялась свадьба Хайи и Мохаммеда ибн Рашида, при этом никаких сведений об их истории знакомства обнародовано не было, да и на сам праздник были приглашены только самые близкие члены двух семей.
Молодая женщина стала четвёртой женой шейха, однако с первых дней своего замужества вела себя совсем не так, как старшие жены Мохаммеда ибн Рашида. Они, как и положено мусульманским женщинам, вели почти затворнический образ жизни, не появлялись в свете с супругом, занимались воспитанием детей. Принцесса Хайя стала всюду сопровождать мужа, активно занималась общественной деятельностью, стала послом доброй воли, а затем и Посланцем Мира ООН.
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум с женой и детьми на скачках в Аскоте. / Фото: www.gettyimages.ca
В 2007 году принцесса родила дочь Джалилу и, впервые взяв в руки малышку, поняла, насколько сильные чувства испытывала к ней её собственная мама. Через пять лет на свет появился сын супругов Заед.
На протяжении 15 лет брака с шейхом принцесса во всех своих интервью и комментариях с восхищением и уважением отзывалась о своём супруге. Она говорила о том, что секрет её счастья кроется в мудрости супруга, который всегда снисходителен и терпим к её недостаткам.
Принцесса Хайя с детьми. / Фото: www.pinimg.com
Рассказы Хайи об отношениях отца с детьми вызывали умиление. С её слов, Мохаммед ибн Рашид позволял детям всё, что могло принести им удовольствие. Он мог успокоить плачущую дочь и научить сына всему, что знает и умеет сам.
Они часто появлялись вместе на светских мероприятиях, каждый год посещали скачки в Аскоте. Кажется, трудно было представить, что в этой образцовой семье вообще могли возникнуть какие-либо разногласия.
Сбежавшая принцесса
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн Иорданская, шейха Дубая. / Фото: www.refinedguy.com
В феврале 2019 года принцесса Хайя перестала появляться вместе с мужем, а в конце июня стало известно о том, что она сбежала вместе с детьми, взяв с собой сумму в 39 миллионов долларов. Кроме того, младшая жена шейха попросила политическое убежище в Германии. Доподлинно узнать местонахождение Хайи с детьми невозможно. По одним данным, они скрываются в Германии. По другим – в Великобритании. Принцесса Хайя не делает никаких официальных заявлений, предпочитая хранить молчание.
Высказываются разные предположения о причинах подобного поступка. По одной из них шейха Дубая имеет все основания опасаться за свою жизнь и жизнь своих детей, так как ей стали известны истинные обстоятельства побега и дальнейшего содержания под стражей Латифы, одной из старших дочерей шейха.
Дочь шейха Латифа. / Фото: www.wikimedia.org
Впервые она сбежала от отца ещё в 16 лет, после чего её в течение трёх лет держали в тюремном заключении, где она подвергалась избиениям и пыткам. Повторный побег девушка готовила семь лет, однако её и во второй раз поймали и вернули во дворец.
Перед побегом Латифа сняла видеообращение, в котором в течение почти 40 минут рассказывала о том, как расправляется отец с непокорными детьми. Она приводила в пример историю одной из своих сестёр Шамсы. Шамса после побега находится под неусыпным надзором медиков и получает сильнодействующие лекарства. В конце девушка сказала: если люди увидят эту запись, значит, она погибла или находится в беде.
Дочь шейха Латифа в декабре 2018 года. / Фото: www.proexpress.com.ua
В конце 2018 года Латифу посетила бывшая президент Ирландии Мэри Робинсон, со слов которой встреча была организована принцессой Хайей. Робинсон сообщила, что Латифа страдает от психического заболевания, но о ней заботятся близкие и родные.
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн Иорданская, шейха Дубая. / Фото: www.ownerbreeder.co.uk
Возможно, боясь разделить судьбу дочерей Мохаммеда ибн Рашида, принцесса Хайя и покинула Дубай, забрав с собой детей. А вот сам Мохаммед ибн Рашид, кажется, считает, что супруга ему изменила. На его странице в сети Instagram было опубликовано стихотворение, в котором шейх пишет об утрате доверия и предоставляет жене право заниматься тем, кем она занята, явно намекая на другого мужчину.
Принцесса Хайя. / Фото: www.continent.news
Когда-то в одном из интервью принцесса Хайя советовала другим женщинам никогда не отказываться от своих принципов и своей веры, быть честными с собой и окружающими. Но самой главной была фраза о свободе и о том, что никто не в праве посадить человека в клетку.
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