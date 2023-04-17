Двусмысленность, лёгкое ню и «нечто истерическое»: Картины кисти Франца фон Штука

Картины Франца фон Штука завораживают и пугают, притягивают внимание и одновременно отталкивают – все благодаря тому, как достоверно и натуралистично изображал художник понятия отвлеченные, аллегорические, мифы и легенды. А еще – благодаря той нотке «истеричности», которую улавливал в его произведениях сам Карл Густав Юнг. И, разумеется, благодаря тому, что среди работ фон Штука преобладают картины с изображением обнаженного тела.
Франц Штук, сын мельника, символист
На самом деле приставка «фон» добавилась к имени Штука лишь в 1906 году, когда он получил дворянский титул. А родился художник в простой семье – отцом его был баварский мельник. В 1878 году, в возрасте пятнадцати лет, мальчик, с малых лет испытывавший тягу к рисованию, отправился в Мюнхен учиться живописи.
Собственно академического образования Франц фон Штук не получил – несмотря на то, что после школы искусств он поступил в Мюнхенскую академию художеств, полного курса художник не прошел и многие навыки получал самостоятельно. Вдохновляли его работы символистов, прежде всего – Арнольда Беклина, швейцарского живописца и графика, изображавшего на полотнах удивительные вымышленные миры. Другим повлиявшим на фон Штука художником стал Франц фон Ленбах, с его портретами в реалистическом стиле. Сочетание натуралистичного изображения и потустороннего, мистического подтекста и позволяли удивлять зрителей эффектом от знакомства с произведениями фон Штука.
А. Беклин. Остров мертвых.
Идеи для картин поступали из мира фантазий и уводили зрителя в этот мир. Штук много и часто изображал разного рода демонов, ведьм, сфинксов и прочую нечисть, часто фигуры на его произведениях появлялись полуобнаженными или полностью лишенными одежды, что в эпоху господства в Европе викторианских ценностей было ново и скандально. И не только в этом дело – персонажи у фон Штука как будто живут своей жизнью, их позы, выражения лиц несут на себе отпечаток двусмысленности и надрыва.
Фигуры на картинах фон Штука обычно сохраняют неподвижность, но и в этой неподвижности как будто скрывается нечто мистическое и зловещее. Даже простые на первый взгляд сюжеты, даже портреты выходили у фон Штука полными иносказаний и двусмысленности. Именно такими представляются описанные в классической литературе оживающие персонажи картин – реалистичными и одновременно бесконечно далекими от обычного человеческого мира.
Ф. фон Штук. Мэри в шляпе в стиле бидермейер.
Нечисть и не только на картинах фон Штука
То, что создавал Франц Штук, к академической живописи отношения не имело, то был модерн. Немецкий художник, как и все модернисты, экспериментировал с новыми художественными техниками и разными жанрами.
Ф. фон Штук. Страж рая.
В 1892 году несколько художников, включая Штука, объединились и создали Мюнхенский сецессион, ставший первым в череде таких же объединений по всей Германии. Члены сецессионов объявляли себя противниками консервативных взглядов на искусство, тех взглядов, что провозглашали и исповедовали существовавшие ассоциации художников. Идея была в том, чтобы пробовать в искусстве новое, свежее, смелое. В следующем, 1893 году прошла первая выставка сецессиона, на которой побывали около четырех тысяч человек, чтобы увидеть работы трех сотен художников-модернистов, включая и Франца фон Штука.
Тогда сенсацию произвела его работа под названием «Грех». На холсте художник изобразил почти полностью обнаженную женскую фигуру, и, как кажется на первый взгляд, ее прикрывает какая-то темная ткань. Но нет: присмотревшись, зритель понимает, что эту женщину – Еву – обвила змея, ее голова лежит на плече женщины, а глаза устремлены прямо на того, кто стоит перед картиной. Впоследствии Штук создал еще одиннадцать версий этого произведения.
Не следует, по всей видимости, искать в произведениях фон Штука глубокий философский смысл – художник не исследовал вопросы бытия и не искал смысл жизни, он лишь демонстрировал смешение внешней, физической красоты и красоты внутренней, духовной. При этом большое влияние на мировоззрение фон Штука оказывали труды Ницше, да и вообще идеи конца позапрошлого века о сверхчеловеке не могли не оказать влияние на творчество баварского художника.
Ф. фон Штук. Весна.
В 1895 году он получил звание профессора Академии художеств, а в 1906 – дворянский титул, позволивший добавить почтительное «фон» к его имени.
Если на рубеже XIX-XX веков фон Штук был чрезвычайно популярен у ценителей модернистского направления в живописи, что отлично демонстрируют многочисленные повторы его собственных картин, то с ближе к Первой мировой войне и тем более после ее окончания популярность немца быстро сходила на нет. Мир изменился, картины воображаемых волшебных миров фон Штука уже не находили в сердцах зрителей нужного отклика и часто попросту казались неуместными; художник выходил из моды. Интерес к его творчеству возобновился уже в шестидесятые, вместе с возвращением популярности модерна.
Вилла художника
Из того, что рассказывали о фон Штуке его современники, складывается впечатление, что он стремился саму жизнь превратить в произведение искусства. Написав картину, фон Штук занимался рамой – которая становилась неотъемлемой частью картины и тоже произведением искусства.
Вилла фон Штука
А в 1898 году художник построил в Мюнхене дом, получивший название вилла Штука. Она стала в каком-то смысле отражением творческих взглядов художника: все на вилле было устроено согласно эскизам фон Штука. Главный фасад и интерьеры виллы украшали многочисленные скульптуры – к ним художник испытывал особенную любовь, недаром его картины, как правило, создавались на больших холстах.
Интерьер виллы
Мебель дома фон Штука была создана по его собственным проектам. В 1900 году она удостоилась Золотой медали на Всемирной выставке в Париже. Позже к основному зданию была пристроена студия, а уже после смерти фон Штука, в 1968 году, вилла приняла первых посетителей в качестве музея.
Ф. фон Штук. Голова Медузы
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