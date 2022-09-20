Вещи, на которых не стоит экономить

Экономить умеют далеко не все, а это крутой навык. Ведь тратить отложенные деньги на что-то нужное и полезное куда приятнее. Однако сокращение расходов на некоторые покупки порой приводит к обратному эффекту: приходится переплачивать, чтобы купить еще один товар, в этот раз качественный.

Мы считаем, что к сокращению трат надо относиться с умом, поэтому собрали список вещей и услуг, на которые точно не стоит скупиться.



Работа специалистов, которую, казалось бы, можно так же круто выполнить самому







В интернете полно как роликов о том, как что-то смастерить или починить своими руками. А еще есть масса видео, которые разоблачают все эти лайфхаки и инструкции с печальным результатом.

Здорово мастерить что-то самостоятельно. Однако если дело касается того, в чем вы явно не разбираетесь или у вас недостаточно навыков, то лучше все-таки заплатить специалисту. Сантехник, столяр и портной не просто так учились своей профессии. И даже нормально подшить или декорировать джинсы сможет далеко не каждый человек.



Уколы красоты







Экономить на здоровье — себе дороже. Это касается и инъекционных процедур для лица. Искать низкие ценники, скидки и акции у малоизвестных мастеров, рекламирующих себя в соцсетях, — откровенно плохая идея.

Вдруг они используют несертифицированные продукты, разбавляют препараты водой, не придерживаются санитарно-гигиенических требований или просто еще не «набили» руку на конкретной процедуре.Последствия таких «сюрпризов» могут лечиться годами, а то и остаться на всю жизнь. Поэтому не стоит экономить на косметологических процедурах, а еще стоит проверять сертификаты клиники и препаратов.Перед приобретением породистой кошки или собаки следует обратить внимание на пару моментов. Во-первых, редкая порода не может стоить дешево. Во-вторых, есть люди, которые просто разводят животных ради денег и не заморачиваются проверкой родословной, вакцинацией и другими важными вещами. В итоге здоровье зверька может быть неважным и его продадут по низкой цене.Чтобы не попасться на недобросовестных «разведенцев», нужно проверять документы питомника и родословные животных. По возможности приехать на место и проверить условия содержания и состояние питомцев.В детстве я очень сильно хотела собаку, мне ее долго не разрешали, а потом мечта сбылась. Тогда, конечно, я мало что знала о породах и питомниках, если не сказать, что вообще ничего. Приехали мы с родителями на рынок, и мне купили маленького щенка. Из документов у него был только ветпаспорт, но продавщица сказала, что это чистокровный тойтерьер. Когда щенок подрос, мы узнали, что это помесь каких-то мелких пород. Любить своего друга я, конечно, меньше не стала, но со здоровьем у него были довольно серьезные проблемы.На фото — дешевая копия духов Black Opium.Современные производители предлагают парфюмерию на любой вкус и кошелек. Мы не утверждаем, что дешевые духи априори плохие. Однако, если речь идет о том, чтобы оригинальные духи от известных брендов заменить на реплику сомнительного происхождения, то стоит подумать дважды. Ведь такая экономия может оказаться небезопасной.У меня есть любимые духи — Black Opium от YSL. Как-то очередной флакон закончился и я случайно наткнулась в интернете на реплику. Продавец уверяла, что запах и стойкость идентичные оригиналу, духи просто огонь, а цена вообще космос. Я понимала, что вряд ли стойкость и аромат будут теми же, но купилась на цену. Приехал мой заказ, я попшикалась. Запах не совсем тот, но прикольный, стойкость решила проверить и пошла гулять. В итоге проверять мне пришлось все, что угодно, только не стойкость духов. Правда, уже у аллерголога. У меня по телу пошла жуткая сыпь. Кожа чесалась и опухала. Я пыталась смыть эти «огонь-духи», но не помогло. Лечилась потом, а врач посоветовала никогда не наносить на кожу непонятно что. На оригинал такой реакции никогда не было, а здоровье все же мне дороже.Есть много дешевых аналогов кабелей для зарядных устройств. Их полно в магазинах электроники, а еще больше на маркетплейсах в интернете. Продаются они, конечно, по цене в несколько раз меньше оригинальных товаров.Это еще один случай, когда не стоит скупердяйничать. У дешевых аналогов зачастую весьма сомнительное качество, и нет никакой гарантии, что очень скоро провод не перестанет работать.Спустя несколько лет практически ежедневного использования оригинальный провод перестал заряжать планшет. Назрела необходимость купить новый. Поскольку он стоил довольно дорого, я купила дешевый аналог, который в итоге проработал месяц. Я подумала, что аналог попался не очень, и решила взять еще один «экономный» вариант, который проработал чуть дольше, несколько месяцев, но тоже перестал функционировать. Вот так, потратив деньги на некачественные варианты, все равно пришлось раскошелиться на оригинал, лучше бы сразу купила его.С помощью поисковиков в интернете можно найти ответ практически на любой вопрос. Но когда дело касается действительно важной и полезной информации, например обучающих курсов, то стоит быть внимательнее — никто бесплатно не поделится ценной информацией.Я как-то ходила на бесплатные курсы по маркетингу. Там накидали выжимки из статей, которые можно найти в интернете за первые 5 минут. Плюс впаривали платные услуги, еще и недешевые. Позже я купила курс по маркетингу, где было действительно классно: обо всем рассказывали и всему обучали эксперты в этой области. Я не выбирала самые дешевые курсы, а смотрела на биографии и опыт лекторов. А моя подруга купила как-то очень дешевую учебную программу, и ей, опять же, дали выжимки из первых статей в поисковике.Если и покупать недорогие шторки, то разве что как временный вариант, потому что своим качеством они точно не порадуют. Ни воду, ни сильную струю душа они не удержат, еще и прилипать постоянно ко всему будут.Купил шторку в магазине фиксированных цен, когда у меня появилась первая квартира. Я был просто в ярости от того, что она постоянно как будто притягивалась и прилипала ко мне, потому что была очень тонкой. Вот почему нормальные занавески для душа такие плотные и тяжелые.Ни для кого не секрет, что публичный Wi-Fi — это очень удобно, однако не всегда безопасно. Ведь конфиденциальность данных может оказаться под угрозой. Чтобы совершать покупки в интернете и пользоваться разными сервисами, где вы указываете свою платежную информацию и другие важные данные, лучше не экономить и пользоваться пакетом мобильного интернета вашего тарифа.Если этот вариант недоступен и вам необходимо использовать публичную сеть, то стоит подключить двухфакторную аутентификацию или другие способы защиты.Безусловно, качество продуктов не всегда зависит от цены. Однако сложно не отметить, что продукты категории «эко» и ей подобных, которые считаются самыми натуральными и качественными, в магазине стоят дороже. Вот и с растительным молоком та же история. Хотя это дело вкуса каждого, но у автора этой статьи сложились определенные выводы: как правило, чем дороже растительное молоко, тем оно вкуснее.У некоторого молока с более низким ценником отчетливо прослеживались вкус растительного масла, прогорклость и водянистость. В напитке дороже вкус был насыщенный и без посторонних привкусов, а консистенция однородная.Есть люди, которые не могут работать без коврика, потому что из-за частого использования мышки у них появляются неприятные ощущения в запястье. Тут уж лучше не экономить на здоровье.В студенчестве вообще вместо коврика брала любой лист бумаги или журнал, а потом купила самый дешевый коврик, лишь бы был. Позже я начала работать удаленно и по 10 часов в день сидела за компьютером.За пару месяцев у меня развился туннельный синдром (заболевание, при котором происходит сдавливание срединного нерва в запястном канале, что приводит к боли или онемению в руке). В итоге купила коврик со специальным валиком под запястье, и красота. Да, он стоит дороже, но рука не болит. Теперь еще думаю вертикальную мышку взять.Низкая цена на услуги массажа может обернуться неприятными последствиями. Да, порой стоимость обусловлена временной акцией и никакого подвоха здесь нет. Но иногда причина «выгодного» предложения другая. Например, работа необученных или недостаточно компетентных специалистов, которые могут просто травмировать клиента, выполняя грубые и неестественные манипуляции.После такого «массажа» может понадобиться настоящий лечебный и совсем недешевый, поэтому лучше позаботиться о своем самочувствии заранее и сходить к сертифицированному массажисту.Если хочется, чтобы украшения служили долго, то не стоит на них экономить. Порой есть смысл взять не много единиц дешевой бижутерии, а одно ювелирное изделие из качественных материалов. Пусть даже скромное, зато оно будет долговечным.Я пришла к выводу, что переплачиваю за гвоздики под золото, которые позеленеют или начнут раскалываться через 3 месяца. Вместо этого можно было бы заплатить вдвое больше, но купить пару нормальных гвоздиков.Даже у батареек может быть разное качество. Если вы хотите менять их как можно реже, то лучше чуть больше потратить на покупку. Дешевый товар чаще всего относится к угольно-цинковому типу, менее эффективному, чем более дорогой щелочной.