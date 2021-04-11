Какие суммы выкладывают на аукционах за вещи, найденные на «Титанике»

Новость о крушении британского трансатлантического парохода «Титаник» в 1912 году облетела весь мир. Резонанс вокруг этого лайнера не угасает до сих пор. Тысячи заголовков газет, нашумевший фильм с одноименным названием, создание двойника лайнера. А вещи, найденные на дне океана пользуются большим спросом и выставляются на аукционах за десятки и сотни тысяч долларов.
Краткая история и интересные факты «Титаника»
«Титаник»
«Титаник» - британский трансатлантический пароход, второй из трех лайнеров серии «Олимпик». На момент строительства он был самым крупным судном в мире, достигая в длину 268 метров. Постройка этого лайнера обошлась 7,5 миллиона долларов. В теории «Титаник» был непотопляемым и владельцы решили, что можно сэкономить на шлюпках. Поэтому всего для половины пассажиров нашлись шлюпки, так как их было всего 20 штук, которые могли вместить около 1200 человек. А на том злополучном борту находились более 2000 человек. К сожалению спаслось всего 711 человек, так как из-за всеобщей паники, большинство шлюпок отправлялись не полностью заполненными.
Пассажиры злополучного «Титаника»
Отправление «Титаника» в первый и последний рейс
На лайнере путешествовали три класса пассажиров. В первом классе «Титаника» отправились в плаванье миллионеры, известные личности, общественные деятели, актеры и многие другие представители высшего общества. Второй класс в основном состоял из средних слоев общества. В основном это были инженеры, журналисты, врачи. В третьем классе были в основном бедные эмигранты, мелкие служащие, официанты, медсестры, учащиеся школ и даже безработные.
Первый и последний рейс
Крушение «Титаника»
«Титаник» потерпел крушение в свой первый же рейс. Это произошло на 4 день круиза в 1912 году в ночь с 14 на 15 апреля. С самого начала с этим судном что-то пошло не так. При отплытии «Титаник» чуть не зацепил своими винтами меньший лайнер «Нью-Йорк». Сыграл злую шутку и тот факт, что перед отплытием исключили из экипажа человека, у которого были ключи от шкафа с биноклями, и он не успел их передать на борт, из-за чего команда осталась без приборов дальнего видения. Кроме того, после предупреждений об айсбергах от проходящих пароходов, капитан не сообщал об этом команде и продолжал свой ранее намеченный курс.
И хотя он пытался избежать ледников и приказал плыть южнее построенного маршрута, это не спасло их. Дело в том, что Лабрадорское течение тоже изменило свой маршрут, захватив с собой к югу пару сотен айсбергов. И в итоге практически в полночь по курсу был замечен айсберг, но из-за больших габаритов, лайнер не смог сделать маневр. И уже в 2.20 «Титаник», расколовшись пополам уходит под воды океана.
Однако, есть еще одна версия этой страшной трагедии. Вагинак Бюрат - выживший во время крушения «Титаника», как и многие другие, кто был там, утверждает, что виноват не столь айсберг, сколько пожар на борту. Так как свет не был выключен, он стал причиной замыкания и взрывов. То есть, если бы не взрывы, то скорей всего судно могло бы еще быть на плаву долгое время и намного больше людей смогли бы спастись, а возможно даже и все. Но, к сожалению, историю не переписать.
Можно ли поднять «Титаник» со дна океана
«Титаник» на дне океана
Впервые поднять «Титаник» пытались буквально через пару дней после случившейся трагедии, так как нужно было найти тела погибших, отдать близким и захоронить. С финансированием такой операции проблем не было, так как на борту затонувшего судна находились много состоятельных и влиятельных людей и их родственники готовы были платить любые деньги. Но это не помогло, так как специалисты не могли определить точные координаты затонувшего «Титаника». Это было вызвано тем, что лайнер при погружении на большую глубину заметно сместился от указанного места.
Передняя часть затонувшего «Титаника»
И только в 1985 году был обнаружен затонувший лайнер американским исследователем Робертом Баллардом, при помощи глубоководных батискафов. Причем искать судно он начал еще в 1977 году. Обломки «Титаника» были разбросаны по дну на площади 5×8 километров на глубине 3800 метров. Но поднять лайнер так и не удалось, да и не удастся, так как его корпус в таком состоянии, что разрушится при подъеме на поверхность воды. Так что «Титаник» останется на дне навсегда. Хотя, по прогнозам экспертов, лет через 20 от него практически ничего не останется, уж очень быстро ржавчина покрывает затонувший лайнер.
Стоимость вещей с затонувшего «Титаника»
Вещи, найденные на борту «Титаника»
Исследователям удалось поднять с лайнера более 5500 предметов, общей стоимостью больше сотни миллионов долларов. Среди них есть ювелирные изделия, посуда, часы и прочие вещи, которые были на борту. Стоит заметить, что ажиотаж на аукционах не стихает до сих пор. Так как много пассажиров «Титаника» были очень обеспеченные люди, сами по себе находки стоили недешево, а так как они еще и подняты со дна океана, да еще и со знаменитого «Титаника», то цены их стремительно растут вверх.
Как видно, организовывать подводные экспедиции к «Титанику» - очень прибыльное занятие. Предприниматель Джордж Туллок, который вложил в это 20 миллионов долларов, окупил свои расходы достаточно быстро и получил огромную прибыль. С учетом того, что он умудрился заработать даже на угле, поднятого с лайнера. Его упаковывали в маленькие коробочки и продавали за 25 долларов. А уж на вещах пассажиров и оборудовании он смог заработать куда больше. К примеру, спасательный жилет ушел с молотка за 55 тысяч долларов. А часы стюарта, которые остановились в 2 часа 16 минут, в момент погружения «Титаника» под воду были проданы за 154 тысячи долларов. В 2006 году на аукционе за 72 и 60 тысяч долларов забрали две бронзовые таблички с надписями «S.S.Titanic» и «Liverpool». Но самый дорогой лот, связанный с «Титаником», это чертежи лайнера, которые выкупили за 220 тысяч евро.
Спасательный жилет с лайнера «Титаник»
По словам выживших в той ужасной катастрофе, музыканты лайнера пытались поднять боевой дух команде и пассажирам «Титаника» и играли до последней минуты. Одну из скрипок этого оркестра на аукционе забрали за 900 тысяч фунтов стерлингов. История этой скрипки очень романтична и трагична. Невеста подарила ее своему жениху за 2 года до катастрофы, и музыкант, погибая, привязал к себе этот дорогой ему подарок.
Скрипка, принадлежавшая музыканту оркестра «Титаника»
Конечно, не все товары на аукционах пользуются спросом. Например, в 2009 году были выставлены на продажу несколько вещей Миллвин Дин — последней из оставшихся в живых пассажиров «Титаника». Во время катастрофы ей было всего 2 месяца, а на момент аукциона было уже 97 лет. Из-за того, что ей нечем было платить за проживание в доме престарелых она и решилась выставить на торги вещи, которые были с ней на судне. Но продали всего лишь одну вещь — холщовый мешок, в котором малышку укутали, погружая на шлюпку. Сумма за него составила 1,5 тысячи фунтов стерлингов. Покупатель не только отдал деньги, но и благородно вернул хозяйке этот мешок, как подарок.
Миллвин Дин - последняя из оставшихся в живых пассажиров
Также, не обошлось и без воровства. В 2001 году на выставке, где представляли предметы с «Титаника», были украдены 9 купюр и 10 монет.
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