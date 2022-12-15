Делаем свое утро бодрым

Тяжело просыпаться по утрам? Чувствуете себя выжатым лимоном, а день еще даже не начался? Не знаете, как взбодриться? А это очень просто – утро может быть добрым, но для этого нужно немного постараться. Главное, не оставлять времени для «полежать» и «посидеть», так как все эти действия приведут к расслаблению и упадку сил. Вот, чем можно заняться после просыпания.









Встаем пораньше

Умываемся и улыбаемся

Утренняя зарядка

Контрастный душ