Делаем свое утро бодрым

Тяжело просыпаться по утрам? Чувствуете себя выжатым лимоном, а день еще даже не начался? Не знаете, как взбодриться? А это очень просто – утро может быть добрым, но для этого нужно немного постараться. Главное, не оставлять времени для «полежать» и «посидеть», так как все эти действия приведут к расслаблению и упадку сил. Вот, чем можно заняться после просыпания.
Встаем пораньше
Нравится спать до обеда? Значит бросаем эту привычку. Чем раньше Вы встанете с постели, тем бодрее будете себя чувствовать. Только вставать придется сразу: потянулись и вперед, встречать новый день. Валяния в кровати дадут мозгу сигнал о том, что можно еще минуточку отдохнуть, закрыть глаза, а потом оказывается, что так прошло несколько часов. Все, проснулись? Теперь царственной походкой идите умываться. Только красивой походкой, а не шаркая тапочками по полу. Неплохо было бы представить, что Вас снимает скрытая камера, тогда утро точно будет бодрее. Кому же перед камерами хочется выглядеть ужасно?
Умываемся и улыбаемся
Зашли в ванную комнату и сразу смотрите в зеркало, но не просто смотрите, критически себя оценивая, а улыбнитесь или постройте рожицы. Эмоции тут же включатся, и Вы быстрее проснетесь. Кстати, когда будете умываться, делайте это холодной водой – она бодрит, а не расслабляет, как в случае с теплой или вообще горячей.
Утренняя зарядка
Физическая активность наполнит Ваше тело силами, насытит его энергией, а потому зарядка с утра – самое то. Если пора бежать на работу, значит уделяем нескольким упражнениям около 5 минут. Если же идти некуда и незачем, то можно выделить до 20 минут своего времени. Начинаем с простой растяжки, махов руками и ногами, поворотами и наклонами туловища. Закончить можно приседаниями. Остались силы? Вперед на пробежку. Активное дыхание в сочетании со свежим воздухом сделает весь день невероятно бодрым и энергичным.
Контрастный душ
Нет ничего лучше, чем принять контрастный душ, особенно, после зарядки или пробежки. Мало того, что это прекрасный способ закаливания, так он еще и укрепляет иммунитет и нервную систему, повышает сопротивляемость к различным заболеваниям, положительно влияет на все системы и органы человека в целом. После него Вы получите отличный заряд энергией на весь день. Однако и у него есть свои правила и, конечно же, противопоказания, о чем Вы узнаете в следующий раз.
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