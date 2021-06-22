6 подвохов, которые поджидают туристов в европейских странах

Даже в странах с низким уровнем преступности можно стать жертвой мошенников. /Фото: magistika.com
Ежегодно отдыхать в Европу отправляются миллионы людей. Европейские страны привлекают туристов своей красотой, большим количеством интересных мест, высоким уровнем культуры, а значит и безопасностью путешествия. Однако даже в городах с низким уровнем преступности людей могут поджидать скрытые опасности, распознать которые своевременно очень сложно без печального опыта. Редакция Novate.ru предлагает рассмотреть несколько примеров, ведь с их помощью легко будет оставаться начеку.
1. Обман в ресторанах и кафе
Везде нужно оставаться внимательным, даже в местах отдыха. /Фото: joinposter.com
На любом отдыхе не обходится без посещения заведений общественного питания. Всегда хочется попробовать местную кухню, да и просто отдохнуть среди коренных жителей, отвлечься от экскурсий. Однако даже в приятном расслабляющем месте не стоит отказываться от бдительности. В некоторых ресторанах и кафе есть несколько разных меню, отличающихся только стоимостью подаваемых блюд. Есть две разновидности подобного обмана.
Часто в странах существует неявная дискриминация туристов. /Фото: swaraajsports.com
1. Существует два меню: одно подают туристам на английском языке, а второе предназначено для местных жителей и оформлено оно на местном языке. В универсальном меню стоимость блюд намного выше, чем для местных жителей. Такой обман конечно неприятен и неуместен, но не столь поражающий, как следующий.
2. Сначала туристу приносят одно меню, по которому он делает заказ, после чего его забирают. После трапезы приносят счет, в котором уже указаны совсем другие цены, на порядок выше первоначальных. Если турист замечает разницу и просит принести меню, чтобы сравнить стоимость блюд, то ему приносят уже второе меню, с ценами, соответствующими чеку. Такой вид подвоха выглядит как очевидное мошенничество, но не все хотят спорить и портить себе отдых выяснениями. Зачастую люди решают просто больше не приходить в такое заведение, но благодаря постоянному потоку туристов кафе или ресторан не теряют своей прибыли.
Полезный совет: Чтобы не стать жертвой подобного обмана, стоит даже после заказа оставлять первоначальное меню при себе. Тогда проблемы с оплатой счета точно не возникнет.
2. Автоматы без сдачи
Прожорливые автоматы в транспорте могут забрать лишние деньги себе. /Фото: rubryka.com
Во многих европейских странах в общественном транспорте по типу трамваев и автобусов есть специальные автоматы для оплаты проезда. Обычно стоимость поездки составляет около одного евро с мелочью. Однако мало кто из туристов знает, что эти автоматы не выдают сдачи и платят сразу два евро, таким образом, оказываясь в неприятной ситуации. Стоит при себе всегда иметь запас мелочи и расплачиваться с автоматами под расчет.
3. Плата за обслуживание
Размер чаевых не всегда оставляют на усмотрение посетителя. /Фото: s.zagranitsa.com
Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание — это чаевые. В европейских странах они часто включены в счет и называются платой за обслуживание. Обычно чаевые считаются в виде процента от услуги, зачастую в пределах 10-15%, либо же составляют фиксированную сумму где-то 3-5 евро. Поэтому не стоит сразу ругаться, если заказ в кафе окажется дороже, чем было подсчитано по меню, лучше перед заказом сразу уточнить, будет ли включено в счет обслуживание.
4. Поддельные активисты общественных организаций
Даже доброе дело иногда приводит к неприятным последствиям. /Фото: g1.nh.ee
В некоторых странах Европы в последние годы получил распространение новый вид обмана. Заприметив туриста, активист общественной организации под благородным предлогом предлагает поучаствовать в подписании петиции. Как тут отказаться от сохранения культурных памятников, защиты вымирающего вида животных или борьбы против несправедливого отношения к людям. Никакого подозрения подобное предложение не вызывает, поэтому мало кто отказывается. Но за простым подписанием документа следует просьба внести незначительный вклад в «важное» дело в размере двух-трех евро.
При отказе обманщик начинает выражать свое недовольство и показательно расстраиваться из-за того, что из-за одного человека ему придется переписывать весь документ. Однако поддаваться на эту уловку не стоит, точно так же, как и подписывать какие-либо документы в незнакомой стране без одобрения адвоката. Осторожное поведение поможет избежать ненужных проблем.
5. Детали имеют большое значение
Гондолы и трагетто — разные виды лодок. /Фото: i.pinimg.com
Какая же романтика в Венеции без романтической прогулки на воде? Многие туристы не отказывают себе в удовольствии покататься на гондолах. Из-за богатого убранства лодок стоимость такого путешествия в течение получаса начинается от 100 евро. Однако если для туриста важно не разнообразие и роскошность декора, то можно ограничиться более дешевой поездкой на бюджетном транспорте — трагетто. Обычно на них катаются местные жители, но и туристам запрета нет. Трагетто зачастую вмещают до 15 человек, но и плата за них более демократичная — всего около двух евро. Такая существенная экономия для бюджетного отдыха не будет лишней.
6. Хитрость со скатертью
Иногда от незначительных деталей зависит стоимость оплаты услуг. /Фото: tonnarello.it
В некоторых общественных заведениях размер чаевых, включаемых в счет, зависит от наличия скатерти. Если она есть, даже неприглядного вида, то зачастую в оплату услуг включается дополнительная плата за обслуживание. А за столик без скатерти чаевые можно не платить.
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