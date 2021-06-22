6 подвохов, которые поджидают туристов в европейских странах

Даже в странах с низким уровнем преступности можно стать жертвой мошенников. /Фото: magistika.com

1. Обман в ресторанах и кафе

Везде нужно оставаться внимательным, даже в местах отдыха. /Фото: joinposter.com

Часто в странах существует неявная дискриминация туристов. /Фото: swaraajsports.com

2. Автоматы без сдачи

Прожорливые автоматы в транспорте могут забрать лишние деньги себе. /Фото: rubryka.com

3. Плата за обслуживание

Размер чаевых не всегда оставляют на усмотрение посетителя. /Фото: s.zagranitsa.com

4. Поддельные активисты общественных организаций

Даже доброе дело иногда приводит к неприятным последствиям. /Фото: g1.nh.ee

5. Детали имеют большое значение

Гондолы и трагетто — разные виды лодок. /Фото: i.pinimg.com

6. Хитрость со скатертью

Иногда от незначительных деталей зависит стоимость оплаты услуг. /Фото: tonnarello.it