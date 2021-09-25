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Голливудские звёзды, которым чёрный цвет явно к лицу


Голливудские звёзды, которым чёрный цвет явно к лицу.

Голливудские звёзды, которым чёрный цвет явно к лицу.

Кто-то считает чёрный цвет мрачным, и только настоящие ценители стиля знают, что именно чёрный цвет универсален. У каждой модницы в гардеробе должно быть черное платье, ведь в нём можно отправиться хоть на работу, хоть на дружескую вечеринку, хоть на красную дорожку Голливуда.

1. Натали Портман


Несравненная Натали Портман на церемонии награждения премии «Золотой глобус-2018» в черном платье Christian Dior. /Фото: liveinternet.ru

Несравненная Натали Портман на церемонии награждения премии «Золотой глобус-2018» в черном платье Christian Dior. /Фото: liveinternet.ru

 

2. Алисия Викандер


Известная шведская актриса Викандер в платье Louis Vuitton. /Фото: love2beauty.ru

Известная шведская актриса Викандер в платье Louis Vuitton. /Фото: love2beauty.ru

 

3. Анджелина Джоли


Королева красных дорожек, несравненная Джоли, в черном платье с прозрачными рукавами украшенными перьями от Atelier Versace. /Фото: love2beauty.ru

Королева красных дорожек, несравненная Джоли, в черном платье с прозрачными рукавами украшенными перьями от Atelier Versace. /Фото: love2beauty.ru

 

4. Дакота Джонсон


Очаровательная брюнетка, звезда трилогии «Пятьдесят оттенков серого», появилась на церемонии в утонченном платье с роскошным шлейфом Gucci. /Фото: fashion-beauty

Очаровательная брюнетка, звезда трилогии «Пятьдесят оттенков серого», появилась на церемонии в утонченном платье с роскошным шлейфом Gucci. /Фото: fashion-beauty

 

5. Дебра Мессинг


Несравненная Дебра вышла на красную дорожку в экстравагантном комплекте из платья поверх брюк Christian Siriano. /Фото: love2beauty.ru

Несравненная Дебра вышла на красную дорожку в экстравагантном комплекте из платья поверх брюк Christian Siriano. /Фото: love2beauty.ru

 

6. Джессика Бил


Роскошное платье-бюстье Dior Haute Couture украшенное бархатным полумесяцем, в котором появилась обворожительная Джессика, признано лучшим образом 75-й премии. /Фото: elle.ru

Роскошное платье-бюстье Dior Haute Couture украшенное бархатным полумесяцем, в котором появилась обворожительная Джессика, признано лучшим образом 75-й премии.
/Фото: elle.ru

 

7. Диана Крюгер


Немецкая актриса в платье с потрясающей накидкой до пят Prada, на красной дорожке в отеле The Beverly Hilton. /Фото: harpersbazaar.com

Немецкая актриса в платье с потрясающей накидкой до пят Prada, на красной дорожке в отеле The Beverly Hilton. /Фото: harpersbazaar.com

 

8. Элисон Бри


Изящная Элисон в восхитительном платье от Zoulias. /Фото: google.com.ua

Изящная Элисон в восхитительном платье от Zoulias. /Фото: google.com.ua

 

9. Эмилия Кларк


Британская актриса в элегантном платье Miu Miu на вручения наград премии «Золотой глобус-2018» /Фото: love2beauty.ru

Британская актриса в элегантном платье Miu Miu на вручения наград премии «Золотой глобус-2018» /Фото: love2beauty.ru

 

10. Галь Гадот


Израильская актриса и модель в облегающем эффектном платье, идеально подчеркивающем фигуру. /Фото: moda-shopping

Израильская актриса и модель в облегающем эффектном платье, идеально подчеркивающем фигуру. /Фото: moda-shopping

 

11. Керри Вашингтон


Обворожительная кинозвезда в платье Prabal Gurung. /Фото: liveinternet.ru

Обворожительная кинозвезда в платье Prabal Gurung. /Фото: liveinternet.ru

 

12. Кэтрин Зета-Джонс


Обладательница премии «Оскар», успешная актриса Зета-Джонс в платье с откровенным декольте от Zuhair Murad. /Фото: love2beauty.ru

Обладательница премии «Оскар», успешная актриса Зета-Джонс в платье с откровенным декольте от Zuhair Murad. /Фото: love2beauty.ru

 

13. Клэр Элизабет Фой


Привлекательная Клэр, сыгравшая королеву Елизавету II в драматическом сериале «Корона», в элегантном брючном костюме на красной дорожке. /Фото: peopletalk.ru

Привлекательная Клэр, сыгравшая королеву Елизавету II в драматическом сериале «Корона», в элегантном брючном костюме на красной дорожке. /Фото: peopletalk.ru

 

14. Мишель Пфайффер


Обольстительная голливудская блондинка Мишель Пфайффер в костюме Christian Dior Couture. /Фото: love2beauty.ru

Обольстительная голливудская блондинка Мишель Пфайффер в костюме Christian Dior Couture. /Фото: love2beauty.ru

 

15. Лора Джин Риз Уизерспун


Актриса, давно определившаяся со стилем на красных дорожках, предстала перед поклонниками в платье идеально севшем по фигуре от Zac Posen. /Фото: theloop.ca

Актриса, давно определившаяся со стилем на красных дорожках, предстала перед поклонниками в платье идеально севшем по фигуре от Zac Posen. /Фото: theloop.ca

 

16. Марго Элис Робби


Звездная блондинка в элегантном приталенном платье с вышивкой из бисера от Gucci. /Фото: m.bloglikes.com

Звездная блондинка в элегантном приталенном платье с вышивкой из бисера от Gucci. /Фото: m.bloglikes.com

 

17. Наоми Кэмпбелл


Голливудская звезда, обворожительная Наоми, в платье Jean-Paul Gaultier. /Фото: peopletalk.ru

Голливудская звезда, обворожительная Наоми, в платье Jean-Paul Gaultier. /Фото: peopletalk.ru

 

18. Хайди Клум


Немецкая супермодель актриса и телеведущая в превосходном черном платье-маллет от Ashi Studio. /Фото: marieclaire.ru

Немецкая супермодель актриса и телеведущая в превосходном черном платье-маллет от Ashi Studio. /Фото: marieclaire.ru

 

19. Николь Кидман


Юбка в пол, эффектный верх платья похожий на крылья бабочки, превосходно подчеркнули красоту кинодивы современности, восхитительной Николь. /Фото: love2beauty.ru

Юбка в пол, эффектный верх платья похожий на крылья бабочки, превосходно подчеркнули красоту кинодивы современности, восхитительной Николь. /Фото: love2beauty.ru

 

20. Пенелопа Крус


Самая известная испанка в мире, красавица Крус, очаровала своих поклонников нарядом от Ralph & Russoи. /Фото: love2beauty.ru

Самая известная испанка в мире, красавица Крус, очаровала своих поклонников нарядом от Ralph & Russoи. /Фото: love2beauty.ru

 

21. Сирша Уна Ронан


Пленительная звездная блондинка в черном платье по фигуре от Atelier Versace. /Фото: love2beauty.ru

Пленительная звездная блондинка в черном платье по фигуре от Atelier Versace. /Фото: love2beauty.ru

 

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Голливудские звёзды, которым чёрный цвет явно к лицу

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Голливудские звёзды, которым чёрный цвет явно к лицуПодписаться на мой Instagram
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