Голливудские звёзды, которым чёрный цвет явно к лицу.
Кто-то считает чёрный цвет мрачным, и только настоящие ценители стиля знают, что именно чёрный цвет универсален. У каждой модницы в гардеробе должно быть черное платье, ведь в нём можно отправиться хоть на работу, хоть на дружескую вечеринку, хоть на красную дорожку Голливуда.
1. Натали Портман
Несравненная Натали Портман на церемонии награждения премии «Золотой глобус-2018» в черном платье Christian Dior. /Фото: liveinternet.ru
2. Алисия Викандер
Известная шведская актриса Викандер в платье Louis Vuitton. /Фото: love2beauty.ru
3. Анджелина Джоли
Королева красных дорожек, несравненная Джоли, в черном платье с прозрачными рукавами украшенными перьями от Atelier Versace. /Фото: love2beauty.ru
4. Дакота Джонсон
Очаровательная брюнетка, звезда трилогии «Пятьдесят оттенков серого», появилась на церемонии в утонченном платье с роскошным шлейфом Gucci. /Фото: fashion-beauty
5. Дебра Мессинг
Несравненная Дебра вышла на красную дорожку в экстравагантном комплекте из платья поверх брюк Christian Siriano. /Фото: love2beauty.ru
6. Джессика Бил
Роскошное платье-бюстье Dior Haute Couture украшенное бархатным полумесяцем, в котором появилась обворожительная Джессика, признано лучшим образом 75-й премии. /Фото: elle.ru
7. Диана Крюгер
Немецкая актриса в платье с потрясающей накидкой до пят Prada, на красной дорожке в отеле The Beverly Hilton. /Фото: harpersbazaar.com
8. Элисон Бри
Изящная Элисон в восхитительном платье от Zoulias. /Фото: google.com.ua
9. Эмилия Кларк
Британская актриса в элегантном платье Miu Miu на вручения наград премии «Золотой глобус-2018» /Фото: love2beauty.ru
10. Галь Гадот
Израильская актриса и модель в облегающем эффектном платье, идеально подчеркивающем фигуру. /Фото: moda-shopping
11. Керри Вашингтон
Обворожительная кинозвезда в платье Prabal Gurung. /Фото: liveinternet.ru
12. Кэтрин Зета-Джонс
Обладательница премии «Оскар», успешная актриса Зета-Джонс в платье с откровенным декольте от Zuhair Murad. /Фото: love2beauty.ru
13. Клэр Элизабет Фой
Привлекательная Клэр, сыгравшая королеву Елизавету II в драматическом сериале «Корона», в элегантном брючном костюме на красной дорожке. /Фото: peopletalk.ru
14. Мишель Пфайффер
Обольстительная голливудская блондинка Мишель Пфайффер в костюме Christian Dior Couture. /Фото: love2beauty.ru
15. Лора Джин Риз Уизерспун
Актриса, давно определившаяся со стилем на красных дорожках, предстала перед поклонниками в платье идеально севшем по фигуре от Zac Posen. /Фото: theloop.ca
16. Марго Элис Робби
Звездная блондинка в элегантном приталенном платье с вышивкой из бисера от Gucci. /Фото: m.bloglikes.com
17. Наоми Кэмпбелл
Голливудская звезда, обворожительная Наоми, в платье Jean-Paul Gaultier. /Фото: peopletalk.ru
18. Хайди Клум
Немецкая супермодель актриса и телеведущая в превосходном черном платье-маллет от Ashi Studio. /Фото: marieclaire.ru
19. Николь Кидман
Юбка в пол, эффектный верх платья похожий на крылья бабочки, превосходно подчеркнули красоту кинодивы современности, восхитительной Николь. /Фото: love2beauty.ru
20. Пенелопа Крус
Самая известная испанка в мире, красавица Крус, очаровала своих поклонников нарядом от Ralph & Russoи. /Фото: love2beauty.ru
21. Сирша Уна Ронан
Пленительная звездная блондинка в черном платье по фигуре от Atelier Versace. /Фото: love2beauty.ru
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