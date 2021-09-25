Голливудские звёзды, которым чёрный цвет явно к лицу.

1. Натали Портман

Несравненная Натали Портман на церемонии награждения премии «Золотой глобус-2018» в черном платье Christian Dior. /Фото: liveinternet.ru

2. Алисия Викандер

Известная шведская актриса Викандер в платье Louis Vuitton. /Фото: love2beauty.ru

3. Анджелина Джоли

Королева красных дорожек, несравненная Джоли, в черном платье с прозрачными рукавами украшенными перьями от Atelier Versace. /Фото: love2beauty.ru

4. Дакота Джонсон

Очаровательная брюнетка, звезда трилогии «Пятьдесят оттенков серого», появилась на церемонии в утонченном платье с роскошным шлейфом Gucci. /Фото: fashion-beauty

5. Дебра Мессинг

Несравненная Дебра вышла на красную дорожку в экстравагантном комплекте из платья поверх брюк Christian Siriano . /Фото: love2beauty.ru

6. Джессика Бил

/Фото: elle.ru Роскошное платье-бюстье Dior Haute Couture украшенное бархатным полумесяцем, в котором появилась обворожительная Джессика, признано лучшим образом 75-й премии./Фото: elle.ru

7. Диана Крюгер

Немецкая актриса в платье с потрясающей накидкой до пят Prada, на красной дорожке в отеле The Beverly Hilton. /Фото: harpersbazaar.com

8. Элисон Бри

Изящная Элисон в восхитительном платье от Zoulias. /Фото: google.com.ua

9. Эмилия Кларк

Британская актриса в элегантном платье Miu Miu на вручения наград премии «Золотой глобус-2018» /Фото: love2beauty.ru

10. Галь Гадот

Израильская актриса и модель в облегающем эффектном платье, идеально подчеркивающем фигуру. /Фото: moda-shopping

11. Керри Вашингтон

Обворожительная кинозвезда в платье Prabal Gurung. /Фото: liveinternet.ru

12. Кэтрин Зета-Джонс

Обладательница премии «Оскар», успешная актриса Зета-Джонс в платье с откровенным декольте от Zuhair Murad. /Фото: love2beauty.ru

13. Клэр Элизабет Фой

Привлекательная Клэр, сыгравшая королеву Елизавету II в драматическом сериале «Корона» , в элегантном брючном костюме на красной дорожке. /Фото: peopletalk.ru

14. Мишель Пфайффер

Обольстительная голливудская блондинка Мишель Пфайффер в костюме Christian Dior Couture. /Фото: love2beauty.ru

15. Лора Джин Риз Уизерспун

Актриса, давно определившаяся со стилем на красных дорожках, предстала перед поклонниками в платье идеально севшем по фигуре от Zac Posen. /Фото: theloop.ca

16. Марго Элис Робби

Звездная блондинка в элегантном приталенном платье с вышивкой из бисера от Gucci. /Фото: m.bloglikes.com

17. Наоми Кэмпбелл

Голливудская звезда, обворожительная Наоми, в платье Jean-Paul Gaultier. /Фото: peopletalk.ru

18. Хайди Клум

Немецкая супермодель актриса и телеведущая в превосходном черном платье-маллет от Ashi Studio. /Фото: marieclaire.ru

19. Николь Кидман

Юбка в пол, эффектный верх платья похожий на крылья бабочки, превосходно подчеркнули красоту кинодивы современности, восхитительной Николь. /Фото: love2beauty.ru

20. Пенелопа Крус

Самая известная испанка в мире, красавица Крус, очаровала своих поклонников нарядом от Ralph & Russoи . /Фото: love2beauty.ru

21. Сирша Уна Ронан

Пленительная звездная блондинка в черном платье по фигуре от Atelier Versace. /Фото: love2beauty . ru