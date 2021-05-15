18 «народных» подсказок, с которыми обычные средства выручат в неожиданных ситуациях

На сегодняшний день многочисленные компании предлагают множество средств, призванных облегчить нелегкий быт хозяек. Тем не менее, многие мамы и бабушки не забывают и о «народных» лайфхаках, благодаря которым справляться с домашними делами становится гораздо проще. Эти 18 бесценных решений альтернативного использования простых вещей могут здорово выручить каждого из нас.
1. Ацетон
Ацетон от пятен краски.
Окрашивая волосы самостоятельно, мы часто пачкаем краской все вокруг. Впоследствии процесс уборки может стать настоящим испытанием. Облегчить задачу поможет ацетон. С его помощью можно легко удалить следы красящих средств с любой поверхности.
2. Перекись водорода
Перекись водорода для стирки окровавленных вещей.
С помощью перекиси водорода можно не только обеззаразить рану, но и очистить с одежды следы крови. Для этого загрязненный участок нужно замочить в холодной воде, залить перекисью и несколько раз промокнуть ватным диском, смоченным в той же перекиси. После этого вещь можно постирать обычным способом.
3. Лак для волос
Чистка кожаных изделий лаком для волос.
Удивительно, но обычный лак для волос поможет справиться с пятнами на изделиях из кожи. Просто распылите лак на загрязненный участок, подождите пять минут, а после протрите сухой тканью.
4. Пена для бритья
Пена для бритья от пятен косметики.
Пятна от тонального крема или помады, на первый взгляд, кажутся безобидными, но на деле являются сложновыводимыми. Особенно, если речь идет о светлой одежде деликатных тканях. Справиться с деликатной проблемой поможет обычная пена для бритья. Нанесите ее на свежее пятно, оставьте на несколько минут, а после хорошенько потрите. В завершение, прополощите вещь в прохладной воде.
5. Органайзер для обуви
Хранение бытовой химии в органайзере для обуви.
Навесной органайзер для обуви прекрасно подходит для хранения бытовой химии, а также банных принадлежностей.
6. Китайские палочки
Китайские палочки для готовки.
Если вы умело управляетесь с китайскими палочками, можете использовать их вместо лопатки. Такая хитрость позволит навсегда забыть о покупке специальных лопаток и царапинах на тефлоновом покрытии.
7. Газеты
Газеты для мытья окон.
Несмотря на обилие различных приспособлений для мытья окон, самым проверенным и эффективным до сих пор является газета. Газетные листы в комплексе со специальным средством помогут справиться со сложными загрязнениями, не оставляя волокон и разводов.
8. Зубная паста
Зубная паста от ран и прыщей.
Многие знают, что зубная паста прекрасно справляется с покраснениями и подсушивает прыщи. Однако не всем известно, что это еще и бюджетная альтернатива мазям от герпеса. При первых симптомах этого неприятного недуга, нанесите на пузырьки зубную пасту, что быстро подсушить прыщики и избавиться от зуда.
9. Чайные пакетики
Чайные пакеты от неприятного запаха.
Если в обувь положить несколько чайных пакетиков и оставить их там на ночь, на утро обувь будет благоухать свежестью, а от неприятных запахов не останется и следа.
10. Кока-кола
Кока-кола от ржавчины.
Ни для кого не секрет, что любимый всеми напиток является эффективным средством от ржавчины и налета. Более того, предприимчивые автомобилисты выяснили, что с помощью шипучего напитка можно до блеска отмыть бампер и другие металлические детали машины.
11. Кондиционер для волос
Кондиционер для волос для стирки белья.
Если под рукой нет кондиционера для белья, заменить его можно обычным бальзамом для волос. Знание этой маленькой хитрости может выручить, если любимая вещь села.
12. Пилочка
Чистка замши пилочкой.
На любимых ботинках или сумочке появилось странное пятно, а специальной щетки для замши нет? В таком случае воспользуйтесь пилочкой. С ее помощью можно почистить вещь, не повредив замшевое покрытие.
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13. Капроновый чулок
Насадка для пылесоса из чулка.
Найти мелкую безделушку на ковре поможет капроновый чулок. Наденьте его на трубу пылесоса и тщательно пройдитесь по полу. Потерянная вещь найдется в два счета.
14. Шапочки для душа
Защита колес шапочками.
Наденьте на колеса коляски или детского велосипеда шапочки для душа, чтобы не мыть их после очередной прогулки на улице. Чистота и экономия времени - гарантирована!
15. Поролоновая губка
Поролоновая губка для охлаждения.
Заверните влажную губку в пакет с застежкой и положите на ночь в холодильник. Утром охлажденную губку положите в ланчбокс, чтобы еда не испортилась на жаре.
16. Резинка для волос
Резинка для увеличения джинсов.
Если любимые джинсы оказались немного маловаты, используйте резинку для волос. Оберните резинкой пуговицу, проведите в петельку и снова накиньте на пуговицу. Это позволит немного увеличить пояс брюк, не переживая, что они спадут.
17. Орех
Орех от царапин.
С помощью ядер грецких орехов можно замаскировать небольшие царапины на деревянной поверхности.
18. Формочки для льда
Органайзер из формочек для льда.
Формочки для льда входят в комплектацию любого современного холодильника, но многие люди никогда их не используют. Чтобы добро зря не пропадало, используйте их для хранения пуговиц, канцелярских скрепок, кнопок и других мелочей.
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