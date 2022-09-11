Советы, которые помогут отыскать качественные товары в океане барахла

Иногда непросто отыскать в магазине именно то, что нужно, особенно когда предлагают огромное количество разных продуктов и предметов. Приходится тратить много времени на шопинг, а это не всегда приятно.

Вдвойне обидно бывает, если качество покупки разочаровывает. Хорошая шпаргалка на такой случай может действительно облегчить жизнь, сэкономить время и нервы.

Мы подготовил небольшой гайд с подсказками, как выбирать разные вещи и продукты, чтобы не разочароваться в их качестве, вкусе и назначении.



Как выбрать кофе

Как выбрать сковородку

Как выбрать бюстгальтер

Как выбрать мясо

Как выбрать зубную щетку

Как выбрать соевый соус

Как выбрать авокадо

Как выбрать оливковое масло

Как выбрать подушку

Как выбрать банан

Как выбрать рыбу

Чтобы подобрать кофе, который придется по душе, следует учесть некоторые особенности этого напитка.Два основных вида кофейных зерен — это робуста (более горькие и крепкие) и арабика (более мягкий и кисловатый вкус).Моносорта больше подходят для черного кофе, а смеси — для употребления с молоком.Рекомендуется использовать зерна не позднее 1–2 недель после обжарки, чтобы «поймать» наилучший вкус. Согласно рекомендациям специалистов, лучше употреблять кофе, зерна которого обжарили не более 3 недель назад.Молотый кофе содержит больше кофеина, чем растворимый. Он также имеет разную степень помола. Очень мелкая, порошкообразная форма — для турецкого кофе и эспрессо. Средний размер помола — для фильтр-кофе и мокко.Среднекрупный — для пуровера. А крупный помол — для френч-пресса и холодного способа заваривания.Если размер сковороды можно подобрать исходя из размера плиты, а ее назначение, как правило, указывается в характеристиках, то с материалом дела обстоят не так очевидно. То, из чего сделана сковорода, может давать ей определенные преимущества. Главное — определиться, какие из них нужны именно вам. Вот что следует учитывать, чтобы не ошибиться с выбором.Из нержавеющей стали: используют профессионалы, долговечны, еда готовится равномерно, при нагревании не выделяются вредные вещества. Но если жарить на ней без масла, блюдо может пригореть.Из чугуна: можно ставить в духовку, равномерно прогреваются и долго остывают, еда не пригорает при правильном использовании, очень долговечны, работают на индукционной плите, но имеют большой вес.Из алюминия: бюджетный вариант, не ржавеют, легкие, просто чистятся, быстро нагреваются, но нельзя использовать на индукционной плите.С керамическим покрытием: экологичны, можно нагревать до высоких температур, легко чистить, позволяют готовить без масла — на них почти ничего не пригорает (особенно пока сковородка новая), но неравномерно нагреваются, менее прочные по сравнению с другими, не подходят для индукционной плиты.Чтобы правильно подобрать бюстгальтер, который будет идеально сидеть, обратите внимание на следующие элементы.Пояс: важно, чтобы пояс плотно прилегал к грудной клетке, так как именно он поддерживает грудь. Поэтому тут не надо полагаться на лямки. Просуньте 2 пальца под пояс, если между ним и спиной получилось примерно 2,5 см и это не добавляет дискомфорта, то размер подходящий. Также пояс должен быть комфортным, если его застегнуть на самый последний крючок (в процессе стирки и носки посадка будет становиться свободнее).Лямки: должны комфортно располагаться на плечах, то есть не слетать и не быть слишком тугими.Чашки: должны хорошо лежать на груди, если она вываливается или передавливается, значит, размер мал. И наоборот, если чашки слишком велики, то в них будут пустоты.Советы ниже помогут выбрать самое свежее мясо.Запах: свежий, естественный, без посторонних примесей. Например, испорченная свинина будет пахнуть аммиаком.Цвет мяса: хорошая говядина и баранина имеет фиолетовый оттенок (самое свежее мясо) или ярко-красный цвет (свежий продукт, подвергшийся воздействию кислорода); свежая свинина должна быть полностью розовой (однако оттенки могут отличаться в зависимости от части тушки), серые или коричневые пятна — плохой признак.Цвет жира: если крупный рогатый скот кормили зерном, то цвет жира будет белым, а если травой, то желтовато-белым. Совсем другое дело в отношении свинины: желтый жир будет признаком несвежего мяса.Упругость: если на мясо надавить пальцем и убрать его, свежий продукт быстро восстановит свою форму, а на испорченном останется вмятина.Головка высотой не более 2,5 см и шириной около 1,5 см поможет отчистить даже труднодоступные коренные зубы.Жесткость щетины следует подбирать по ситуации. Для чувствительных и детских зубов — мягкую. Против зубного камня — жесткую, но на постоянной основе ее использовать не рекомендуется. Оптимальный вариант, который подходит большинству, — щетки средней жесткости.Синтетическая щетина безопаснее, так как сдерживает рост бактерий, а не накапливает их, как это делает натуральная. Кроме этого, синтетику легче мыть и сушить. Натуральную щетку нужно менять уже через 6 недель, а синтетическую — каждые 3–4 месяца.Разноуровневая щетина чистит зубы намного лучше, а вот силиконовые вставки на рабочей поверхности щетки — бесполезный атрибут.Существуют разные виды соевого соуса, которые отличаются составом и применением.Светлый — это китайский соус, который состоит из бобов, пшеницы, соли и воды. Используется как приправа для уже готовых блюд.Темный — китайский соус, в котором кроме основных ингредиентов (пшеница, соль, вода, бобы) используются различные добавки, например крахмал или креветки. Он более густой и, как правило, используется непосредственно в процессе приготовления пищи, так как при нагревании улучшает аромат и внешний вид блюд и раскрывает свой вкус.Тамари — вид японского соуса, который считается безглютеновым, так как обычно не содержит в своем составе пшеницы. Он более соленый, поэтому используется для макания еды, например суши.Поскольку цвет авокадо может зависеть от его сорта, а выяснить его не всегда возможно, то при выборе спелого плода лучше обращать внимание на его твердость. Слишком мягкое, кашеобразное авокадо — перезревшее, слишком твердое — недозревшее. Оптимальная зрелость плода — когда при нажатии он слегка продавливается пальцами, но остается упругим.Если не планируется съедать авокадо в день покупки, можно выбрать чуть более твердый плод. В этом случае он может храниться от 1 до 4 дней и не сгниет, а, наоборот, дозреет. Чем тверже авокадо, тем больше времени придется ждать, чтобы его съесть.Осмотрите плодоножку: если она легко отделяется и область под ней зеленая, значит, перед вами спелое авокадо, готовое к употреблению. Коричневые пятна свидетельствуют о том, что плод перезрел и внутри тоже будет частично коричневым. А если плодоножку отделить не удалось, значит, фрукт еще не созрел.Лучшим сортом оливкового масла считается экстра-класс, или Extra-Virgin. Такое масло является наиболее полезным и качественным, сохраняет натуральный вкус и аромат, а также считается полезным для здоровья. Распознать его можно по следующим признакам.Холодный отжим: при производстве этим способом оливки не подвергались высокой температуре. Хотя с ее помощью удается получить больше масла, тепло также разрушает то, за что так ценится этот продукт, — нежный вкус и аромат первого холодного отжима. В данном случае речь идет о температуре не выше 27 °С.Возраст: масло не становится с возрастом лучше. Обычно период между датой отжима и окончанием срока годности равняется 1 году. Рекомендуется употреблять масло в течение месяца после покупки, а не хранить его слишком долго.Вкус: если есть возможность, рекомендуется попробовать масло. Пряные, цветочные, ореховые, фруктовые и травяные нотки можно почувствовать только во вкусе или аромате, визуальной оценке это не поддается. Эффект от проглатывания высококачественного оливкового масла первого отжима называется амато. Описать его можно так: на кончике языка ощущается перечное послевкусие, которое затем переходит в дальнюю часть полости рта.Цвет: а вот этот показатель не позволяет определить качество продукта. Даже хорошее оливковое масло первого холодного отжима может быть как темно-зеленым, так и золотисто-желтым.Происхождение: лучшее масло выращивается, отжимается и разливается по бутылкам в одной и той же стране. Надпись на упаковке «Продукция Италии» говорит лишь о том, что масло было разлито в этой стране. Это может означать, что сырье из какой-то другой страны транспортировано в Италию, и все, что сделали там, — это разлили по бутылкам.Выбор подушки зависит от того, в какой позе человек предпочитает спать. Ее главная задача — поддерживать тело в комфортной позиции. Правильная подушка должна держать голову, шею и позвоночник в нейтральном положении. Проверить это можно так: уши должны находиться на одной линии с плечами, а подбородок — на одной линии с грудной клеткой. Выбор подушки в зависимости от позы сна — приоритетный критерий для данного аксессуара.Сон на животе: в такой позе спать не рекомендуется, но, чтобы минимизировать вред для здоровья, понадобится мягкая подушка высотой 5 см или ниже из пуха, пера или сжимаемого синтетического наполнителя.Сон на боку: нужна высокая подушка, которая будет снимать нагрузку с плеча (если оно врезается в матрац, значит, вам нужна подушка повыше), жесткая или средней жесткости, с взбиваемым наполнителем или таким, который принимает форму. Рекомендуется положить еще одну подушку между коленями, так как она помогает выровнять положение верхней части бедра.Сон на спине: идеальным вариантом станет подушка средней высоты и средней жесткости, которая будет поддерживать голову в нужном положении по отношению к позвоночнику.Если банан имеет желтый цвет в середине и зеленоватые кончики, его можно смело покупать. Это означает, что плод находится в середине спектра созревания. Съесть его можно попозже.Когда банан желтый с небольшими коричневыми вкраплениями, его можно употреблять в пищу сразу. А темные пятнышки называются сахарными и являются признаком зрелого плода.Если плодоножка легко отламывается, значит, фрукт уже созрел.Банан, который чистится с трудом и имеет зеленоватый цвет, вероятнее всего, будет горьким на вкус, а также может вызвать расстройство пищеварения.Выбирайте бананы яркого цвета, пухлые, без вмятин и признаков повреждения. Темные участки и вдавленные области говорят о повреждении плода внутри.Тусклый цвет является признаком переохлаждения или, наоборот, перегревания во время хранения.Охлажденная рыба имеет свежий мягкий запах; пахнуть рыбой, аммиаком, чем-то кислым и посторонним хороший продукт не должен.Глаза должны быть выпуклыми, блестящими и ясными.У качественной рыбы плотная тушка, у которой мякоть пружинит при воздействии, то есть на ней не остается вмятин после нажатия. Но слишком мягкая и серая мякоть — признак некачественной рыбы.Если плавники влажные, а жабры ярко-красные — рыба хорошая. Если они сухие, покрыты слизью и плохо пахнут, рыба несвежая.Филе не должно быть потемневшим или подсохшим по краям.У предварительно замороженной рыбы не всегда блестящие глаза или плотная мякоть, однако пахнуть они должны свежестью, а не чем-либо кислым.Кожа у свежей рыбы не имеет повреждений, а чешуя плотно прилегает к телу. Поверхность плотная и блестящая, может выскальзывать из рук. Если чешуя отлетает, цвет изменился, а кожа потрескалась — перед вами несвежая рыба.