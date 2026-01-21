Самые люксовые бордели мира

Проституция — древнейшая профессия в мире, и, несмотря на то, что во многих странах она запрещена законом, это дело не увядает, тем более есть и страны, где проституция легализована.
Предлагаем вам взглянуть на десять самых дорогих и роскошных борделей в мире.
Ginza Club. Сидней, Австралия
Австралия занимает лидирующую позицию по количеству легализованных борделей.процедурами.
«Утопия». Бангкок, Таиланд
Один из популярных тайских борделей. Сдержанный минималистический дизайн интерьера в азиатском стиле заставляет усомниться в назначении данного заведения. Однако качество предлагаемых здесь услуг гарантированно.
Bernds Sauna Club. Хеннеф, Германия
Немецкий бордель-сауна Bernds Sauna Club очень популярен как среди местных жителей, так и среди туристов. Интерьер в кричащих красных тонах сразу дает понять, где вы находитесь. Из услуг здесь есть практически все — стриптиз, девушки на разный вкус, сад, бассейны, развлекательные программы.
Nana Entertainment Plaza. Бангкок, Таиланд
Nana Entertainment Plaza — четырехэтажное здание, которое называют сердцем разврата в Бангкоке. Это целый развлекательный комплекс, включающий в себя бордели, стрип-клубы и бары.
Mustang Ranch Resort. Невада, США
Этот легальный бордель в штате Невада — один из самых дорогих. По своей концепции он схож с обычным отелем, но клиент здесь платит вовсе не за номер, а за девушку, которая будет сопровождать его все время, пока он находится в отеле.
Sheri’s ranch. Невада, США
Еще один бордель в штате Невада — Sheri’s Ranch. Это не только шикарный бордель, но и целый курорт с различными спа-услугами и массажами.
Мужчинам, которые появляются в борделе впервые, даже устраивают ознакомительную экскурсию по заведению.
Club LV. Амстердам, Нидерланды
Club LV — одно из самых известных заведений эскорт-услуг в Амстердаме. В современном декоре здания, где размещается бордель, преобладает азиатская эксцентрика. Чтобы сделать заказ, стоит только позвонить, и через несколько минут жрица любви постучит в дверь.
Lush. Маркула, Австралия
Известный австралийский бордель. Его особенность в том, что наряду с девушками здесь могут предоставить свои секс-услуги и мужчины. Час обойдется в 350 австралийских долларов.
Paradise. Штутгарт, Германия
Paradise появился в Штутгарте, но в результате успешного бизнеса филиалы открылись по всей стране. Бордель обставлен в марокканском стиле. Залы, где девушки встречают клиентов и общаются с ними, декорированы деревом и позолотой в духе интерьера XIX столетия..
Café Millenium. Сан-Паулу, Бразилия
Бордель Café Millenium — это ультрамодный современный развлекательный комплекс для состоятельных клиентов. В нем находятся танцевальный клуб, бар, магазины с сексуальным бельем и игрушками. Салон декорирован кожаной мебелью и глянцевыми полами. На протяжении ночи вокруг клиента кружат сотни девушек в надежде привлечь внимание.
