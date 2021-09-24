Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Классические зажимные струбцины F- и G-образной формы способны зафиксировать заготовку только на краю стола. Однако это не всегда удобно.
Впрочем, всегда найдется альтернативный вариант. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как сделать настольную струбцину-прижим.
В отличие от классических струбцин, самодельную струбцину можно установить в любом месте рабочего стола, предварительно просверлив в нем отверстия.
Идею изготовления данного приспособления мы подсмотрели у автора YouTube канала AX Creates. Берите себе на заметку!
Необходимые материалы:
- листовой металл;
- резьбовая шпилька;
- удлиненная муфта;
- обычные гайки;
- стальные шайбы.
Изготовление настольной струбцины
Первым делом потребуется изготовить раму струбцины.
Для этого отрезаем две заготовки из листового металла (в одной из них высверливаем отверстие), и свариваем их вместе.
Чтобы рама была более жесткой и не деформировались под нагрузками, дополнительно необходимо приварить укосину. В отверстие в нижней части рамы вставляем кусочек стального круглого прутка, и обвариваем его.
На следующем этапе к вертикальной части рамы привариваем пластину металла, которая выступает в качестве кронштейна.
К этой пластине необходимо будет приварить удлиненную муфту — направляющую для ходового винта (резьбовой шпильки).
Далее на конце резьбовой шпильки надо сделать прижимной пятак. Для этого автор использует гайку и две металлических шайбы.
На другом конце резьбовой шпильки сверлим отверстие.
Затем накручиваем гайку (тоже с отверстием), и устанавливаем вороток. Самодельная струбцина-прижим готова.
В завершении останется только покрасить самоделку. Лучше всего использовать для этого аэрозольную краску.
Видео по теме
Пошаговый процесс сборки самодельного приспособления можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
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