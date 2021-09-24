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Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Классические зажимные струбцины F- и G-образной формы способны зафиксировать заготовку только на краю стола. Однако это не всегда удобно. 

Впрочем, всегда найдется альтернативный вариант. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как сделать настольную струбцину-прижим. 

В отличие от классических струбцин, самодельную струбцину можно установить в любом месте рабочего стола, предварительно просверлив в нем отверстия.

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Идею изготовления данного приспособления мы подсмотрели у автора YouTube канала AX Creates. Берите себе на заметку!

Необходимые материалы:

  1. листовой металл;
  2. резьбовая шпилька;
  3. удлиненная муфта;
  4. обычные гайки;
  5. стальные шайбы.

Изготовление настольной струбцины

Первым делом потребуется изготовить раму струбцины. 

Для этого отрезаем две заготовки из листового металла (в одной из них высверливаем отверстие), и свариваем их вместе. 

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Чтобы рама была более жесткой и не деформировались под нагрузками, дополнительно необходимо приварить укосину. В отверстие в нижней части рамы вставляем кусочек стального круглого прутка, и обвариваем его. 

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

На следующем этапе к вертикальной части рамы привариваем пластину металла, которая выступает в качестве кронштейна. 

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

К этой пластине необходимо будет приварить удлиненную муфту — направляющую для ходового винта (резьбовой шпильки).

 

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Далее на конце резьбовой шпильки надо сделать прижимной пятак. Для этого автор использует гайку и две металлических шайбы. 

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

На другом конце резьбовой шпильки сверлим отверстие.

Затем накручиваем гайку (тоже с отверстием), и устанавливаем вороток. Самодельная струбцина-прижим готова. 

Как сделать настольную струбцину-прижим своими руками

В завершении останется только покрасить самоделку. Лучше всего использовать для этого аэрозольную краску. 

Видео по теме

Пошаговый процесс сборки самодельного приспособления можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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