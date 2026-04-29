С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Растения, которые помогут прогнать мышей с вашего огорода

С чем только не приходится бороться дачникам за качество урожая! Но какие бы меры ни предпринимались, поблизости оказывается тот, кто так и мечтает погрызть морковь или картошку в кладовке, испортить цветы на клумбе или еще как-то навредить. В общем, мыши не дремлют.
Пытаясь бороться с этими грызунами, дачники используют любые средства – применяя стратегическое мышление, ставят разного вида мышеловки и щедро рассыпают отраву по углам.



Кому-то эти способы избавления от мышиной «армии» покажутся негуманными. К тому же, пострадать от мышеловок и ядовитых веществ могут домашние питомцы или дети. А этого допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому можно попробовать относительно мирный способ прогнать мышей с вашего участка – при помощи растений. Некоторые виды растений можно использовать для приготовления отравленной приманки, а некоторые способны отпугнуть незваных хвостатых любителей чужого урожая свои запахом или наличием колючек.

И что же это за растения?

Нарциссы

Точнее, не сами цветы, а их выкопанные луковицы. Чтобы защитить посадки корнеплодов (картофеля, моркови) от мышей, летом выкапывают луковицы нарциссов и распределяют их по всей площади грядок, вперемешку со стеблями кориандра, а потом накрывают мульчей.

Нарциссы способны защитить от мышей и своих луковичных «коллег по клумбе» – тюльпаны. Мыши всегда готовы попробовать на вкус их луковицы. Чтобы защитить эти цветы, луковицы нарциссов низкорослых видов осенью высаживают вокруг клумбы с тюльпанами.

Безвременник осенний

Его используют для приготовления приманки. Все части этого растения очень ядовиты, так что мышам не поздоровится. Для приманки в большинстве случаев используют семена в пропорции 20 г семян на 1 кг любой крупы.
Вместо крупы можно использовать муку, результат будет таким же. «Гремучую смесь» рассыпают во всех местах, где предположительно обитают и перемещаются мыши.

Безвременник осенний отлично защищает культуры на грядках, если растет поблизости.

Багульник болотный

Это растение называют природным репеллентом – его аромат отпугивает не только мышей, но и других вредителей, а также насекомых. Веточки с листьями, которые разложили у входа в мышиную нору (еще лучше – заткнуть вход листьями) способны прогнать мышей с глаз долой раз и навсегда.

Бузина (черная, травянистая, красная)

Это растение обладает таким же репеллентным эффектом – мыши исчезают бесследно. Они вообще предпочитают избегать тех мест, где растет бузина. Чтобы защитить луковичные и многолетние растения, можно в укрывной материал добавлять ветки бузины, обвязывать ими штамбы деревьев.

Пиретрум девичий

Места, где растет пиретрум девичий, мыши тоже стараются обходить стороной. Именно поэтому стеблями этого растения многие дачники на зиму обвязывают стволы плодовых деревьев, чтобы грызуны не повредили их кору.

Кориандр посевной

В борьбе с мышами дачники не останавливаются ни перед чем. Хорошую службу в этом могут сослужить и огородные растения, например, кориандр (кинза). Как правило, сеют кинзу в мае, на тех участках, которые больше всего подвержены мышиным атакам. Сухие стебли и семена кориандра разбрасывают по углам, обвязывают ими стволы деревьев.

Ботва помидоров

От мышей может защитить и ботва помидоров. Правда, использовать этот способ рекомендуют осенью. Ботву помидоров мелко рубят и подсыпают под молодые деревья или кустарники. Мыши не любят этот запах, так что погрызть деревца и сочные молодые кусты вряд ли захотят.

Чернокорень лекарственный (мышегон)

Все части этого растения источают отвратительный для мышиного обоняния запах. Кроме этого, семена чернокорня шершавые, с цепкой поверхностью да еще и с колючками. Они хорошо цепляются за мышиную шерсть. Грызуны этого ох как не любят! Стоит кому-то из них зацепить пару-тройку колючек, и мыши спасаются бегством с этого ужасного места.

Репейник

По этой же причине не любят грызуны и репейник – известный в народе как лопух. Чтобы защитить урожай, семена этого растения рассыпают вокруг высоких ящиков с овощами. Мыши, увидев семена и зацепив парочку колючек, не рискуют лезть вверх на ящики, а уходят от греха подальше.

Полынь обыкновенная

Мыши боятся аромата полыни. Чтобы защитить растения, полынь высаживают по периметру сада. Ветки полыни разбрасывают на грядках.

Ромашка аптечная

Многим вредителям не по душе аромат ромашки. Для того чтобы отпугнуть мышей, головки ромашки рассыпают на полу в доме, по углам. Пучки ромашки разбрасывают в хозпостройках, где хранятся овощи и другие продукты.

Пижма обыкновенная

Запах пижмы тоже отпугивает мышей. Чтобы защитить картофель, морковь и свеклу от мышиного нашествия, пучки этого растения оставляют в постройках, где хранится урожай.
Донник белыйЭто растение содержит вещество с душистым запахом – кумарин. Его мыши очень боятся, и места, где растет донник, обходят стороной. Так что если рядом с грядками будет расти донник, мыши не смогут повредить ваш урожай.

Череда трехраздельная

Мышам не по нраву аромат этого растения, а также его шероховатые семена. Они легко цепляются за шерсть, а это пугает грызунов.

Приманки из растений

Если мыши не хотят уходить с вашего участка по-хорошему, пора переходить к более жесткому средству борьбы – приманкам.
Растения, из которых изготавливают приманки, очень ядовиты. Не забывайте о мерах предосторожности.

Вот несколько рецептов приманок:

размелите корневище вороньего глаза (5 г) и семена подсолнечника (100 г);
приготовьте порошок из клубней аконита противоядного (50 г) и смешайте его с 1 кг крупы или муки;
приготовьте настой из корневищ чемерицы Лобеля. Это средство для избавления от мышей готовят так: 100 г корневищ выдерживают в 200 мл воды в течение 4-5 суток, добавив в отвар немного соляной кислоты. Затем в готовый настой насыпают зерно и дожидаются, пока оно набухнет;
размелите семена клещевины обыкновенной и смешайте их с нерафинированным растительным маслом.
Приманки раскладывают в доступных для мышей местах. Грызуны с удовольствием съедят разбавленные ядом продукты (муку, крупу, семена подсолнечника, зерно), и после такого угощения вы вряд ли увидите незваных хвостатых гостей на своем участке.

В борьбе с мышами все средства хороши. Тем не менее, многие дачники хотят решить эту проблему цивилизованным способом. Например, прогнать мышей с помощью растений.
А у вас есть свое проверенное средство борьбы с этими грызунами? Делитесь в комментариях!
Ссылка на первоисточник
Мыши
наверх