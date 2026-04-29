Растения, которые помогут прогнать мышей с вашего огорода

С чем только не приходится бороться дачникам за качество урожая! Но какие бы меры ни предпринимались, поблизости оказывается тот, кто так и мечтает погрызть морковь или картошку в кладовке, испортить цветы на клумбе или еще как-то навредить. В общем, мыши не дремлют.

Пытаясь бороться с этими грызунами, дачники используют любые средства – применяя стратегическое мышление, ставят разного вида мышеловки и щедро рассыпают отраву по углам.

И что же это за растения?

Нарциссы

Безвременник осенний

Багульник болотный

Бузина (черная, травянистая, красная)

Пиретрум девичий

Кориандр посевной

Ботва помидоров

Чернокорень лекарственный (мышегон)

Репейник

Полынь обыкновенная

Ромашка аптечная

Пижма обыкновенная

Череда трехраздельная

Приманки из растений

Вот несколько рецептов приманок:

Кому-то эти способы избавления от мышиной «армии» покажутся негуманными. К тому же, пострадать от мышеловок и ядовитых веществ могут домашние питомцы или дети. А этого допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому можно попробовать относительно мирный способ прогнать мышей с вашего участка – при помощи растений. Некоторые виды растений можно использовать для приготовления отравленной приманки, а некоторые способны отпугнуть незваных хвостатых любителей чужого урожая свои запахом или наличием колючек.Точнее, не сами цветы, а их выкопанные луковицы. Чтобы защитить посадки корнеплодов (картофеля, моркови) от мышей, летом выкапывают луковицы нарциссов и распределяют их по всей площади грядок, вперемешку со стеблями кориандра, а потом накрывают мульчей.Нарциссы способны защитить от мышей и своих луковичных «коллег по клумбе» – тюльпаны. Мыши всегда готовы попробовать на вкус их луковицы. Чтобы защитить эти цветы, луковицы нарциссов низкорослых видов осенью высаживают вокруг клумбы с тюльпанами.Его используют для приготовления приманки. Все части этого растения очень ядовиты, так что мышам не поздоровится. Для приманки в большинстве случаев используют семена в пропорции 20 г семян на 1 кг любой крупы.Вместо крупы можно использовать муку, результат будет таким же. «Гремучую смесь» рассыпают во всех местах, где предположительно обитают и перемещаются мыши.Безвременник осенний отлично защищает культуры на грядках, если растет поблизости.Это растение называют природным репеллентом – его аромат отпугивает не только мышей, но и других вредителей, а также насекомых. Веточки с листьями, которые разложили у входа в мышиную нору (еще лучше – заткнуть вход листьями) способны прогнать мышей с глаз долой раз и навсегда.Это растение обладает таким же репеллентным эффектом – мыши исчезают бесследно. Они вообще предпочитают избегать тех мест, где растет бузина. Чтобы защитить луковичные и многолетние растения, можно в укрывной материал добавлять ветки бузины, обвязывать ими штамбы деревьев.Места, где растет пиретрум девичий, мыши тоже стараются обходить стороной. Именно поэтому стеблями этого растения многие дачники на зиму обвязывают стволы плодовых деревьев, чтобы грызуны не повредили их кору.В борьбе с мышами дачники не останавливаются ни перед чем. Хорошую службу в этом могут сослужить и огородные растения, например, кориандр (кинза). Как правило, сеют кинзу в мае, на тех участках, которые больше всего подвержены мышиным атакам. Сухие стебли и семена кориандра разбрасывают по углам, обвязывают ими стволы деревьев.От мышей может защитить и ботва помидоров. Правда, использовать этот способ рекомендуют осенью. Ботву помидоров мелко рубят и подсыпают под молодые деревья или кустарники. Мыши не любят этот запах, так что погрызть деревца и сочные молодые кусты вряд ли захотят.Все части этого растения источают отвратительный для мышиного обоняния запах. Кроме этого, семена чернокорня шершавые, с цепкой поверхностью да еще и с колючками. Они хорошо цепляются за мышиную шерсть. Грызуны этого ох как не любят! Стоит кому-то из них зацепить пару-тройку колючек, и мыши спасаются бегством с этого ужасного места.По этой же причине не любят грызуны и репейник – известный в народе как лопух. Чтобы защитить урожай, семена этого растения рассыпают вокруг высоких ящиков с овощами. Мыши, увидев семена и зацепив парочку колючек, не рискуют лезть вверх на ящики, а уходят от греха подальше.Мыши боятся аромата полыни. Чтобы защитить растения, полынь высаживают по периметру сада. Ветки полыни разбрасывают на грядках.Многим вредителям не по душе аромат ромашки. Для того чтобы отпугнуть мышей, головки ромашки рассыпают на полу в доме, по углам. Пучки ромашки разбрасывают в хозпостройках, где хранятся овощи и другие продукты.Запах пижмы тоже отпугивает мышей. Чтобы защитить картофель, морковь и свеклу от мышиного нашествия, пучки этого растения оставляют в постройках, где хранится урожай.Донник белыйЭто растение содержит вещество с душистым запахом – кумарин. Его мыши очень боятся, и места, где растет донник, обходят стороной. Так что если рядом с грядками будет расти донник, мыши не смогут повредить ваш урожай.Мышам не по нраву аромат этого растения, а также его шероховатые семена. Они легко цепляются за шерсть, а это пугает грызунов.Если мыши не хотят уходить с вашего участка по-хорошему, пора переходить к более жесткому средству борьбы – приманкам.Растения, из которых изготавливают приманки, очень ядовиты. Не забывайте о мерах предосторожности.размелите корневище вороньего глаза (5 г) и семена подсолнечника (100 г);приготовьте порошок из клубней аконита противоядного (50 г) и смешайте его с 1 кг крупы или муки;приготовьте настой из корневищ чемерицы Лобеля. Это средство для избавления от мышей готовят так: 100 г корневищ выдерживают в 200 мл воды в течение 4-5 суток, добавив в отвар немного соляной кислоты. Затем в готовый настой насыпают зерно и дожидаются, пока оно набухнет;размелите семена клещевины обыкновенной и смешайте их с нерафинированным растительным маслом.Приманки раскладывают в доступных для мышей местах. Грызуны с удовольствием съедят разбавленные ядом продукты (муку, крупу, семена подсолнечника, зерно), и после такого угощения вы вряд ли увидите незваных хвостатых гостей на своем участке.В борьбе с мышами все средства хороши. Тем не менее, многие дачники хотят решить эту проблему цивилизованным способом. Например, прогнать мышей с помощью растений.А у вас есть свое проверенное средство борьбы с этими грызунами? Делитесь в комментариях!