10 cамых странных и необычных скульптур, за каждой из которых стоит своя история

Города нашей планеты изобилуют величественными памятниками, впечатляющими скульптурами и художественными статуями, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Однако лишь немногие из них действительно выделяются своей исключительностью. Именно поэтому путешественники стремятся находить новые, эмоционально насыщенные монументы, которые оживляют серость и однообразие городских пейзажей.
Некоторые поражают масштабами /Фото:Pinterest
1. «Мустанги»
Мустанги /Фото:fullpicture.ru
Созданные художником Робертом Гленом, являются одной из самых необычных скульптур в мире. Эта композиция из 9 коней, бегущих по воде, изображает диких животных, которые были важной частью истории Техаса.
Бронзовая скульптурная композиция «Девять мустангов», установленная на площади города Ирвинг в 1984 году, представляет собой впечатляющее зрелище. Мустанги, известные своей скоростью, неприхотливостью и выносливостью, долгое время обитали в прериях Техаса. Размеры бронзовых фигур превышают их натуральную величину в полтора раза.
Лошади изображены в стремительном беге по воде, а фонтаны, выбрасывающие сотни мелких брызг из-под копыт, усиливают эффект движения. Эта скульптура является не только великолепным произведением искусства, но и является важным культурным символом для местных жителей.
2. «Расширение»
Расширение /Фото:balthazar.club
Скульптура расположенная в Нью-Йорке, создана художницей Пэйдж Брэдли. Расширение — это впечатляющий скульптурный проект, посвященный теме свободы и ограничений. Сама автор говорит об этой скульптуре, что как и многие она ощущает, что большинство наших эмоций заключены в экзистенциальный кокон. Её произведение символизирует человечество как единую расу с одним лицом. Все стремятся к связи, но находим лишь отчуждение. Специалист по свету помог её создать сложную систему освещения, чтобы фигура светилась изнутри.
3. Скульптура лосося
Лосось /Фото:dzen.ru
В Портленде, штат Орегон, можно увидеть скульптуру лосося, которая выполнена из металла. Эта необычная скульптура уже одним своим видом символизирует важность сохранения и защиты окружающей среды, в частности, водных ресурсов и животного мира.
Необычная скульптурная композиция, изображающая лосося, словно проплывающего сквозь угол здания, великолепно отражает репутацию Портленда как яркого и эксцентричного города. Автором является скульптор Кит Джеллум. Бронзовая фигура лосося почти три с половиной метра в длину. Место установки скульптуры выбрано весьма символично - над рестораном морепродуктов, расположенным на улице Салмон-стрит.
4. «Люди у реки»
Первое поколение /Фото:balthazar.club
Эта необычная скульптура в Сингапуре, созданная художником Чон Фан Чеонгом изображает 7 человеческих фигур, которые выглядят так, будто они прыгают в реку и смотрят на неё, но на самом деле они смотрят на здания вдали. Она символизирует единство и гармонию между человеком и его окружением.
Ныне создатель скульптуры под названием «Первое поколение», которая внесла собой огромный вклад в развитие искусства Сингапура проживает в Канаде. Существует две версии происхождения названия — одна версия гласит, что памятник посвящен первым иммигрантам, для которых река играла важную роль в жизни их детей, поселившихся вдоль ее берегов. В те трудные времена у них не было никаких игрушек, и река служила центром их игр и развлечений.
Вторая версия связывает название с обретением независимости Сингапуром в 1965 году. Новое поколение — это первое поколение свободных людей.
5. «Путешественник»
Путешественник /Фото:stihi.ru
Это еще одна необычная статуя, находящаяся во Франции, в городе Марсель. Она изображает человека, который стоит на краю набережной и смотрит вдаль. Эта скульптура символизирует стремление человека к новым горизонтам и познанию мира.
Это действительно не фотошоп, а произведения скульптора Бруно Каталано. Такая фигура не одна, всего автор создал десять бронзовых скульптур. Эти фигуры изображают путешественников. У каждого из них есть сумка или чемодан, что ясно указывает на их путь. Они постоянно находятся в движении. Все они полупрозрачны, у каждой фигуры отсутствует часть тела. Скульптуры были выставлены в Марселе в 2013 году, когда город был культурной столицей Европы.
6. «Гиппопотамы»
Гиппопотамы /Фото:photopole.ru
Необычная скульптура в Тайбэе, Тайване, изображающая гиппопотамов, которые выглядят так, будто они пытаются выйти из воды на бетонную дорожку. Эта скульптура стала популярным местом для фотографий и привлекает туристов и местных жителей. Находится она в зоопарке тайваньского города Тайбэй. Композиция, изображающая плавающих гиппопотамов, акцентирует внимание на важности сохранения дикой природы и призывает всех заботиться о редких животных.
В 1914 году в непосредственной близости от города Тайбэй был создан частный зоопарк. Со временем он был передан правительству Китайской Республики. Сегодня считается крупнейшим в азиатском регионе, помимо ухода за животными и птицами, там занимаются исследовательской и природоохранной деятельностью.
7. «Свиньи аллеи»
Свинюшки /Фото:drive2.ru
Расположенные в Аделаиде, Австралия — это необычная скульптурная инсталляция, состоящая из четырёх бронзовых свиней, которые переходят дорогу. Она символизирует свободу и независимость, а также добавляет немного юмора в повседневную жизнь города.
Композиция под названием «День на свободе» была создана в 1999 году Маргаритой Дэррикурт. Она изображает четырех забавных поросят, которые отправились на прогулку по торговому центру. Эти очаровательные свинки так полюбились местным жителям, что каждая из них получила свое имя. Оливер с увлечением роется в мусорном баке, Гораций умоляюще смотрит в поисках подачек, Трюфель находится на переднем плане.
8. «Келпи»
Келли /Фото: stillunfold.com
Расположенные в Грейнджмуте, Великобритания - это величественные скульптуры лошадей, созданные из металлических пластин. Они были построены в 2013 году и стали одной из самых известных туристических достопримечательностей Шотландии. «Келпи» символизируют силу и энергию природы, их необычная форма и размер создают впечатление мощи и величия.
Название происходит от мифических водных сущностей Келпи, проживающих в шотландских реках и горных озерах. Согласно легендам, Келпи способны принимать облик различных животных и людей, однако чаще всего они воплощаются в образе могучего черного коня, превосходящего силой десять обычных лошадей.
На стадии разработки проекта скульптор Энди Скотт использовал в качестве натурщиков двух настоящих тяжеловозов породы Клейдесдаль, доставленных из Глазго в его мастерскую. Эти величественные кони символизируют трансформацию Глазго из индустриального центра в город, где процветают садовые фестивали, праздничные ярмарки и развитая инфраструктура.
9. «Парк игуан»
Парк игуан /Фото:cameralabs.org
Ансамбль из скульптур расположенный в Амстердаме, Нидерландах — это удивительная инсталляция. Игуаны создают образ фантастического мира и призваны вдохновлять и удивлять посетителей парка. Эти необычные скульптуры стали неким символом города и популярным местом для фотосессий.
В этом парке можно увидеть сорок металлических игуан. Композиция носит название Blauw Jan в честь владельца небольшого зоопарка, который жил в Амстердаме в семнадцатом веке.
10. «Михай Еминеску»
Михей Еминеску /Фото:m.fotostrana.ru
Одной из самых необычных скульптур, которую можно увидеть в Румынии, является скульптура «Михай Еминеску» в городе Онешти. Эта скульптура представляет из себя фигуру известного румынского поэта Михая Еминеску, который считается одним из величайших поэтов в истории румынской литературы.
Скульптура выполнена в стиле сюрреализма и имеет очень необычный вид. Из-за необычной конструкции из соединенных кованных линий создаваётся впечатление странности и загадочности. Эта необычная интерпретация поэта вызывает интерес и восхищение у многих посетителей.
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