7 самых образованных звезд Голливуда, IQ которых просто «зашкаливает»

Не станем утверждать, что на съемочную площадку фабрики грез попадают люди с улицы, однако далеко не все могут блеснуть своими дипломами. Голливудские актеры в своем большинстве являются просто слушателями актерских курсов и окончили максимум колледж. И уж тем более единицы могут похвастаться окончанием Гарварда и высоким IQ. Встречайте: самые умные и образованные американские знаменитости.
Натали Портман
Натали Портман
У нас бы ее назвали «спортсменкой, активисткой, комсомолкой и просто красивой девушкой». Эта голливудская умница не только снимается, но и пишет сценарии, продюсирует фильмы. Еще со школьной парты она увлеклась наукой и даже занималась исследованиями в команде с крупными учеными, в результате чего она стала соавтором работы на тему «Ферментативная выработка водорода».
Натали также активно принимала участие в научных соревнованиях. Конечно же, документ о среднем образовании ей выдали с отличием, что помогло ей поступить в Гарвард и получить степень бакалавра в области психологии. Но девушка на этом не ограничилась - в Иерусалимском университете она изучала арабский, французский и японский языки. Это помимо того, что в совершенстве владеет английским и ивритом. Конечно же, такую красавицу-трудяжку рады были видеть рядом с собой многие известные политики - актриса в разные годы принимала участие в предвыборных кампаниях.
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Что и говорить - эта феноменальная девушка сумела стать обладательницей двух «Оскаров» уже к 30-летнему возрасту. При этом звезда кино не имеет профильного актерского образования. Зато она настолько умна и обладает поразительной памятью, что свободно говорит на английском и французском языках, знает итальянским, а также немного владеет немецким и испанским. Родители не скупились на образование: обучался этот одаренный ребенок в престижной частной школе в Лос-Анджелесе, а затем в Йельском университете.
Закончила она его с отличием, получив степень бакалавра по специальности «литературоведение». Но пытливый ум девушки на этом не захотел останавливаться. Самостоятельно интересуясь и изучая произведения великих мастеров живописи, через 12 лет она сама получила степень Почетного Доктора изобразительных искусств.
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Возможно, мы вас разочаруем, но «отчаянная домохозяйка» таковой не является. Девушка быстро прославилась в Голливуде не только благодаря своей красоте, но и острому уму. Как доказательство - диплом бакалавра по специальности «кинезиология» университета Texas A&M Univercity-Kingsville. Разумеется, работать врачом и изучать психоэмоциональное состояние пациентов она не стала, а в процессе успешной карьеры актрисы пошла изучать историю мексиканского народа в магистратуре Университета Калифорнии в Нортридже.
Да и это правильно - надо же выяснить, как гены ее предков повлияли на всю ее семью. Кстати сказать, Ева единственная из четырех сестер, которая унаследовала смуглую кожу и темные глаза. Ну, а если серьезно, то, по мнению Евы Лонгория, это поможет ей лучше узнать народ и помочь в ее благотворительной деятельности.
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Этот американский актер прославился своими ролями в боевиках, при этом однажды даже сыграл советского боксера. Выбор амплуа не случаен - будущий актер с детства занимался боевыми искусствами и даже удостоился чести стать капитаном сборной США по пятиборью на Олимпийских играх. Также он был хорошо известен и популярен в кругах бодибилдеров. Но, несмотря на его высокий рост и гору мускулов, Дольф является обладателем довольно большого IQ.
Он прошел обучение в университете Вашингтона, Королевском институте в Стокгольме, Сиднейском технологическом университете и Массачусетском институте в Бостоне. По большему счету его интересовала химия, поэтому в итоге он получил степень магистра химического машиностроения. Сейчас киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер обосновался в родной Швеции. После спада актерской карьеры Дольф занялся научной деятельностью и даже стал писать учебники для школ и вузов по химии.
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Этого голливудского красавчика многие считают самым разносторонне образованным актером Голливуда. Он не только отлично играет в кино, но и пишет книги и сценарии к фильмам, сам снимает и продюсирует их, а также неплохо рисует и преподает. Его образование - это не только Калифорнийский университет по специальности «английский язык», но и Колумбийский университет по программе магистров литературы, а также Нью-Йоркский по классу «кинопроизводство». Помимо посещения лекций и семинаров, шустрый молодой человек успевает еще и интересоваться живописью. Причем этот факт даже подтверждается фильмом с его участием.
В одном из эпизодов «Человека-паука» можно его видеть рисующим. В настоящее время этому образованному молодому мужчине доверили преподавательскую деятельность. Он читает лекции на тему «Искусство съемки короткометражных лент». И все также продолжает учиться - теперь пишет докторскую диссертацию на тему английской литературы в Йельском университете.
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Как говорится, хотите умного начитанного ребенка - уберите телевизор и окружите его книгами. Из-за бедственного материального положения в детстве маленькую Эшли окружали лишь книги. Их прочтением и развлекалась девочка, проигрывая с куклами прочитанные страницы. После успешного окончания школы она обучалась на факультете французского языка и литературы в Кентуккийском университете. Правда, ей пришлось брать академический отпуск, так как после переезда в Лос-Анджелес ее актерская карьера начала стремительный взлет. Помогли в этом курсы актерского мастерства, которые посещала девушка.
Уже, будучи не только известной актрисой, но и дизайнером, гуманитарным и политическим деятелем, Эшли Джадд увидела пробел в своем образовании и поступила в Гарвардский университет, чтоб обучаться менеджменту в некоммерческой сфере. Так что теперь она еще и магистр в области государственного управления.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Обладательница титула кавалерственной дамы французского Ордена искусств и литературы, Шэрон Стоун в детстве была застенчивой девочкой. Ее больше интересовали книги, чем игры со сверстниками. К тому же, родители уделяли большое внимание ее образованию. После окончания средней школы в Мидвилле досрочно она поступила в университет на отделение художественной литературы.
В дальнейшем девушка действовала очень последовательно: завоевав титул в конкурсе красоты и получив контракт в модельном агентстве, она отправилась покорять мир. А после, в 22 года, трезво решив, что карьера модели исчерпала себя, вернулась в Нью-Йорк заниматься артистической деятельностью. В дальнейшем актриса не заканчивала университетов, но, несмотря на это, ее считают одной из самых умных актрис Голливуда. Ее IQ достигает 154 баллов.
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