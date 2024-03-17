10 книг, которые сделали их авторов миллионерами

Многие писатели мечтают о книге, которая не только сделает автора известным, но и принесёт ему весьма солидные гонорары. Некоторым это удаётся. Их книги издают миллионными тиражами, произведения экранизируют, выпускают сувениры с героями и, соответственно, всё это приносит литераторам весьма приличный доход. В нашей подборке книги, авторы которых стали миллионерами благодаря своему творчеству.
Серия книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг
Серия книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг. / Фото: www.postnews.ru
Автор книг о Гарри Поттере знает, что такое безработица, нужда и несчастная любовь. Однако первая же книга о мальчике-волшебнике сделала Джоан Роулинг знаменитостью. Сегодня она является одной из самых богатых женщин в мире. Она тратит поистине баснословные суммы на благотворительность и никогда не забывает о том времени, когда отчаянно нуждалась. Её книги издаются во многих странах, а общий их тираж уже превысил 500 миллионов экземпляров. На сегодня состояние писательницы оценивается в 13 миллиардов долларов.
«Властелин колец», Джон Р.Р. Толкин
«Властелин колец», Джон Р.Р. Толкин. / Фото: www.ozone.ru
Работа автора над романом продолжалась почти 12 лет, а после завершения работы над «Властелином колец» Толкин стал создавать карту Средиземноморья и вести бесконечные споры с издателями о разделении общего текста. Для автора это было одно большое произведение, но, по мнению издателей, в одну книгу его помещать было нельзя. Именно поэтому появилась трилогия. Лишь в 1954 году, через пять лет после написания, «Властелин колец» был издан.
Однако настоящий успех к автору пришёл чуть позже, когда «Властелина колец» издали в США. Особенно популярна трилогия оказалась у представителей молодёжи, которые находили в произведении отражение собственного взгляда на мир. Роман-эпопея переведён почти на 40 языков и на сегодня издано больше 150 миллионов экземпляров произведения.
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«Повесть о двух городах», Чарльз Диккенс
«Повесть о двух городах», Чарльз Диккенс. / Фото: www.bookvoed.ru
Чарльз Диккенс прославился гораздо раньше, чем написал «Повесть о двух городах», посвященную Французской революции. Однако именно это произведение считается главным среди англоязычных книг, его называют бестселлером всех времён. Спрос на эту книгу Чарльза Диккенса не снижается на протяжении вот уже 160 лет, а продажи неизменно растут. С 1859 года издано более 200 миллионов экземпляров, а в Великобритании «Повесть о двух городах» считают самым лучшим и популярным произведением Диккенса.
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«Пятьдесят оттенков серого», Э.Л. Джеймс
«Пятьдесят оттенков серого», Э.Л. Джеймс. / Фото: www.ozone.ru
Этот роман с момента своего выхода заслужил самые неоднозначные отзывы как от критиков, так и от читателей. Несмотря на многочисленную критику, негативные отзывы и пренебрежительные высказывания, роман Эрики Леонард (настоящее имя Э.Л. Джеймс) продолжает возглавлять рейтинги самых продаваемых книг. Всего за несколько лет тиражи в разных странах перешагнули рубеж в 150 миллионов экземпляров. Естественно, доходы писательницы исчисляются суммами с шестью нулями.
«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери. / Фото: www.best.goodsfast.ru
Эта наивная философская сказка давно любима не только детьми, но и взрослыми. Каждый находит в ней ответы на множество вопросов и учится смотреть на мир глазами удивительного мальчика. Официальная статистика говори о продаже более 140 миллионов экземпляров книги «Маленький принц», однако некоторые исследователи называют цифру в полтора раза больше.
«Десять нег...итят», Агата Кристи
«Десять нег...итят», Агата Кристи. / Фото: www.7books.ru
Если скрупулезно посчитать все изданные книги Агаты Кристи, то можно увидеть, что их общий тираж уже давно превысил миллиард экземпляров. Но самое популярное произведение автора детективов, несомненно, «Десять нег...итят», тираж которого превысил 100 миллионов. Правда, в последнее время детектив выходит под другим названием, «И никого не стало». Объясняется это вопросами политкорректности, но сколько точно таких книг уже вышло, пока неизвестно.
«Унесенные ветром», Маргарет Митчелл
Унесенные ветром», Маргарет Митчелл. / Фото: www.knigapoisk.ru
Единственный роман Маргарет Митчел всего за полгода разошелся тиражом, превышающим миллион экземпляров. Согласно официальным данным, с 1936 года было продано примерно 30 миллионов экземпляров. На самом деле произвести точный подсчёт не представляется возможным, так как в Японии и Китае авторские права не соблюдались и в этих странах книги выходили в неавторизованном переводе и печатались без согласия и, соответственно, без отчислений писательнице.
«Код да Винчи», Дэн Браун
«Код да Винчи», Дэн Браун. / Фото: www.ukazka.ru
Всего за три года, начиная с момента выхода книги Дэна Брауна в свет, «Код да Винчи» вместе с другими четырьмя произведениями автора смогли улучшить благосостояние писателя на 260 миллионов долларов. Несмотря на скандальность произведения, обвинения автора в клевете, протесты и критику, общее количество проданных книг превысило 80 миллионов.
«Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер
«Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер. / Фото: www.skidka-kazan.ru
Роман Джерома Сэлинджера в США запрещали на протяжении 20 лет, обвиняли в грубости, считали плохим примером для молодёжи и поощрением пьянства и разврата. Однако книга была переведена на множество языков и разошлась общим тиражом в 65 миллионов экземпляров.
«Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Льюис
«Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Льюис. / Фото: www.labirint.ru
Роман, открывающий цикл «Хроник Нарнии», увидел свет в 1950 году и практически сразу сделал Клайва Льюиса знаменитым и богатым. С того времени 85 миллионов экземпляров книги было продано, но это далеко не предел. По версии журнала Time «Лев, колдунья и платяной шкаф» входит в 100 самых популярных произведений на английском языке.
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