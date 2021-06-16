Зарубежные кинохиты в кинотеатрах СССР

С нами не соскучишься!

Предлагаем публике небольшую подборку «буржуйских» (и не только) кинофильмов, имевших успех у жителей нашей страны. Все фильмы охватить трудно, поэтому возможно, что что-то упущено.



«Легенда о динозавре», Япония, 1977 год

«Фантомас», Франция, 1964 год

«Большие гонки», США, 1965 год

«Спасите «Конкорд», Италия, 1979 год

«Бездна», США, 1977 год

«Ангар-18″, США, 1980 год

«Вожди Атлантиды», Великобритания, 1978 год

«Смерть среди айсбергов», США, 1977 год

«Призрак замка Моррисвиль», ЧССР, 1966 год

«Конвой», США, 1978 год

«Бродяга», Индия, 1951 год

«Зита и Гита», Индия, 1972 год

«Месть и закон», Индия, 1975 год

«Танцор диско», Индия, 1982 год