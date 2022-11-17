Возможно ли, что привычное для нас представление о древней истории полностью ошибочно? Что люди появились на Земле намного раньше, чем считает современная наука? Учитывая целый ряд археологических открытий последнего времени, такой вариант исключать нельзя.
Мы не раз писали о «неудобных» для современной мейнстримной науки археологических находках. Вот очередной пример:
На первый взгляд в этом отпечатке нет ничего необычного. Но это только на первый взгляд. Всякий без труда узнает в этом изображении очертания человеческой стопы. Штука в том, что стопа представляет собой окаменелый оттиск. И возраст его, по оценкам специалистов, примерно 290 миллионов лет.
Открытие было сделано в американском штате Нью-Мексико в 1980 году. Камень с загадочным отпечатком нашёл палеонтолог Джерри МакДональд, рядом с окаменелыми останками птиц и животных. Древний человеческий отпечаток поразил исследователя – ни он, ни другие его коллеги впоследствии не смогли найти объяснения тому, что эта находка сделана в пластах, относящихся к пермскому периоду (последний геологический период палеозойской эры, начавшийся 298 млн лет назад, и закончившийся 252 млн лет назад). Это задолго до того, как (согласно современным представлениям об истории нашей планеты) люди и даже птицы с динозаврами появились на Земле.
И этот отпечаток не единственный в своём роде.
На снимке выше – похожий отпечаток ноги, возраст которого тоже составляет не один миллион лет. Разница в том, что этот отпечаток гигантских размеров и обнаружен он в Африке.
Авторитетные исследователи по разному оценивают эту находку и, кажется, не очень-то пытаются её «развенчать». И даже не подвергают сомнению подлинность отпечатка. Большинство из них комментирует это следующим образом: «Ну, это действительно напоминает отпечаток человеческой ноги. Но отпечатком человеческой ноги не является».
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«Неудобная» археологическая находка: отпечаток человеческой ноги возрастом 290 миллионов лет
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