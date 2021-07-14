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Автоматический пистолет Стечкина – артефакт советской эпохи, получивший мировое признание


Автоматический пистолет Стечкина – артефакт советской эпохи, получивший мировое признание

Когда говорят об отечественном оружейном дело, все сразу же вспоминают автомат Калашникова. Действительно, сложно будет отыскать во всем мире оружие, которое было бы окружено меньшим культом, чем АК-74. Однако, не одним им может гордиться Родина. Взять хотя бы автоматический пистолет Стечкина – оружие, которое смогло завоевать мировую славу.


Лучший пистолет найти будет сложно. |Фото: yandex.ru.

Лучший пистолет найти будет сложно. |Фото: yandex.ru.

 

Первая модель пистолета Стечкина появилась еще в 1949 году. Сразу после этого перед конструктором была поставлена задача увеличить калибр, а также сделать пистолет пригодным для автоматической стрельбы на 200 метров. Еще одним важным требованием было увеличение магазина. В 1952 году появилась улучшенная версия. Она прошла испытания и была поставлена на конвейер. Однако, совсем скоро в АПС были выявлены некоторые дефекты, и в уже в 1958 году оружие сняли с массового производства. Впрочем, на это история пистолета не закончилась.
Любимое оружие спецназа. |Фото: goodfon.ru.

Любимое оружие спецназа. |Фото: goodfon.ru.

 

Примечание: Игорь Яковлевич Стечкин получил за разработку пистолета Сталинскую премию II степени.

В последствии АПС был модифицирован. Все имевшиеся в оружии недостатки убрали, кроме того, конструкторы смогли сделать оружие значительно легче.
Оружие получило новый предохранительный механизм, новую спусковую скобу, прицел, ударно-спусковой механизм и даже магазин. В новой модели также изменили наклон рукояти. Несмотря на то, что была проделана просто колоссальная работа, в серию АПС уже не вернулся. Оружие стали делать лишь небольшими партиями на заказ для государственных структур, в первую очередь МВД и КГБ.
Лучше нету карате, чем в кармане... АПС. |Фото: yandex.ru.

Лучше нету карате, чем в кармане... АПС. |Фото: yandex.ru.

 

Всему этому есть простое объяснение. Несмотря на то, что АПС получился достаточно простым и надежным оружием, способным вести эффективный автоматический огонь, у него был один страшный недостаток. Оружие это очень дорогое. А потому и пользоваться им – удел избранных специалистов.

Примечание: показатель скорострельности составляет 700-750 выстрелов в минуту при автоматическом огне, 40 выстрелов в минуту одиночными и 90 выстрелов в минуту очередями. Емкость магазина – 20 патронов. Калибр – 9х19 мм.
Надежный и эффективный. ¦Фото: topwar.ru.

Надежный и эффективный. ¦Фото: topwar.ru.

 

Несмотря на солидный возраст, автоматический пистолет Стечкина используется по сей день. Чаще всего его можно увидеть в руках специальных подразделений, а также бойцов внутренних войск. Оружие пользуется спросом не только на территории бывшего СССР, но и в других странах, среди бойцов спецслужб. Первый раз АПС был опробован во время охоты на бандитские и националистические группы после Второй мировой войны. Оружие также отлично зарекомендовало себя во время Чеченской кампании.

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Автоматический пистолет Стечкина – артефакт советской эпохи, получивший мировое признание

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Автоматический пистолет Стечкина – артефакт советской эпохи, получивший мировое признаниеПодписаться на мой Instagram
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