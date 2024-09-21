Самые неприхотливые комнатные растения

Цветы в доме не только украшают квартиру, но и создают уют. Единственная проблема — наш ритм жизни не всегда дает нам возможность по-настоящему ухаживать за зелеными питомцами.

К счастью, в природе довольно часто встречаются крайне неприхотливые растения, которым полив раз в месяц и даже сухой воздух отапливаемой квартиры не причинят никакого вреда.

Крассула

Хойя карноза

Каланхоэ

Спатифиллюм

Аспидистра

Нолина (бокарнея)

Крассула (в народе называется «толстянка» или «денежное дерево»)Крайне выносливое растение родом из засушливых Мексики и Латинской Америки. Так что с влагой у нее отношения крайне свободные. Крассула вполне переживет недостаток воды и даже света, хотя лучше всего в последнем ее не ограничивать. Подкормки не требует, опрыскивать ее не нужно, часто пересаживать тоже — идеально приживется даже в квартире холостяка или часто путешествующих людей, так что смело можете дарить ее своим незадачливым друзьям.Хойя карноза или «восковой плющ» — очаровательное растение с маленькими розовыми цветами, которому будет хорошо и под палящими лучами и в полной темноте. Толстые листья растения прекрасно удерживают влагу, так что поливать хойю карноза можно раз в несколько недель или даже раз в месяц (но лучше до этого не доводить). Более того, если же все-таки оказались совсем безответственным хозяином, и растение все-таки засохло, его можно возродить. Оно как феникс может возродиться из маленького черенка. Конечно же, если вы хотите, чтобы растение цвело пышным цветом, то лучше поместить его на восточном или западном окне и не забывать поливать, но если вас будет устраивать просто его роскошная зелень, то можете и пренебречь советами садовников.Это растение из Мадагаскара, как и все остальные из нашего списка, крайне выносливо, любит запасать влагу прозапас в своих листьях и не нуждается в частых пересадках. Однако у нее есть одно большое преимущество перед другими непритязательными растениями. Каланхоэ обладает чудесными, кучными, пышными соцветиями различных оттенков, от желтого до красного.Еще это растение называют «женское счастье». Наверное, за то, что не требует от хозяйки внимания и каждодневного ухода. Единственное, что не любит спатифиллюм — холод и сквозняки, поэтому ставьте его подальше от окон и дверей.Иногда за способность выдерживать жару и холод, недостаток света и влаги аспидистру называют чугунным растением. При том выглядит она более чем изящно: высокие листья на тонких черешках. Существует четыре вида аспидистр, которые произрастают в Гималаях и Японии, но то растение, которое можно встретить на наших подоконниках, родом из Китая. Именно оно самое неприхотливое. Кстати, аспидистра еще и цветет, обычно в летний период. Поливать нужно раз в неделю и иногда раз в несколько месяцев протирать пыль с листьев. Держать лучше всего растение полутьме, то есть в наших несолнечных московских условиях — практически везде.Эта странного вида недопальма прекрасно впишется не только в современный интерьер квартиры, но и в график человека с неимоверным количеством командировок. Ухода она не требует совершенно никакого, а полив необходимо совершать раз в 30 дней. Впечатляет, не правда ли? Растение может вырастать до одного метра. В комнатных условиях не цветет, но это совсем не умаляет ее достоинств.