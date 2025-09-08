Можно ли сочетать кофе с молоком без вреда для организма

Диетологи и нутрициологи советуют разделять эти продукты. / Фото: tea.ru
Капучино, латте, мокко – сочетание кофе с молоком стало классическим. Например, традиционный завтрак итальянских детей включает в себя молоко с небольшим количеством бодрящего напитка. Но все чаще можно встретить материалы разной степени экспертности о плюсах и минусах такого сочетания.
«Начни утро с бодрящего кофе!», – предлагают нам с экранов телевизора и билбордов. Несмотря на то, что в чае кофеина больше чем в самом кофе, его действие значительно отличается. Кофеин в чае более деликатный. А после чашечки кофе прилив энергии не заставит себя долго ждать. Если верить статистике, то большинство людей добавляют в кофе молоко, потому что оно смягчает крепкий горький вкус. Некоторые используют молоко, т.к. опасаются высокого давления после употребления американо. Молоко снижает активность кофеина! В среднем, человек выпивает 1-2 чашки кофе в день. Цифра не критичная, но есть над чем подумать.
Ежедневная норма кофе подбирается индивидуально. / Фото: tea.ru
Кофе с молоком коварны, т. к. вызывают привыкание! Поэтому если вы решили употреблять его каждый день, то специалисты советуют чередовать напитки: черный кофе по будням, чашка кофе с молоком в выходные.
Кофе и молоко – полезные продукты, но каждый сам по себе! Молоко, если у человека нет аллергии, – источник кальция. Кофе ускоряет обмен веществ у здорового человека. В нем содержатся сложные органические вещества, которые придают кофе ту самую горечь (танины). Они используются как противовоспалительные и противодиарейные средства.
Кофе имеет ряд противопоказаний: болезни сердца, ЖКТ и почек
Диетологи утверждают, что чрезмерное употребление латте может привести к раку желудка! Но не стоит паниковать! Ведь мы знаем, что во всем важна мера. Зеленый чай схож по набору полезных свойств с кофе, но не такой противоречивый для здоровья. Если же вы заядлый кофеман и не собираетесь отказываться от бодрящего напитка, то постарайтесь ограничиваться 1-2 чашками в день.
Что мы знаем о пользе кофе
Смертельная доза кофе - 150 мг на 1 кг массы тела человека
1. Людям с низким давлением опасно принимать лекарства для его повышения, поэтому часто они пытаются сделать это с помощью кофе.
Кофе с молоком с этой задачей справится хуже простого, т.к. молоко помешает кофеину «расширить сосуды».
2. Кофеин вымывает кальций из организма. Если добавить в напиток молоко, то оно восполнит запасы кальция.
Среднестатистический человек не пьет столько кофе, чтобы вымыть кальций из организма. Но если такое все же происходит, то молоко лишь немного восполнит запасы кальция, но запасы магния и калия все равно частично выйдут из организма вместе с кофе. Их норму придется восполнять продуктами и медикаментами по необходимости после консультации с врачом.
Страна и условия происхождения, сорт, степень обжарки и помола, способ заваривания влияют на вкус кофе. / Фото: lifehacker.ru
3.Кофе без кофеина + молоко = польза для гипертоников
Напиток без кофеина не так уж и безобиден. Дихлорметан избавляет не только зерна от кофеина, но и пагубно влияет на весь организм человека (особенно на органы дыхания).
4.Содержит минералы и антиоксиданты, которые замедляют процесс старения организма.
В 2 чашках кофе содержится суточная норма антиоксидантов. Считается, что у любителей кофе с молоком меньше выпадают волосы.
5. Натуральный молотый кофе стимулирует деятельность нервной системы, повышает активность головного мозга.
Кофеин ускоряет работу сердца, увеличивает скорость кровообращения. Чем выше кровеносное давление, тем активнее работает мозг.
6. Выбор в пользу натурального кофе снижает риск некоторых заболеваний (онкология, болезни Альцгеймера и Паркинсона).
7. В холодную пору напиток прекрасно согревает. Особенно актуально, когда эта пора занимает половину года.
В кофе с молоком можно добавлять корицу и мускатный орех. / Фото: edscoffeebus.com
ВАЖНО: кофе с молоком можно пить только после приема пищи, а не натощак! Его температура должна быть 65-70 градусов.
Вред кофе с молоком
Мы не хотим демонизировать напиток, просто просим учитывать некоторые нюансы:
1. Молоко может спровоцировать аллергию на белок коровьего молока и вызвать диарею у ряда людей с непереносимостью лактозы.
2. Из-за «легкости» напитка любители кофе увеличивают количество выпитых чашек в день, что может привести к бессоннице, гипервозбудимости, стрессу. Как известно, именно он виновник многих болезней.
3. Нельзя кофе (даже с молоком) во время беременности, при наличии гипертонии, ишемии, при проблемах с почками, ожирении, остеопорозе, проблемами с ЖКТ в период обострения и др.
Сейчас много внимания уделяется изучению вопроса употребления кофе детьми. / Фото: leagueofcoffee.ru
4. Злоупотребление кофейными коктейлями может привести к постоянным запорам, проблемам с пищеварением и закупоркой сосудов (речь идет о ежедневном потреблении более 4 чашек в день).
Так стоит ли пить кофе с молоком?
Не перегревайте растительное молоко! / Фото: tulapressa.ru
Если у вас нет никаких противопоказаний, то вы можете пить теплый кофе с молоком 1-2 раза в день (у каждого человека норма определяется индивидуально). Выбор кофе зависит от ваших вкусовых предпочтений: растворимый или молотый. Молоко для любимых напитков нужно использовать с хорошим сроком годности, желательно, ультрапастеризованное. Молоко животного происхождения можно заменить на растительное (миндальное, кокосовое, овсяное фундучное).
