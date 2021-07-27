Натуральное кормление для любимой собачки - 5 лучших рецептов

Владельцам собак проще всего приобретать для своих питомцев готовый корм, продающийся в магазинах. Основное преимущество такого способа кормления животных очевидно. Оно заключается в отсутствии необходимости что-то долго готовить для собаки. Достаточно просто взять упаковку корма и насыпать порцию в миску.

Однако у такого кормления есть и серьёзный недостаток. Дело в том, что собачья пища, продающаяся в магазинах, как правило, является не натуральной. Употребляя её, собака может не получать всех тех витаминов и микроэлементов, которые требуются её организму. Именно поэтому, беспокоясь о здоровье своего питомца, многие хозяева раз и навсегда отказываются от готовых кормов и переходят на сугубо натуральное кормление.

В чём сложность? Но это только сказать легко – «Перейти на натуральное кормление». На деле же оказывается всё не так уж и просто. Ведь в этом случае хозяину приходится не только тратить больше времени на приготовление блюда для животного. Всё усложняется ещё и тем, что не так-то просто подобрать правильные ингредиенты. Ведь многие продукты, даже, несмотря на своё натуральное происхождение, могут оказаться не менее вредными для собаки, чем искусственный корм. Однако если тщательно продумать рацион и научиться готовить только полезную еду для своего питомца, все эти проблемы исчезнут. Более того, даже времени на приготовление пищи для животного будет уже уходить не так много, как поначалу. Ведь мастерство в готовке увеличится. Более того, даже времени на приготовление пищи для животного будет уже уходить не так много, как поначалу. Ведь мастерство в готовке увеличится. Что такое натуральный корм? Прежде чем рассматривать рецепты, необходимо разобраться, что вообще подразумевают ветеринары, когда говорят «натуральный корм». Многие собаководы, особенно начинающие, уверены в том, что натуральный корм – это не что иное, как пища с нашего стола. Поэтому многие кормят свою собаку той же едой, которой питаются сами. Питомец, конечно, не откажется от многих лакомств, которыми его угостит такой хозяин. Однако многие виды продуктов, которыми питается человек, тоже оказываются не такими уж и полезными. Например, собаки обожают лакомиться шоколадом. Но этот продукт очень вреден для животного. Как написано на сайте Усатики.ру, собакам нельзя сладкое. Употребление шоколада в большом количестве может привести даже к летальному исходу. При этом, для человека шоколад, наоборот, является одним из самых полезных продуктов. Поэтому не стоит путать такие понятия, как «натуральный корм» и «пища со стола». Натуральный собачий корм – это, прежде всего, те продукты природного происхождения, которые приносят пользу питомцу и не причиняют ему при этом вреда.

Основные правила При кормлении своей собаки натуральной пищей следует придерживаться следующих правил. 1. Смешивание. Ингредиенты нужно подготавливать отдельно. А перемешивать их следует в собачьей миске перед кормлением.

2. Всё должно быть съедено. Питомец должен съесть содержимое миски за один раз. Если же собака постоянно оставляет некоторое количество корма в своей миске, значит, в следующий раз порцию следует уменьшить. Если этого не сделать, то у животного может начаться развитие ожирения.

3. Питьё. Собака должна не только есть, но и пить. Миска, предназначенная для воды, никогда не должна оставаться пустой.

4. Разграничение. Мясо и молочные продукты собаке нужно давать по отдельности. Смешивать эти ингредиенты для приготовления одного собачьего блюда нельзя.

5. Сырое мясо. Мясные продукты можно давать собаке в сыром виде. Но перед тем, как попасть в миску, они должны пролежать в морозилке 50-70 часов.

6. Измельчённые овощи. А что касается овощей, то их нужно предварительно измельчить. Для этого можно использовать нож или крупную тёрку.

7. Крупы. Крупу необходимо предварительно сварить. При этом можно налить побольше воды, чтобы образовался бульон.

8. Кусочки мяса. Мясо, так же как и овощи, следует измельчать. Однако куски не должны быть слишком маленькими.

9. Без соли и пряностей. Ни в коем случае нельзя добавлять в пищу собаке соль. То же самое касается и перца.

10. Натуральный и сухой корм. Не нужно смешивать натуральный корм с купленным в магазине. Это может негативно повлиять на работу ЖКТ.

Рецепты Есть множество разнообразных рецептов для естественного кормления. Ниже будут приведены 5 примеров. Их хозяин может взять за основу и изменять, в зависимости от предпочтений и индивидуальных особенностей питомца. 1. Курица с гречкой

Для приготовления потребуются всего три ингредиента: куриное мясо, гречневая крупа, а также морковь. Одной туши цыплёнка и одной морковки вполне будет достаточно. Крупы нужно взять 200 г. Сначала курятину нужно разделать, а затем сварить до готовности. После этого можно начинать варить гречку. Морковь в сыром виде нужно измельчить с помощью крупной тёрки. Теперь все эти ингредиенты останется только смешать – и корм готов. Можно пожелать своей собаке приятного аппетита. 2. Овощное рагу

Можно приготовить для своего четвероногого друга овощное рагу. Для этого достаточно взять несколько различных овощей и отварить. Это может быть, например, морковь, капуста, тыква. Но еда не доставит питомцу большой радости и не принесёт ему большой пользы, если в ней не будет присутствовать мясо. Поэтому к овощам можно добавить мясных продуктов. Лучше всего для этого подойдёт фарш. Можно также использовать для приготовления рагу тушёное мясо. Также в рагу можно добавить пару сырых яиц и творог. 3. Каша

Можно приготовить для собаки кашу с применением следующих ингредиентов:

одна морковка;

половина кабачка;

150 г риса;

одна столовая ложка растительного масла;

1 кг говяжьего сердца.