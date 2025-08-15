Кофе, придуманный монахами: 6 занятных фактов об истории капучино

На свете огромное количество людей обожают кофе, а потому нет ничего удивительного в том, что вариантов его на рынке сегодня - чуть ли не бесконечное множество. И всё-таки, есть несколько наиболее популярных типов, которые имеют полное право называться классическими. Одним из ярких примеров последних находится и капучино, а потому кажется, что о нём уже давно всё знают.
1. Об особенностях технологии приготовления капучино
Фишка капучино - это его рецепт. /Фото: jetcup.ua
Являясь классическим напитком, капучино имеет традиционную рецептуру, которая представляет собой эспрессо с добавлением молока, предварительно взбитого до состояния плотной пены. Как раз последняя и является залогом такого мягкого, бархатистого вкуса напитка. Стабильные в рецепте капучино и пропорции: на 100-140 мл молока берётся до 30 мл эспрессо, однако главной фишкой является расположение частей кофе в виде трёх равных по объёму слоёв - вначале эспрессо, затем молоко и в конце - взбитая пена.
2. О правилах подачи кофе
Капучино с корицей или какао - это классика. /Фото: bengusta.com.ua
Есть свои правила и в презентации данного вида кофе. Так, в первую очередь стоит обратить внимание на температуру - в среднем она составляет 60 градусов с погрешностью в десяток градусов в обе стороны. Что касается непосредственно подачи, то капучино следует пить в чашках объёмом 150-200 мл, обладающих толстыми стенками. Любители топпингов, которые хотят придерживаться традиционной рецептуры, могут обратиться к имбирному варианту, а также корице либо какао.
3. О неожиданных создателях капучино
Марко Д’Авиано - создатель кофе со взбитым молоком. /Фото: wikipedia.org
Мало кто знает, что авторами технологии по приготовлению кофе с пенкой стали...монахи. Причём речь идёт о конкретных жителях монастырей - капуцинах. Именно они, предпочитая употреблять кофе исключительно с добавлением молока, первыми и обратили внимание, что последнее способно вспениться, да ещё и окрасить напиток в оттенок, подобных на монашеское одеяние. Более того, в истории сохранилось имя человека, создавшего первое капучино - это был итальянский священнослужитель Марко Д’Авиано.
4. О популяризации капучино в ХХ веке
Одна из первых кофемашин. /Фото: coffee61.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что первый вариант кофе со взбитым молоком несколько отличался от того, что мы знаем сейчас. Прежде всего, речь идёт о названии - детище итальянских монахов именовалось Kapuziner, а добавляли в него не только молоко, но и сливки. В качестве добавок использовался сахар, взбитые сливки и некоторые специи, к примеру, корица. А вот первая традиционная, но устоявшаяся по рецептуре технология появилась силами всё тех же итальянцев, а точнее одного - Луиджи Беццера, изобретателя первой кофемашины. Именно с начала ХХ века и ведётся современный период истории капучино.
5. Об истории появления современного варианта капучино
Современный капучино появился далеко не сразу. /Фото: iamcook.ru
Если рассматривать путь современного варианта капучино, то начало его пришлось на 1938 год, а связаны те события с именем итальянского инженера Ахилле Гаджия, который тогда как раз получил патент на собственный вариант гаджета для изготовления эспрессо. Его новаторством стало применение давления горячей воды, когда ранее использовался просто пар. Именно это изменение технологии, а также несколько последующих модернизаций позволили создать современный вариант капучино.
6. О дани уважения капучино в странах мира
Оказывается, чемпионат по капучино тоже существует. /Фото: sibaristica.com
Размах популярности капучино, который пришёлся на середину прошлого века, быстро приобрёл необычные формы в отдельных странах. Например, англичане, уж очень любившие пить горячие напитки с молоком, настолько оценили капучино, что учредили ежегодный мировой чемпионат по приготовлению этого напитка, который проводится в Лондоне. Впрочем, не отстатют и ряд других государств в их праздничном календаре можно найти национальный день данного типа кофе.
