Чем занимался Карл ІІІ пока не стал королем: Экстремальные виды спорта, живопись и неожиданные хобби







В 27 лет Чарльз стал магистром культуры Кембриджского университета и первым членом королевской семьи со степенью.

Экстремальные увлечения

В молодые годы Чарльз обожал активный отдых и экстремальные виды спорта.

В свои 74 года король вместе с супругой Камиллой мастерски катается на горнолыжных курортах.

Рисование акварелью

Свои пейзажи Чарльз всегда писал на открытом воздухе, пытаясь закончить работу за один день.

«Живопись переносит меня в другое измерение». Чарльз Уэльский.

Акварели Чарльза Уэльского.

Шотландский дом. Акварель. Авторская копия картины. (Работа Чарльза, проданная на аукционе Bonhams 6500 долларов.)

Королевская ферма - аграрная империя принца Чарльза

Королевская ферма - аграрная империя принца Чарльза.

Королевская ферма.

Чарльзу на деле удалось доказать, что органическое земледелие может быть прибыльным.

Музыкант и покровитель музыкантов

Принц Чарльз играл на виолончели в студенческом оркестре.

Чарльз танцует *Гопак* вместе с украинским ансамблем *Говерла*. г. Дерби. Великобритания. (1981 год).

Писательство

Чарльз озвучил анимационный фильм, снятый по его книге.

P.S.

Королевское хобби Елизаветы II стоимостью 10 млн фунтов стерлингов

Марки из Королевской филателистической коллекции.