Чем занимался Карл ІІІ пока не стал королем: Экстремальные виды спорта, живопись и неожиданные хобби

Совсем недавно состоялась торжественная церемония коронации 74-летнего наследника британского престола Карла ІІІ. Он стал 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. После торжества, на которое было приглашено 2300 гостей из 203 стран, Великобритания получила нового правителя: увлеченного философа, ценителя экологии, садовода-огородника, градостроителя, художника и писателя. И поскольку теперь у монарха круг обязанностей, связанных с государственной деятельностью, увеличился, времени на хобби и увлечения остается гораздо меньше. Думается, многим любопытно будет узнать, чем же занимался новоиспечённый король, находясь долгие годы в тени своей матери.
Нынешний король Карл ІІІ - личность очень многогранная. На протяжении всей жизни он активно разносторонне развивался во многих сферах. В возрасте 27 лет он стал магистром культуры Кембриджского университета и первым членом королевской семьи со степенью. И это, разумеется, наложило свой отпечаток на мировоззрение и деятельность будущего монарха.
В 27 лет Чарльз стал магистром культуры Кембриджского университета и первым членом королевской семьи со степенью.
Он занимался благотворительностью, патронировал проекты по защите дикой природы и совершенствованию городской среды, увлекался садоводством и фермерством, интересовался альтернативной медициной, писал книги по архитектуре и искусству, изучал языки, которыми сейчас владеет в совершенстве, а еще он хорошо рисует акварелью, обожает танцевать, играть в поло, ловить рыбу... И этот перечень можно продолжать довольно долго. Подробнее о некоторых увлечениях и хобби британского короля, читайте далее.
Экстремальные увлечения
В молодые годы принц Чарльз обожал активный отдых и экстремальные виды спорта. Он мастерски играл в поло, хоккей, футбол, крикет, теннис. Он был отличным всадником, занимался авиаспортом, парусным спортом, виндсёрфингом и дайвингом. С годами он оценил и дартс, в который играет до сих пор.
В молодые годы Чарльз обожал активный отдых и экстремальные виды спорта.
Что любопытно, его никогда не останавливали даже многочисленные травмы. Так, в 1996 году, упав с лошади и получив двойной перелом руки, принц спустя полгода вернулся к игре в поло. Однако в скором времени в результате очередного падения он серьезно травмировал колено и сломал ребро. Впрочем, с одами страсть к экстриму в нём не угасла. В свои 74 года король вместе с супругой Камиллой мастерски катается на горнолыжных курортах.
В свои 74 года король вместе с супругой Камиллой мастерски катается на горнолыжных курортах.
Рисование акварелью
Одно из самых любимых хобби Его Королевского Высочества - рисование, которым он увлёкся еще в 1970-е годы. К слову, на нём наследный принц зарабатывал неплохие деньги. Из продаж его акварелей более трёх миллионов долларов были переданы в благотворительные фонды. Причем он никогда не продавал оригиналы своих картин, одни только копии.
Свои пейзажи Чарльз всегда писал на открытом воздухе, пытаясь закончить работу за один день.
Свою живопись он всегда создавал на открытом воздухе с натуры, пытаясь закончить работу за один день. Для удобства использовал акварель, которая быстро высыхает. В большинстве своем на его картинах можно увидеть пейзажи и архитектуру, очень редко натюрморты. В его коллекции есть изображения природы и южной Франции, и Танзании, а также шотландские пейзажи.
«Живопись переносит меня в другое измерение». Чарльз Уэльский.
Чарльз не раз заявлял, что во время написания картин он замечает вещи, которые раньше ускользали от его внимания. И поскольку сам процесс творчества требует интенсивной концентрации, рисование он считает одним из самых терапевтических упражнений, которые помогают ему расслабиться.
Акварели Чарльза Уэльского.
И хотя его акварели отличаются, по словам искусствоведов, "любительским стилем", некоторые европейские музеи Франции, Греции, Швейцарии, Танзании, Турции считают престижным иметь в своих коллекциях работы теперь уже самого короля Великобритании.
Шотландский дом. Акварель. Авторская копия картины. (Работа Чарльза, проданная на аукционе Bonhams 6500 долларов.)
Еще в 2001 году, когда монарх был принцем, он написал картину "Шотландский дом". Однако только сейчас репродукцию удалось продать на аукционе Bonhams в десять раз дороже, чем за нее предлагали два десятилетия тому назад назад. В 2022 году картина была продана с молотка за 6500 долларов.
"Я почувствовал непреодолимое желание выразить то, что я видел с помощью акварели и передать это почти "внутреннее" ощущение текстуры, чего невозможно добиться с помощью фотографии", — отмечал сын покойной королевы, которая в своё время увлекалась искусством фотографии.
Королевская ферма - аграрная империя принца Чарльза
Королевская ферма - аграрная империя принца Чарльза.
Вначале 80-х Чарльз Уэльский всерьез решил заняться органическим земледелием, что, впрочем, и до сих пор является его самым любимым занятием. А в те далёкие годы 33-летний принц, приобретя поместье в Highgrove House (Глостершир), амбициозно заявил о намерении поднять сельское хозяйство в стране и собственноручно принялся воплощать эту идею в жизнь, возделывая грядки с самыми обычными овощами на своём участке. И уже очень скоро поместье будущего короля стали называть Королевской фермой.
Для полива своего огорода он использовал только дождевую воду, в качестве удобрений — компост, получаемый из органических отходов. А ещё привлекал роскошными цветниками пчел, разводил червей, подкармливал птиц в надежде, что они буду уничтожать вредителей.
Королевская ферма.
Органический огород занял в поместье Чарльза «почетное» место. Всю остальную территорию вокруг своей частной резиденции он в течение 40 лет кропотливо превращал в райский сад. Теперь здесь повсюду лужайки с дикими цветами, дубовая роща, расположившаяся на двух гектарах земли, а также каштаны, тополя и буковые деревья, что создало своеобразную экосистему.
А ведь, что любопытно, на этом принц Чарльз не остановился. В 1990-м он основал компанию Duchy Originals, базирующуюся на производстве экологически чистых продуктов питания. С тех пор реформы в отрасли сельского хозяйства приобрели серьезные масштабы. На 55 тысячах гектарах земли, принадлежащие на то время Чарльзу Уэльскому, было создано около 300 ферм, на которых и стали выращивать органические овощи и фрукты, а также разводить птицу и скот. Фермеры этих угодий в своей работе опирались на опыт наследника престола, который тот приобрел на Королевской ферме.
Чарльзу на деле удалось доказать, что органическое земледелие может быть прибыльным.
Немногим позже принц обзавелся апельсиновыми плантациями в Испании, лимонными рощами на Сицилии, землями для выращивания имбиря и хмеля в Австралии, поскольку для изготовления многих блюд требуются ингредиенты, которые вырастить в Англии невозможно из-за климатических условий.
Чарльз всегда мечтал войти в историю как «зеленый принц» (а теперь уж, наверняка, как король), который выступал за натуральный способ выращивания растений и экологичную городскую среду.
Музыкант и покровитель музыкантов
Его Королевское Высочество является большим поклонником классической музыки, под его патронатом уже много лет находится Лондонский Philharmonia Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Monteverdi Choir, основанный 1964-м году.
Принц Чарльз играл на виолончели в студенческом оркестре.
Сам Чарльз с детства обучался музыке и научился играть на трех музыкальных инструментах: рояле, трубе и виолончели. В Кембриджский Тринити-Колледж принц поступил, будучи уже довольно опытным музыкантом, и присоединился к группе виолончелистов студенческого оркестра.
Чарльз танцует *Гопак* вместе с украинским ансамблем *Говерла*. г. Дерби. Великобритания. (1981 год).
Писательство
Своим хобби принц даже посвящал книги, написанные собственноручно. Так, советы начинающим органическим земледельцам он дал в «Элементах органического садоводства», а в «Видении Британии» будущий король писал о плюсах и минусах архитектурной среды королевства. Свою первую книгу для детей "Старик из Лохнагара" Чарльз написал в 1980 году, собрав в ней придуманные истории, о человеке, мечтающем стать отшельником, которого, как на зло, на каждом шагу преследуют приключения. По этой книге телекомпания BBC сняла анимационный фильм, который озвучил сам автор.
Чарльз озвучил анимационный фильм, снятый по его книге.
И что любопытно, несмотря на технологический прогресс, захлестнувший мир, Чарльз предпочитает писать письма от руки, а не печатать. Он даже на электронные письма он отвечает по старинке. Причем его почерк довольно мелкий, за что его послания прозвали «записками черного паука». Закономерно, что в Британии уже делают прогнозы о том, каким будет правление Карла III. Даже астрологи пытаются предсказать будущее на основе натальных карт Короля. Согласно раскладу, новоиспечённый монарх будет править твердой рукой, при этом балансируя между традициями и прогрессом.
P.S.
Королевское хобби Елизаветы II стоимостью 10 млн фунтов стерлингов
То, что Елизавета II любила лошадей и собак породы корги и увлекалась фотоискусством, знают все. Но у королевы была еще одна страсть, а точнее, хобби – она всю жизнь коллекционировала марки. Ещё задолго до её рождения коллекционированием марок занимались многие члены британской королевской семьи. Елизавета являлась пятым членом семейства, пополнявшим всемирно известную Королевскую филателистическую коллекцию, которую начал собирать сын королевы Виктории – принц Альфред. В своё время он продал коллекцию своему брату, будущему королю Эдуарду VII, который в свою очередь передал ее своему наследнику, королю Георгу V, и впоследствии она перешла к королю Георгу VI и, наконец, к его дочери - Елизавете.
Марки из Королевской филателистической коллекции.
Из всех королевских хранителей марок король Георг V (дедушка Лилибет) был очень увлечён сохранностью и расширением коллекции. Страсть к коллекционированию передалась от дедушки к внучке. Королева унаследовав 328 альбомов марок, регулярно пополняла их и любила показывать свою коллекцию посетителям, которые останавливались в Букингемском дворце. Эксперты утверждают, что это эксклюзивное собрание марок на сегодняшний день оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов.
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