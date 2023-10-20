20 фотографий самых известных красавиц французского кино середины прошлого века

Самые популярные французские актрисы 1950-1960 годов.
Французские актрисы – красивые и знаменитые – всегда привлекали внимание публики. Их приглашали сниматься не только на родите. Самые известные киностудии мира готовы были «продать душу», чтобы заполучить их в свою картину. В этом обзоре фотографии самых известных француженок в кино в 1950-1960 годы.
1. Аньес Лоран
2. Анни Жирардо
3. Анук Эме
4. Брижит Обер
5. Брижит Бардо
6. Катрин Денев
7. Екатерина Спаака
8. Клодин Ожеhttp://funhere.ru/?p=19648
9. Коринн Кальве
10. Марина Влади
11. Эчика Шуро
12. Франция Англаде
13. Франсуаза Арнуль
14. Франсуаз Брион
15. Франсуаза Фабиан
16. Франсуаза Арди
17. Жанна Моро
18. Жюльетт Греко
19. Лесли Кэрон
20. Мари-Элен Арно
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