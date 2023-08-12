Исландская национальная кухня не для слабаков

Кухня Исландии не отличается большим разнообразием и богатством. Во многом это обусловлено тем, что земля не слишком плодородна и климат неблагоприятен. Поэтому испокон веков исландцы выкручиваются как могут — в еду у них идет абсолютно все, создается даже ощущение, что у них нет такого понятия, как пищевые отходы.



Мы подобрали 15 блюд национальной исландской кухни, некоторые из которых, пожалуй, могут съесть только настоящие викинги.











Хаукарль — тухлое мясо гренландской полярной акулы

Сальтфискур — соленая рыба

Хангикьот — копченое мясо ягненка

Геллур — язычки трески

Хардфискур — сушеная рыба

Вулканический хлеб

Лунди — птица тупик

Хвалспик

Слатур — кровяная колбаса или пудинг

Свид — баранья голова

Хрутспунгур — яйца молодого барашка

Мясо кита

Кьотсупа — мясной суп

Скир

Бреннивин — «черная смерть»