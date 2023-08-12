С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ann Ly
    Глупее не читала.7 ошибок, которые...
  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...
  • Meerflieger
    "...Как хочу так и пишу!..."(с) Да ради Бога!  Демонстрируй свою тупость, безграмотность и неуважение к Богу (которог...Тёмные страницы «...

Исландская национальная кухня не для слабаков

Кухня Исландии не отличается большим разнообразием и богатством. Во многом это обусловлено тем, что земля не слишком плодородна и климат неблагоприятен. Поэтому испокон веков исландцы выкручиваются как могут — в еду у них идет абсолютно все, создается даже ощущение, что у них нет такого понятия, как пищевые отходы.

Мы подобрали 15 блюд национальной исландской кухни, некоторые из которых, пожалуй, могут съесть только настоящие викинги.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Исландская национальная кухня не для слабаков

Хаукарль — тухлое мясо гренландской полярной акулы


В свежем виде мясо этих акул ядовито — в нем находится огромная концентрация аммиака, так как у этого вида акул нет мочевыводящих путей. Именно поэтому хаукарль очень долго готовится, чтобы вывести ядовитую мочевину. На самом деле мясо акулы укладывают в специальные контейнеры с гравием, где оно тухнет в течение 6-8 недель. Мясо доходит до нужной кондиции, подвяливаясь на свежем воздухе еще 3-4 месяца. В общей сложности рыба тухнет около полугода.

Кстати, характерный запах сохраняется и у готового продукта, правда, это не уменьшает его популярности у местного населения.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Сальтфискур — соленая рыба


В Исландии один из самых используемых методов консервации продуктов — это соление. Рыба полностью покрывается солью, которая потом высушивает ее мясо. Перед тем как готовить такую рыбу, надо дать ей полежать в воде несколько часов (или несколько дней, в зависимости от размера рыбы). Традиционно такую рыбу просто варят и подают с картофелем и хлебом. Сейчас исландцы все больше предпочитают делать соленую рыбу в испанском или итальянском стилях, с томатами и оливками, к примеру.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Хангикьот — копченое мясо ягненка


Праздничное блюдо, название переводится как «подвешенное мясо». Мясо коптят на березовых дровах или с добавлением овечьего сушеного помета. Затем варят и подают в горячем или холодном виде с горошком, картофельным пюре и белым соусом, аналогом бешамеля.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Геллур — язычки трески


Если геллур готовить, как, например, показано на фотографии, в духовке, то это очень вкусно. Но обычно геллур просто варят и подают.
Геллур часто принимают за рыбьи языки, однако это мясистые треугольные мышцы как раз под языком.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Хардфискур — сушеная рыба


Еще одно популярное блюдо среди исландцев и даже иностранцев — сушеная или вяленая рыба, обычно пикша или треска. Исландцы поедают ее буквально тоннами с маслом, без которого ее, честно говоря, не проглотишь, так как мясо рыбы очень уж сухое.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Вулканический хлеб


Исландский ржаной хлеб очень популярен в стране. Он темного цвета и имеет сладкий привкус. Едят его с маслом и рыбой или мясом. Один из способов его приготовления очень любопытен — готовое тесто кладут в металлическую форму и оставляют на день там, где вулканы прогревают верхние слои грунта. Такой хлеб еще называют вулканическим.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Лунди — птица тупик


Обычно мясо варят в молочном соусе или коптят. Блюдо наиболее популярно на Вестманских островах, где находится целая колония этих птиц. Тупиков в Исландии очень много, как у нас, например, голубей, поэтому едят их без зазрения совести.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Хвалспик


Хвалспик означает «китовый жир». Его варят и коптят в молочной кислоте. Считался одним из главных деликатесов страны, сейчас же его почти никто не ест.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Слатур — кровяная колбаса или пудинг


«Слатур» означает буквально «кровопролитие». Слатур готовится из внутренностей, крови и жира овец. Иногда кровяной пудинг подается со сладким рисовым пудингом — довольно странное сочетание.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Свид — баранья голова


Целую баранью голову предварительно очищают от шерсти и мозгов, варят и иногда выдерживают в молочной кислоте. Едят в этом блюде абсолютно всё, даже глаза. Самыми вкусными частями считаются щечки и язык.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Хрутспунгур — яйца молодого барашка


Является деликатесом в Исландии, хотя сейчас почти никто его не ест, разве что по праздникам. Возникновение этого блюда объясняется тем, что когда-то Исландия была бедной страной и фермеры использовали все, что могли. Яйца сначала маринуются, а потом прессуются в печенья или заливаются желатином.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Мясо кита


В Исландии едят малого полосатика (разновидность кита, которая не находится под угрозой вымирания). Из мяса кита делают стейки, шашлыки или едят его сырым с васаби и соевым соусом. По вкусу — что-то среднее между тунцом и говядиной.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Кьотсупа — мясной суп


Традиционный мясной суп готовится из мяса ягненка, картофеля, моркови, лука и брюквы. Говорят, очень вкусное блюдо.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Скир


Может быть, и не традиционное блюдо, зато очень популярное среди исландцев и иностранцев. Скир — это молочный продукт с низким содержанием жира, напоминает немного йогурт, хотя и не является им. На основе густого скира делают много десертов.

Исландская национальная кухня не для слабаков

Бреннивин — «черная смерть»


Ну и напоследок популярный алкогольный напиток «Бреннивин». Переводится как «жженое вино», готовится из картофеля и семян тмина. Сами исландцы называют его не иначе как «черная смерть».

Кстати, цены на алкоголь в Исландии очень высокие. Купить бокал вина или пива можно в ресторанах, барах и в государственных магазинах, но за спиртное вам придется выложить целое состояние.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх