Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Американский фотограф Роланд Миллер с детства был одержим космосом и сам когда-то мечтал стать космонавтом, однако из-за проблем со зрением ему этого сделать не удалось. Не смотря на проблемы со здоровьем, своё увлечение космосом он не оставил и вот уже более 25 лет снимает стартовые площадки, исследовательские центры и другие объекты, которые скоро окончательно сгниют или разрушатся.

Камера для аэродинамических испытаний в Исследовательском центре Лэнгли, штат ВирджинияПусковая площадка ракет Фау-2 , где осуществлялся пуск ракет Гермес А-1. 2006 год. “Один из самых ранних стартовых комплексов. Использовался для тестирования запуска ракет Фау-2, захваченных у немцев после Второй мировой войны.Свой проект Миллер начал снимать в 1988 году. Надеясь снять интересные виды, Миллер посетил пусковой комплекс 19 программы Джемини, и сразу же был поражен тем , какой он ржавый.Пусковая площадка ракет Джемини, комплекс Титан 19, Мыс Канаверал, Флорида, 1991 год.Миллеру потребовалось два года, прежде чем он, наконец, получил разрешение от НАСА на проведение съемок на подобных объектах. С тех пор он побывал на 16 космодромах, научно-исследовательских учреждениях, музеях в Вирджинии, Флориде, Алабаме, Миссисипи, Луизиане, Техасе, Канзасе, штате Юта, Нью-Мексико и Калифорнии.Космический центр Кеннеди , Флорида, 1996 год.Место запуска ракет Аполлон-Сатурн, комплекс 34, мыс Канаверал, штат Флорида, 2000 год. “В 1998 году, комплекс 34 был обработан пескоструйной машиной и покрашен, чтобы защитить его от выветривания.Я сделал эту фотографию после заката, размышляя на стартовой площадке» – говорит фотограф Роланд Миллер.Топливный бак комплекса Аполлон- Сатурн , комплекс 37, Мыс Канаверал, Флорида, 1993 год.Мобильная стартовая платформа Атлас. Пусковой комплекс 36B, Мыс Канаверал, 2005 год. “Я сфотографировал пусковой комплекс Атлас 36B в то время уже выведенные из эксплуатации” . Центральный двигатель Сатурна V F1, Космический центр Кеннеди, Флорида, 1997 год.Приемники телеметрии, самописцы и магнитофоны, блокпост стартового комплекса 26, Редстоун, Мыс Канаверал , Флорида, 2000 год.Пусковой комплекс 34, (Аполлон-Сатурн) на мысе Канаверал, штат Флорида Блокпост комплекса 37 (Аполлон-Сатурн), Мыс Канаверал, Флорида, 1992 год. “Многие из этих заброшенных космических ракет и испытательных объектов в скором времени могут стать археологическими памятниками. Эти напомнили мне пирамиды или зиккураты”.Стартовый комплекс ракет системы Аполлон-Сатурн F1, Космический центр имени Джонсона, штат Техас, 1996 год.Затопленный пусковой комплекс 19 ракет Джемини Титан, Мыс Канаверал, Флорида, 1992 год.Топливный бак лунного модуля, Космический центр в Канзасе, 2002 год. “Я сфотографировал этот топливный бак, пока он был на хранении”.Тестовые модели ракет Меркурий, Джемини, Аполлон в исследовательском центре испытаний НАСА, Лэнгли, 1997 год.Пусковой комплекс 34 ракет Аполлон 1. Мыс Канаверал, ФлоридаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)