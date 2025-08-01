Московский фотограф Александр Яковлев делает потрясающие фотографии, на которых он запечатлевает человеческое тело в движении. Его снимки профессиональных танцоров отличаются изысканностью и скрытой силой.
Для серии своих фотографий под названием «Миражи» Александр Яковлев добавил муку — элемент, который подчеркивает каждое грациозное движение танцора и привносит загадку и волшебство в работы фотографа.
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Остановившие ход времени
Московский фотограф Александр Яковлев делает потрясающие фотографии, на которых он запечатлевает человеческое тело в движении. Его снимки профессиональных танцоров отличаются изысканностью и скрытой силой.
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