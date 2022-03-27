Брак, который продлился 9 дней: Галина Брежнева и Игорь Кио

Иллюзионист Игорь Кио и дочь генсека Галина Брежнева | Фото: ruspekh.ru и showbizdaily.ru
Говорят, знаменитый иллюзионист Игорь Кио был настоящим магом и волшебником. По крайней мере, в общении с женщинами. О его любвеобильности ходили легенды, многие современники вспоминают, что ему достаточно было одного взгляда, чтобы очаровать любую представительницу противоположного пола. Но немногим известно о том, что его первой любовью была дочь генсека Галина Брежнева. Официально их брак просуществовал всего 9 дней, хотя роман продлился намного дольше…
Иллюзионист Игорь Кио и дочь генсека Галина Брежнева | Фото: ruspekh.ru и persona.rin.ru
Игорь знал Галину с раннего возраста – она была замужем за цирковым эквилибристом Евгением Милаевым и повсюду сопровождала его на гастролях, будучи оформленной костюмером цирка. Когда у них с Игорем Кио начался роман, ему было 18, а Галине Брежневой – 32. Она все еще была замужем, но это их не остановило. «Когда между нами пробежала искра, нам стало абсолютно все равно, кто что о нас может подумать. И хотя мы все-таки и пытались скрывать наши отношения, Милаеву о них стало известно», – говорил иллюзионист.
Кадр из фильма *Галина*, 2008 | Фото: chtoby-pomnili.com
Реакция мужа Галины была неожиданной: он предупредил соперника о том, что его жена «не лучше остальных баб» и посоветовал ему не просто держаться от нее подальше – но даже переходить при встрече на другую сторону улицы и не отвечать на ее приветствия. И это прозвучало не как угроза, а как предостережение. Конечно, влюбленный Игорь Кио к этому совету не прислушался, а зря.
Кадр из фильма *Галина*, 2008 | Фото: tele.ru
В 1961 г. цирк отправился на гастроли в Японию, где за дочерью Брежнева велась постоянная слежка. На многочисленных фотографиях были запечатлены Игорь и Галина, и скрывать отношения дальше не было смысла. По возвращении в СССР она подала на развод.
Знаменитый иллюзионист Игорь Кио | Фото: aif.ru
Однажды во время гастролей в Днепропетровске Галине Брежневой позвонил отец и потребовал прекратить отношения с иллюзионистом. Но она не только не послушалась, но вопреки его воле решила выйти за Кио замуж. Бракосочетание проходило втайне ото всех, и Брежнев узнал об этом уже после того, как брак официально зарегистрировали. На свадьбе даже не было гостей – все произошло стихийно и очень быстро, ведь в загсе дочери генсека не чинили никаких препятствий и расписали без очереди. Правда, не обошлось без казусов. После росписи включили песню «В жизни раз бывает 18 лет» – не учли того, что 18 было только жениху, а невеста была гораздо старше.
Дочь генсека Галина Брежнева и иллюзионист Игорь Кио | Фото: persona.rin.ru и kino-teatr.ru
О свадьбе дочери Брежнев узнал только через три дня из ее записки, оставленной Галиной перед отъездом на гастроли в Сочи. Она не решилась сообщать родителям настоящий возраст мужа и написала, что полюбила 25-летнего молодого человека и вышла за него замуж. Реакция Брежнева была незамедлительной: от бывшего мужа дочери он узнал о том, что свидетельство о разводе им выдали не через 10 дней, как положено, а через 8. И на 10-й день брака в Сочи пришла телеграмма, в которой сообщалось: в связи с незаконным расторжением предыдущего брака настоящий брак аннулируется. У Игоря и Галины забрали паспорта и выселили их из одного номера. Паспорт Кио вернули с вырванной страницей о регистрации брака и пометкой о необходимости получения нового паспорта. А Галину в сопровождении сотрудников КГБ доставили в аэропорт и отправили в Москву. В итоге их брак с Кио официально просуществовал всего 9 дней.
Генсек Брежнев с дочерью Галиной | Фото: persona.rin.ru
Но их роман на этом не закончился. Влюбленные продолжали встречаться. Даже во время гастролей иллюзионист умудрялся на выходных летать к Галине в Москву. Повсюду за ними следили сотрудники КГБ, и несмотря на все их попытки конспирации, об их связи снова стало известно Брежневу. В Одессе, где Кио был на гастролях, его вызвал начальник местного Комитета госбезопасности и в течение 6 часов проводил «разъяснительную беседу».
Игорь Кио во время выступления | Фото: kleinburd.ru
Позже иллюзионист признавался: «За это время я много чего передумал, и, надо сказать, думы мои были невеселые. Я тогда не понимал еще, что к чему, был молод, глуп и задирист. Отпуская меня, генерал предупредил: «Ни о каких поездках на выходные дни из Одессы в Москву не может быть и речи». С тех пор каждые выходные за мной пристально наблюдали двое сотрудников КГБ. Они появлялись в гостинице цирка около дежурной и следили за тем, чтобы я никуда не выходил. На всякий случай указание по поводу меня получили и кассиры. Им было велено не продавать мне билеты». На протяжении трех лет Эмиль и Игорь Кио были «невыездными».
Игорь Кио во время выступления | Фото: kontinent.org
Игорь Кио во время выступления | Фото: chtoby-pomnili.com
Несмотря на все препятствия, этот роман продолжался в течение четырех лет. Все закончилось, когда Хрущев ушел в отставку, и генсеком стал Брежнев. После этого Галина позвонила Игорю Кио и объявила о том, что им нужно прекратить отношения. С тех пор их пути разошлись, хотя иллюзионист всю жизнь вспоминал о своей первой любви с теплотой и называл одной из самых замечательных женщин, которых когда-либо знал.
Знаменитый иллюзионист Игорь Кио | Фото: ruspekh.ru
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