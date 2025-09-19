7 вкуснейших блюд, перед которыми так сложно устоять

Не любите долго стоять на кухне, придумывая очередной кулинарный шедевр? Или не очень умеете готовить, но побаловать себя и домочадцев хочется? Тогда эти семь простых рецептов придутся как нельзя кстати, ведь приготовить их можно быстро, а главное – без кулинарных навыков и умений.
1. Свиная шея с луком
Не секрет, что мясо в области свиной шеи самое мягкое, нежное и сочное. А если попросту запечь его в духовке, используя простейшую смесь специй, то можно получить отменное мясное блюдо, заменяющее любую магазинную колбасу или ветчину.
Ингредиенты:
• Свинина (шея) – 1250 г;
• Лук – 2 шт;
• Лавр – 2 шт;
• Масло из оливок – 1 ст.л;
• Майоран – 1 ч.л;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Мука – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 1 ст.л;
• Соль, перец.
Сочная и нежная свиная шея. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• С чеснока снять шелуху;
• Продавить;
• Соединить с перцем и солью, добавить майоран;
• Перемешать;
• Сбрызнуть маслом из оливок;
• Свинину промыть предварительно;
• Натереть получившейся смесью специй;
• С лука снять шелуху;
• Нарезать колечками;
• Выложить лук на дно горшка из глины или формы для запекания;
• Сдобрить лавром;
• Выложить шею;
• Накрыть крышечкой;
• Печь около часа при 160 градусах.
2. Паштет куриный
Паштет куриный. \ Фото: pinterest.com.au.
Приготовить паштет можно практически из чего угодно. Однако традиционно он делается из мягкой и нежной печени курицы. Попробуйте этот вариант, который отлично сочетается с гренками и станет любимой домашней закуской.
Ингредиенты:
• Печень куриная – 305 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Анчоусы – 2 шт;
• Вино белое сухое – 55 мл;
• Петрушка;
• Масло из оливок;
• Соль, перец.
Вкуснейший домашний куриный паштет. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Масло из оливок прогреть на сковороде;
• Снять шелуху с лука и чеснока;
• Предварительно измельчить;
• Засыпать на сковороду;
• Отправить туда же анчоусы, предварительно их измельчив;
• Жарить, помешивая, до прозрачности лука и чеснока;
• Печень промыть;
• Добавить к луку, увеличив огонь;
• Жарить в течение шести минут до корочки со всех сторон;
• Залить вином;
• Выпарить в течение четырех минут;
• Уменьшить огонь и томить в течение двенадцати минут;
• Убрать с огня и дать немного остыть;
• Пересыпать всё в чашу блендера;
• Измельчить до однородности;
• Сдобрить специями;
• Снова перебить.
3. Стейк из сёмги
Стейк из сёмги. \ Фото: doordash.com.
Когда хочется необычного и вкусного, самое время попробовать приготовить стейк из рыбы. Да не простой, а красной, которая вполне сойдет за оригинальный деликатес и станет украшением вашего стола.
Ингредиенты:
• Стейк рыбный – 2-3 шт;
• Вода – 1 л;
• Соль;
• Перец.
Восхитительный рыбный стейк. \ Фото: realfood.tesco.com.
Способ приготовления:
• Воду залить в миску;
• Всыпать две столовые ложки соли;
• Размешать;
• Выложить в миску стейки;
• Оставить для засола на один час;
• Вытащить из миски;
• Промыть под водой;
• Обмокнуть бумажными полотенцами;
• Выложить в форму для духовки;
• Печь при 200 градусах около пятнадцати минут;
• После семи минут перевернуть на другую сторону для равномерного запекания.
4. Медовые крылышки
Медовые крылышки. \ Фото: onedio.com.
Хотите оригинальное и универсальное блюдо, которое подойдет как для взрослых, так и для детей, будет уместно и на праздничном столе, и на будничном, и даже на вечеринке? Тогда попробуйте приготовить медовые куриные крылышки в соевом соусе!
Ингредиенты:
• Крылья – 805 г;
• Соевый соус – 4 ст.л;
• Мёд – 1 ст.л;
• Чеснок – пара зубочков;
• Имбирь свежий – 25 г;
• Сок лимона – 1 ст.л;
• Перец чили.
Куриные крылышки в меду. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• С чеснока удалить шелуху, продавить;
• С имбиря снять кожуру, натереть на тёрке;
• Растолочь сухие перцы чили;
• Соединить в одной миске;
• Сдобрить соевым соусом, мёдом и соком из лимона;
• Крылья вымыть;
• Разделить на три части;
• Залить маринадом;
• Перемешать;
• Отставить в холодное место на час;
• Духовку нагреть до 180 градусов;
• Выложить крылья с форму;
• Смазать маринадом;
• Готовить, периодически добавляя маринад, около двадцати пяти минут.
5. Крем-суп из гороха
Крем-суп из гороха. \ Фото: pinterest.com.
Приготовить такой вариант супа можно не только в период, когда на рынке полным-полно зелёного горошка, но и используя его замороженный вариант. В результате вы получите нежный, мягкий и сочный крем-суп.
Ингредиенты:
• Бекон – 4 ломтя;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Вода – 405 мл;
• Картошка – 1 шт;
• Лавр – 1 шт;
• Кардамон – 1 ч.л;
• Горошек – 405 г;
• Орех мускатный – половинка чайной ложки;
• Жирные сливки – 155 г;
• Масло подсолнечное;
• Соль.
Гороховый крем-суп. \ Фото: foodandwine.com.
Способ приготовления:
• Сбрызнуть сковороду маслом;
• Накрошить бекон;
• Обжарить до появления корочки;
• Выложить на полотенца из бумаги, давая жиру стечь;
• С чеснока и лука удалить шелуху;
• Накрошить;
• Обжарить в течение пяти минут до прозрачности;
• Картошку промыть;
• Снять шкуру и нарезать крупно;
• Выложить в кастрюлю;
• Засыпать кардамон и лавр;
• Влить воду;
• Дать закипеть;
• Уменьшить огонь и, накрыв, томить в течение двадцати минут;
• Удалить лавр с кардамоном;
• Всыпать горошек;
• Увеличив огонь, проварить около четырех минут;
• Убрать с огня;
• Ввести орех и соль;
• Размешать;
• Блендером взбить до пюре;
• Прогреть ещё раз на огне;
• Ввести сливки;
• Снова перебить;
• Подавать, добавив сверху бекон и специи.
6. Чизкейк
Чизкейк. \ Фото: oetker.ro.
Если вы любите сладкое, но не умеете готовить десерты – этот рецепт идеально вам подойдет. Справиться с чизкейком, который не нуждается в выпечке, сможет даже новичок на кухне, а для его приготовления понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
Корж:
• Печенье песочное – 135 г;
• Масло сливочное – 55 г.
Начинка:
• Сливочный сыр – 255 г;
• Пудра сахарная – 2 ст.л;
• Сок лимона – 1 ст.л;
• Цедра – щепотка;
• Сливки – 55 мл;
• Соль.
Глазурь:
• Джем – 55 мл;
• Ягоды.
Десерт, перед которым невозможно устоять. \ Фото: thepioneerwoman.com.
Способ приготовления:
• Печенье перетереть или взбить блендером до крошки;
• Ввести слегка тёплое масло;
• Вымесить до липкости;
• Форму для торта застелить бумагой;
• Выложить печенье с маслом;
• Распределить, формируя бортики;
• Плотно утрамбовать;
• Отправить в холод на час;
• В сыр всыпать пудру, цедру, а также сдобрить лимонным соком;
• Вымесить до однородности;
• Отдельно взбить сливки до пиков;
• Добавить соль;
• Снова взбить;
• Ввести, используя лопатку, в сырную массу;
• Выложить сливочно-сырную массу на корж из печенья;
• Аккуратно разровнять лопаткой;
• Джем из ягод слегка подогреть;
• Размесить до текучести;
• Распределить сверху по сырной массе;
• Сверху выложить ягоды;
• Убрать в холод на пару часов до застывания.
7. Лимонный кекс
Лимонный кекс. \ Фото: twitter.com.
Нет ничего проще, чем приготовить вкусный, лёгкий и питательный домашний кекс. Это отличный вариант для кулинаров-новичков, которым хочется побаловать семейство или гостей оригинальным и домашним десертом.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Молоко – половинка столовой ложки;
• Масло сливочное – 1 пачка;
• Сахар – 1,2 ст.л;
• Мука – 305 г;
• Цедра – горсть;
• Соль – четверть чайной ложки;
• Сода – на кончике ножа;
• Пудра сахарная.
Нежный и ароматный кекс. \ Фото: happydays365.org.
Способ приготовления:
• Масло предварительно достать и дать нагреться;
• Растереть;
• В ёмкости соединить яйца, сахар и молоко;
• Перемешать;
• Прогреть, постоянно помешивая, в течение трёх минут;
• Убрать с огня;
• Ввести масло;
• Сдобрить содой и солью;
• Ввести цедру и засыпать муку;
• Перебить миксером до однородной массы;
• Форму смазать;
• Сдобрить мукой;
• Наполнить смесью, не доходя до бортиков;
• Печь один час при 200 градусах;
• Подавать холодным, присыпав пудрой.
