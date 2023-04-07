Почему в СССР четверг стал «рыбным днём»

В точках общественного питания в СССР меню было регламентировано и утверждалось свыше. Поэтому ввести день, посвящённый одному определённому продукту не составило особого труда.
Что послужило причиной введения рыбы в меню
В сентябре 1932 года Анастасом Микояном, бывшим руководителем Наркомснаба, было внесено предложение об обязательном «рыбном дне» в заведениях общепита. Связано это было со многими особенностями жизни в то время.
В начале XX века поголовье мясного скота было невелико, обеспечить мясом всё население не так давно созданного СССР было проблематично. А между тем рабочие на фабриках и заводах остро нуждались в белковой пище, чтобы выполнять нормы. Проведённые статистические исследования говорили о том, что без мясных блюд в меню столовых производительность падала на несколько пунктов. Конечно же, это было невыгодно и приводило к срыву всех планов по выпуску продукции. Поэтому в столовых СССР появился «рыбный день», призванный восполнить наблюдаемый дефицит белка в организмах рабочих.
После окончания Великой Отечественной войны был проведён ряд исследований, показавший, что у жителей многих регионов имеется серьёзный дефицит йода в организме. Это вызывало проблемы с щитовидной железой и иммунитетом. Восполнить недостаток йода у граждан СССР решили при помощи введения «рыбного дня». Это было намного дешевле, чем выдавать путёвки к морю больным или лечить их в больницах.
Чёткого дня в распоряжении Микояна от 1932 года указано не было, поэтому в столовых и кафе рыбу включали в меню в случайный день, полностью убирая из него блюда из мяса и субпродуктов.
По какой причине четверг стал днём рыбы?
После победы в войне в СССР царила разруха, о достаточных поставках мяса и рыбы речи даже и не шло. Об инициативе Анастаса Микояна забыли на некоторое время, но в конце октября 1976 года решили воскресить традицию советского «рыбного дня». После долгих совещаний было принято сделать его в четверг, а не в какой-то другой день недели.
На суд ЦК были вынесены статистические данные, согласно им четверг являлся самым оптимальным днём для внедрения рыбных блюд. Объяснялось это просто: четвёртый день недели был самым спокойным, в отличие от того же понедельника или пятницы. В эти дни рыбные биточки или надоевшая жареная мойва могли быть приняты работягами негативно.
Есть и другая версия, почему в четверг из меню столовых убирали мясо, и связана она с антирелигиозной пропагандой. Традиционно постными днями в православии являются среда и пятница, в эти дни запрещено употреблять мясо. А так как в другие дни, кроме четверга, в меню не было постных блюд из рыбы, то советским верующим приходилось несладко. Можно сказать, что «рыбный четверг» был маленькой пакостью.
Ко всему прочему, в семидесятые-восьмидесятые в СССР стал налаживаться рыбный промысел. На прилавках рыбных магазинов начала появляться невиданная доселе рыба: сабля, хек, ледяная рыба, нототения, макрурус. Всё это богатство надо было куда-то сбывать, а простой народ, не привыкший к рыбным блюдам и не знающий их рецептов, не очень-то покупал новинки. Поэтому рыбу по сниженной цене продавали в столовые, кафе и рестораны, где советским гражданам в «рыбный четверг» волей-неволей приходилось её есть.
«Рыбный четверг» просуществовал в столовых до распада Советского Союза. Но и сейчас во многих точках общественного питания можно увидеть, что блюда из рыбы подаются по четвергам.
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